|В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"
15:52 10.06.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 июня 2025 года
г. Алматы
Международный логистический хаб открыли в Алматы
В Алматы состоялось открытие современного контейнерного терминала ZHETYSU. Масштабный инфраструктурный проект стал результатом международного партнерства между дочерней компанией АО "НК "ҚТЖ" - АО "Кедентранссервис" и китайской компанией Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.
Находясь в точке пересечения основных транспортных магистралей, терминал проектной мощностью 115 000 ДФЭ в год, станет стратегическим центром консолидации грузопотоков и крупнейшим импортным хабом Казахстана. Терминал усилит транспортную связанность и снизит логистические издержки.
В день открытия на терминал прибыл первый контейнерный поезд, отправленный из казахстанско-китайского грузового терминала в Сиане (КНР).
В мероприятии приняли участие председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, аким г. Алматы Дархан Сатыбалды, заместитель секретаря партийного комитета провинции Шэньси (КНР), губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и другие.
"Казахстан стремится стать полноценным транспортно-логистическим хабом Центральной Азии и Каспийского региона. Мы уверенно движемся в этом направлении и развиваем логистику вдоль международных коридоров, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, такие как Сухие порты в Хоргосе и Сиане, международный логистический хаб в Ляньюнгане, морские порты Курык и Актау. Открытие нового терминала в Алматы - это часть стратегии", - отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.
"Открытие данного терминала - не только символический проект сотрудничества двух стран в рамках "Одного пояса и одного пути", но и ключевой драйвер экономической интеграции. Это международный логистический хаб, который также будет обеспечивать устойчивый рост экономического взаимодействия между Китаем, Казахстаном и Евразией", - отметил генеральный директор Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюнь.
В знак укрепления стратегического сотрудничества и экологической ответственности в рамках торжественного открытия на территории терминала представители двух стран высадили деревья.
Справочно:
Общая площадь терминала составляет 9,8 га. Контейнерная площадка занимает 9 200 м² и рассчитана на единовременное хранение до 1 101 TEU. Площадь складских помещений достигает 23 400 м², парковочная зона для коммерческого автотранспорта - 8 900 м².