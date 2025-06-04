|Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
04:08 10.06.2025
Рик Санчес и Владимир Мединский в эфире RT - о переговорах с Украиной:
- Они не хотят, чтобы была заключена мирная сделка. Такое ощущение, что именно поэтому мы видим эскалацию, нападения на гражданское население в России. Как вы думаете, есть связь между этими двумя событиями?
- Я чувствую, что они в глубине души лучше, чем они хотят казаться. Они даже хотят что-то сказать, но не могут. Я видел напротив… У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза… Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме.
Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это.
Полное видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT.
Главное из первого выпуска шоу "Эффект Санчеса":
▪️переговоры с Украиной в 2022 году - на 01:05 ;
▪️разговор Мединского в 2022 году с членом украинской делегации Киреевым, которого позже убили в Киеве, - на 08:33 ;
▪️киевскому режиму нужны постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти, - на 13:03 ;
▪️ситуация для Украины сейчас хуже, чем в 2022 году, потому что четыре региона решили присоединиться к РФ, - на 14:36 ;
▪️переговоры с Украиной после теракта в Брянской области: 16:46 .