 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 10.06.2025
04:08  Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
03:30  Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
02:12  ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
01:20  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
02:51  МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:08  Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
01:45  Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
00:05  Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.06.2025
20:42  О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
17:04  В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
12:00  Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
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11:00  Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
10:20  В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
01:40  НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию
00:30  Синьхуа: Д.Трамп заявил о готовящейся смене руководства ФРС
00:05  Readovka: Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине
Суббота, 07.06.2025
21:24  "Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана
20:31  Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста
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15:10  В Минобороны России сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для передачи Украине
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01:47  Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались
00:05  Русская армия заняла ключевые позиции под Мирноградом - итоговая сводка Readovka к исходу 6 июня
Пятница, 06.06.2025
17:00  США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана
16:42  Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией
15:29  Трамп запретил въезд в США для граждан ряда стран. В списке есть Центральная Азия
14:33  Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ РФ. Главное
14:04  Узбекистан едет на Мундиаль! Президент поздравил футболистов с историческим событием
13:54  В Казахстане завершили посевную кампанию. Что посеяли?
13:00  Довоенные репрессии в РККА: нет худа без добра, - П.В. Густерин
12:33  Profinance: Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта
11:00  В России 6 июня в день рождения Пушкина отмечают День русского языка
10:01  ФСК: Трамп анонсировал удары по Украине
01:38  Мировой финансовый порядок: как осуществлялись первые контакты Москвы и Вашингтона (история)
00:05  ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Четверг, 05.06.2025
21:35  МИД РФ предостерег дружественные страны от сближения с Великобританией
20:09  Афганистан. Панджшерская черешня будет экспортироваться в Россию, Узбекистан и Кыргызстан
14:44  Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров
12:56  ФСК: Макрон зовет азиатские страны на борьбу с Китаем и Россией под командованием Парижа
12:49  Известия: Зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС
12:40  СП: Западные аналитики волнуются - достанет ли "Орешников" всем, кто нарывается
04:06  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея Шойгу
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02:26  Почему киевскому режиму не нужны 6000 замороженных тел украинских военных? - Дмитрий Шевченко
01:10  НГ: Минюст США обвинил китайских студентов в аграрном терроризме
00:05  Русские войска освободили село Андреевка Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Среда, 04.06.2025
20:41  Визит Мишустина в Душанбе: Москва держит руку на пульсе таджикского транзита власти, - МК
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Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
04:08 10.06.2025

Рик Санчес и Владимир Мединский в эфире RT - о переговорах с Украиной:

- Они не хотят, чтобы была заключена мирная сделка. Такое ощущение, что именно поэтому мы видим эскалацию, нападения на гражданское население в России. Как вы думаете, есть связь между этими двумя событиями?

- Я чувствую, что они в глубине души лучше, чем они хотят казаться. Они даже хотят что-то сказать, но не могут. Я видел напротив… У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза… Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме.

Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это.



Полное видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT.

Главное из первого выпуска шоу "Эффект Санчеса":

▪️переговоры с Украиной в 2022 году - на 01:05 ;

▪️разговор Мединского в 2022 году с членом украинской делегации Киреевым, которого позже убили в Киеве, - на 08:33 ;

▪️киевскому режиму нужны постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти, - на 13:03 ;

▪️ситуация для Украины сейчас хуже, чем в 2022 году, потому что четыре региона решили присоединиться к РФ, - на 14:36 ;

▪️переговоры с Украиной после теракта в Брянской области: 16:46 .

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749517680


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