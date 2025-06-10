В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"

15:52 10.06.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ



10 июня 2025 года

г. Алматы



Международный логистический хаб открыли в Алматы



В Алматы состоялось открытие современного контейнерного терминала ZHETYSU. Масштабный инфраструктурный проект стал результатом международного партнерства между дочерней компанией АО "НК "ҚТЖ" - АО "Кедентранссервис" и китайской компанией Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.



