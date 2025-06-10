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Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля, - ФСК
21:43 10.06.2025

Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля
Подозрения о связи российской стороны с Трампом подтвердить не удалось.

10.06.2025 | Егор ВОЛКОВ

В конце прошлой недели совершенно незаметно для широкой публики в соцсетях появилось интервью главы ФБР Кэша Пателя, в котором он рассказал о том, как было сфабриковано дело о вмешательстве России в выборы президента США.

Само интервью не осталось совсем без реакции СМИ, но журналистов больше интересовала найденная им в здании ФБР тайная комната "полная документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых никто не слышал".

Естественно, секретная комната гораздо больше интересует читателей, чем официальные опровержения надоевших до оскомины публичных обвинений в адрес президента Дональда Трампа. Десять лет тема о том, что Трамп – агент Кремля под псевдонимом Краснов муссировалась в американских и мировых СМИ и, конечно же, сейчас заявления главы ФБР уже не вызывают такого ажиотажа, как раньше.

Если вкратце, то в своем интервью Кэш Патель подтвердил следующие факты.

Во-первых, заговор против Трампа был организован ФБР, ЦРУ и СМИ, поддерживающими демократов.

Во-вторых, должностные лица ФБР подделывали "компрометирующие материалы" и сливали их в СМИ, а затем использовали опубликованные статьи как доказательства для получения ордера на прослушку разговоров Трампа.

В-третьих, данная деятельность являлась скоординированным заговором, целью которого было устранение политического конкурента демократов, для чего использовались возможности американских государственных структур, в том числе спецслужб.

Не обошлось, естественно, без украинского следа. Дело в том, что в период президентских выборов 2016 года киевские чиновники, заинтересованные в сохранении во власти американских демократов, передали США "черную бухгалтерию" Партии регионов. В ней содержался компромат на Пола Манафорта – руководителя избирательной кампании представителя республиканцев Дональда Трампа (на тот период – кандидата в президенты).

Последовавшая вскоре отставка Манафорта ничуть не помешала Трампу стать президентом США. Вместе с тем слова Пателя скорее свидетельствуют о прямом вмешательстве Украины в американские выборы, хотя в этом постоянно обвиняли Россию.

Глава ФБР также напомнил, что в 2018-2019 годах украинские политики, рьяно поддерживавшие американских демократов и президента США Джона Байдена, активно сотрудничали с компанией Burisma, добывающей газ на Украине. Как известно, в ней был "трудоустроен" его сын Хантер Байден, который получал 50 тысяч долларов в месяц за какие-то "консультационные услуги".

Позднее, когда Генеральная прокуратура Украины начала детально расследовать деятельность компании Burisma в 2016 году, на тот момент вице-президент США Байден приехал в Киев и принудил Верховную раду и президента Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Но вернемся к тому, как американские демократы создавали из Трампа образ агента Кремля. Главным аргументом стали посещения бизнесменом Трампом СССР в 1987 году, а затем России в 2013 году. Во время этих визитов КГБ (ставшее затем ФСБ) якобы и завербовало его с далеким прицелом.

Дошло до того, что в январе 2017 года за считаные дни до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, бывший глава ФСБ депутат Госдумы Николай Ковалев публично назвал ложью сообщения ряда западных СМИ о сборе Москвой компромата на Трампа: "Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты – кому это интересно? Такой практики – я могу сослаться на свой опыт работы – у нас в России нет".

Нужно отметить, что в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад "о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года". В нем говорилось, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но подозрения о связи российской стороны с Трампом подтвердить не удалось.

Прямо так и чувствуются сожаления спецпрокурора о том, что очень хотелось найти подтверждения о связи Трампа с КГБ/ФСБ. А уж как об этом сожалели американские демократы во время президентских выборов 2024 года.

В мае 2023 года был опубликован еще один доклад – американского спецпрокурора Джона Дарэма, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Москвой на выборах 2016 года.

По утверждениям Дарэма, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а сама ФБР использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Собственно говоря, детали этого как раз и поведал в своем интервью Кэш Патель.

Невзирая на два доклада спецпрокуроров, новые "свидетельства очевидцев" продолжали появляться. Западные СМИ последние десять лет не останавливались и выдвигали все новые и новые конспиративные версии о вербовке Трампа. Часто это подавалось в виде интервью, мнений или воспоминаний людей, причастных когда-то к КГБ.

Например, британская газета The Guardian опубликовала интервью сбежавшего в США в 1993 году бывшего сотрудника КГБ Юрия Швеца, заявившего, что российские спецслужбы взращивали Трампа как своего агента на протяжении 40 лет. По его словам, "бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом".

Швец заявил, что именно КГБ внушило Трампу идею пойти в политику: "Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести".

Еще один "свидетель" – бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев также писал в соцсетях, что Трампа завербовали еще до распада СССР. В 1987 году Мусаев служил в КГБ СССР в Москве и наиболее важным направлением работы его Управления была "вербовка бизнесменов капиталистических стран". По его словам, "именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом Краснов.

В своем новом сообщении в начале 2025 года Мусаев пространно рассуждает, что даже Голливуду не под силу предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния вражеского государства, однако "в деятельности спецслужб, как и в жизни возможно все даже самые дикие и невероятные вещи. К примеру, вербовка будущих руководителей государств и даже президента США".

При этом Мусаев ссылается на свое же сообщение от 2018 года: "Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост президента главной мировой державы". Он также подчеркнул тогда: "Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже".

На самом деле, как раз Мусаев сидит на крючке западных спецслужб. В 2007 году он сбежал в Австрию, а годом позже был лишен всех воинских званий и наград и заочно приговорен к 20 годам заключения с конфискацией имущества за злоупотребление властью, хищение государственной собственности, а также создание и руководство организованной преступной группой

Так что верить таким "товарищам" – себя не уважать. А вот слова Пателя рекомендовал послушать глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он так прокомментировал интервью главы ФБР: "Вау. Редкое и освежающее: правда. Прозрачность. Здравый смысл. Официальные СМИ сотрудничали с ФБР, чтобы распространять мистификацию вокруг "Рашагейта". Скоординированный сговор, чтобы использовать правительство в качестве оружия и уничтожить политического противника. Они называли это "демократией"".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749580980


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