|Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
03:30 10.06.2025
Возобновляем прямое железнодорожное сообщение Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск
По согласованию с Министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском.
В сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц:
- из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно
- из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно
Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути – 8 суток.
Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т. д.
С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением:
- из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа
- из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца
Время в пути – чуть более 2 дней.
Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР.
Приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи – 60 суток до отправления.
Пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года.