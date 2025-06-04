Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT

04:08 10.06.2025

Рик Санчес и Владимир Мединский в эфире RT - о переговорах с Украиной:



- Они не хотят, чтобы была заключена мирная сделка. Такое ощущение, что именно поэтому мы видим эскалацию, нападения на гражданское население в России. Как вы думаете, есть связь между этими двумя событиями?



- Я чувствую, что они в глубине души лучше, чем они хотят казаться. Они даже хотят что-то сказать, но не могут. Я видел напротив… У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза… Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме.



Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это.



