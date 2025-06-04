Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение

03:30 10.06.2025

Возобновляем прямое железнодорожное сообщение Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск



По согласованию с Министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском.



В сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц:



- из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно

- из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно



Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути – 8 суток.



Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т. д.



С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением:



- из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа

- из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца



Время в пути – чуть более 2 дней.



