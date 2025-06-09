Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова

14:36 10.06.2025

Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов

Ташкент и Братислава подняли партнерство на стратегический уровень



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.06.2025



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 июня прибыл в Узбекистан с трехдневным визитом. Ключевым событием понедельника стала торжественная церемония его официальной встречи с президентом Шавкатом Мирзиеевым, состоявшаяся в парадной резиденции "Куксарой". В ходе переговоров стороны детально обсудили дальнейшие пути развития многопланового узбекско-словацкого сотрудничества, сделав акцент на таких приоритетных направлениях, как торговля, инвестиции и инновации, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, туризм и миграция. Роберт Фицо также примет участие и выступит на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.



На фоне усиления дипломатической активности группа стран Европейского союза, не всегда согласных с общей линией Брюсселя, активно выстраивает отношения с Узбекистаном. Среди них выделяются Венгрия, Словения, которую недавно посетил с визитом президент Шавкат Мирзиеев, и Словакия, чей премьер-министр прибыл в Ташкент.



