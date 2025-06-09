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Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
14:36 10.06.2025

Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов
Ташкент и Братислава подняли партнерство на стратегический уровень

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.06.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 июня прибыл в Узбекистан с трехдневным визитом. Ключевым событием понедельника стала торжественная церемония его официальной встречи с президентом Шавкатом Мирзиеевым, состоявшаяся в парадной резиденции "Куксарой". В ходе переговоров стороны детально обсудили дальнейшие пути развития многопланового узбекско-словацкого сотрудничества, сделав акцент на таких приоритетных направлениях, как торговля, инвестиции и инновации, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, туризм и миграция. Роберт Фицо также примет участие и выступит на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.

На фоне усиления дипломатической активности группа стран Европейского союза, не всегда согласных с общей линией Брюсселя, активно выстраивает отношения с Узбекистаном. Среди них выделяются Венгрия, Словения, которую недавно посетил с визитом президент Шавкат Мирзиеев, и Словакия, чей премьер-министр прибыл в Ташкент.



"Этот особый подход "средних" государств Евросоюза обусловлен тем, что их взаимодействие со странами Центральной Азии (ЦА), и с Узбекистаном в частности, не ограничивается рамками формата ЕС–ЦА и не носит столь односторонне прагматичного характера, как у Франции и Германии. Последние зачастую склонны рассматривать регион преимущественно как источник сырья для экспорта, рынок сбыта, а также инструмент для поддержания своего политического реноме. В противовес этому вышеупомянутые страны предлагают иную парадигму сотрудничества – создание полного производственного цикла непосредственно в регионе. Это предложение всецело совпадает с интересами и стратегическим видением самих стран Центральной Азии. В результате формируется взаимный интерес, ведущий к продуктивным, насыщенным и равноправным отношениям между этими средними по "размеру" игроками и их широким кругом партнеров", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Подобный подход, несомненно, импонирует Узбекистану. Показательным является тот факт, что по итогам недавних переговоров президента Шавката Мирзиеева с премьер-министром Виктором Орбаном был сформирован совершенно новый портфель совместных инвестиционных проектов, общая стоимость которых достигает 1,5 млрд долл. Для сравнения: текущий объем реализуемых инвестиционных проектов между странами составляет всего 500 млн долл. Таким образом, данный новый портфель открывает перспективы для значительного расширения сотрудничества. Особенно это становится очевидным после того, как венгерский оператор Inpark получил в управление специальную промышленную зону в Ташкентской области, которая будет служить площадкой для размещения европейских производств.

С президентом Словении Наташей Пирц Мусар договорились довести товарооборот до 500 млн евро, в основном за счет расширения ассортимента продукции и импортозамещения. Узбекистан будет поставлять текстиль, плодоовощную продукцию, удобрения и медные изделия, а Словения – лекарства, технологии и оборудование. Узбекистан также заинтересован в использовании словенского порта Копер для выхода узбекских товаров на рынок ЕС.

Словакия, в свою очередь, может стать важным узлом для узбекского экспорта в рамках Транскаспийского маршрута и инициативы Global Gateway. Обе страны заинтересованы в развитии транспортно-логистического сотрудничества.

Нынешний визит премьер-министра Роберта Фицо в Ташкент, как отметил Шавкат Мирзиеев, "открывает качественно новый этап в истории узбекско-словацких многоплановых отношений". Лидеры договорились нарастить торговлю и запустить крупные совместные проекты в агросекторе, локализации автокомпонентов, туризме и фармацевтике.

Словацкие компании видят в Узбекистане перспективный рынок для локализации производства, что открывает возможности для последующего выхода на рынки стран СНГ. В свою очередь, узбекские производители проявляют заинтересованность в получении доступа к передовым технологическим решениям и инвестициям от Словакии.

В настоящее время в Узбекистане успешно функционирует около 20 предприятий со словацким капиталом, четыре из которых являются полностью словацкими. Напомним, что 5 мая 2025 года в Ташкенте состоялось первое заседание сформированной узбекско-словацкой Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Перспективным признано сотрудничество в сфере цифровых технологий и стартап-инвестиций. Стороны намерены создать совместный венчурный фонд для поддержки и акселерации IT-стартапов. Для поддержки совместных проектов также предложено широко использовать имеющиеся финансовые инструменты.

В последнее время между Узбекистаном и Словакией добавилось и новое направление сотрудничества – сфера трудовой миграции. Словацкая сторона выразила интерес к налаживанию системного взаимодействия в этой области. Первые переговоры состоялись еще 3–6 марта 2025 года. Делегация Агентства миграции Узбекистана посетила Словакию, где подписала с рекрутинговыми компаниями соглашение о сотрудничестве.



В гуманитарной сфере достигнута договоренность о запуске совместных исследовательских программ, в том числе с участием Университета Коменского в Братиславе.

По итогам состоявшихся переговоров президент Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Роберт Фицо подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства и ряд соглашений в сельском хозяйстве, энергетике, дипломатии и других областях, сообщило информационное агентство "Дуне". Также готовится к подписанию комплексная дорожная карта для эффективного выполнения совместных проектов.

Одновременно с переговорами на высшем уровне состоялся и узбекско-словацкий бизнес-форум, сообщил ресурс gazeta.uz. Генеральный директор Агентства по развитию инвестиций и торговли Словакии (SARIO) Роберт Симончич заявил о высоком интересе словацких компаний к Узбекистану и необходимости расширения экономического партнерства. По словам Симончича, в составе делегации 25 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Узбекистаном. "Некоторые из них уже работают здесь, имеют надежных партнеров, и мы надеемся, что сможем развить это сотрудничество и привлечь еще больше компаний", – добавил он. По его словам, несмотря на то что объемы торговли пока остаются невысокими, в прошлом году товарооборот вырос на 50%, что говорит о значительном неиспользованном потенциале. "Думаю, мы движемся в верном направлении, но нам предстоит еще много работы, чтобы выстроить прочные связи", – подчеркнул Симончич.

Глава SARIO отметил важность диверсификации внешнеэкономических связей: "Словакия глубоко интегрирована в экономику ЕС – около 80% экспорта приходится на страны Евросоюза. Однако укрепление партнерства с Узбекистаном может помочь нам в достижении этой цели".

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов заявил, что опыт словацких компаний в таких сферах, как автомобилестроение, металлургия, инфраструктура, сельское хозяйство, производство продуктов питания и энергетика, имеет важное значение для ускорения экономической трансформации Узбекистана. "Это партнерство не только способствует устойчивому росту, но и создает долгосрочные возможности для инвестиций и укрепления двустороннего сотрудничества. Потенциал для расширения экономического взаимодействия очень велик. Мы можем и должны еще глубже развить сотрудничество и открыть новые горизонты для совместного роста", – сказал он.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749555360


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