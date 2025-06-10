НГ: Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне

20:40 10.06.2025

Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне

Российская нефть с начала этого года подешевела на четверть



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

10.06.2025



В США обвинили Саудовскую Аравию в развязывании новой ценовой войны на топливном рынке. По мнению аналитиков Bank of America, ее цель – отвоевать долю рынка и у американских сланцевых производителей, и у других участников ОПЕК+. Срабатывает следующий принцип: если цена нефти перестает покрывать потребности нефтедобывающей экономики, значит, надо компенсировать потери за счет непосредственного наращивания добычи и экспорта. Российский бюджет тоже уже столкнулся с болезненными последствиями случившегося в этом году падения цен на нефть.



Эр-Рияд намерен вступить в долгосрочную ценовую войну, чтобы отвоевать долю нефтяного рынка. С таким предупреждением выступил глава отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Франсиско Бланш. Судя по всему, эта гипотетическая война будет и на понижение, и на поражение. Как ожидается, стратегией Эр-Рияда станет стимулирование роста нефтедобычи в рамках ОПЕК+.



События могут развиваться следующим образом. Такой рост нефтедобычи чреват дальнейшим падением нефтяных цен за счет увеличения предложения на рынке. С одной стороны, это поможет демпингующему по факту игроку привлечь и удержать лояльных ему покупателей. С другой стороны, обвал нефтяных котировок выдержит уже не каждая нефтедобывающая экономика, а значит, не исключена череда локальных бюджетных кризисов. И уже потом, на новом витке, когда конкуренты будут обескровлены, затеявший такую войну игрок вновь сможет диктовать покупателям, лишенным альтернативы, более высокие цены.



Весь вопрос в том, каких именно конкурентов планируется ослабить и в кооперации с кем это будет сделано. Как прогнозирует Франсиско Бланш, Саудовская Аравия планирует отнять долю рынка без преувеличения у всех – и у американских производителей сланцевой нефти, и у других членов ОПЕК+, которые то и дело с недовольством отслеживают успехи друг друга.



Впрочем, несмотря на упоминание среди возможных жертв ценовой войны американских сланцевых производителей, в публичном пространстве циркулирует еще одна версия. О том, что Саудовская Аравия готова приступить к ценовой войне, находясь якобы в сговоре именно с Вашингтоном, чтобы вместе с ним на взаимовыгодных условиях очистить рынок прежде всего от других участников сделки ОПЕК+, ухудшив перспективы в том числе России.



Это, однако, сугубо конспирологическая версия. Но, как говорит аналитик компании "Финам" Николай Дудченко, она тоже имеет право на существование с учетом взаимоотношений президента США Дональда Трампа и руководства Саудовской Аравии. "Не исключено, что есть некоторый оптимальный диапазон на рынке, который мог бы устраивать обе стороны", – отметил эксперт.



Но этой версии тоже есть что противопоставить: регулярные контакты Москвы с руководством Саудовской Аравии и постоянные упоминания чиновниками той пользы, которую приносят России согласованные действия участников соглашения ОПЕК+.



Примечательно, однако, что сейчас маятник этих согласованных действий качнулся в сторону ускоренного наращивания добычи, а не ее дальнейшего ограничения. В частности, восемь стран ОПЕК+, соблюдающие добровольные сокращения нефтедобычи (сокращение было необходимо для удержания нефтяных цен на комфортном уровне), теперь решили увеличить установленный для них лимит добычи в июле еще на 411 тыс. барр. в сутки (б/с). Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.



Причем эта же восьмерка уже и так в начале апреля договорилась ускорить выход из ограничений: с мая упомянутые страны добывают на 411 тыс. б/с больше, чем было в апреле; плюс ко всему в июне добыча тоже будет увеличиваться еще на 411 тыс. б/с. И теперь следующий этап – июль.



Объявленная причина ускоренных темпов нефтедобычи – стабильные, как вдруг выяснилось, перспективы мировой экономики и нефтяного рынка. Хотя напрашивается и другая причина – стремление крупнейших нефтедобывающих стран срочно залить свои рыночные ниши дополнительной нефтью, чтобы их застолбить и компенсировать потери госказны, связанные со снижением нефтяных котировок.



Биржевые сводки последних нескольких дней создают видимость нефтяного ренессанса – котировки Brent растут, достигая локальных максимумов этого года. Но если брать данные за весь период с января по июнь, то в этом случае нефтяной рынок находится в минусе: нефть Brent подешевела с начала года примерно на 10%.



"ОПЕК+ увеличивает добычу, несмотря на низкие цены на нефть и торговые войны, которые угрожают замедлить спрос на черное золото в крупнейших экономиках", – комментирует аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ведь главная проблема в том, что страны ОПЕК+ уже более двух лет планомерно сокращали ежедневную добычу нефти, фактически отдавая свою долю рынка США, при этом цена на нефть не реагировала на сокращение добычи так, как этого ожидали в картеле, пояснил аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов.



Но последствия такого решения ускориться с нефтедобычей тоже могут быть плачевными. "Оно может привести к перенасыщению рынка из-за ограниченного спроса и еще более значительному падению цен на черное золото с соответствующим негативным влиянием на нефтедобывающие страны, в том числе на Саудовскую Аравию", – предупредила Кожухова.



Ситуация с ценами российской нефти Urals еще хуже, чем с Brent, ведь на Urals помимо нефтяной конъюнктуры давят санкционные ограничения. По данным Минэкономразвития, в мае средняя цена нефти марки Urals снизилась почти на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



И это уже сказалось на российском бюджете. Как сообщил Минфин, нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе–мае этого года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 14,4%. Это произошло "преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть". Также сказалось единовременное поступление доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых на нефть в феврале 2024 года.