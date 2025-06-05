|ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня
00:05 11.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июня в разрезе СВО. Русские войска стали наступать в новом секторе Сумского направления. Украинские СМИ начали подготовку общественного мнения к скорым боям непосредственно за Константиновку.
Фланговый удар
Русские войска в Сумской области продолжают развивать наступление на областной центр. Оставшиеся позиции от первого оборонительного эшелона ВСУ оставлены противником, теперь ВС РФ двигаются в направлении полосы Хотень – Писаревка – Корчаковка – Храповщина.
Полноценный выход на штурм второго оборонительного эшелона неприятеля повлек за собой и фланговый удар, возможность которого упоминала редакция Readovka. ВС РФ начали атаку из района урочищ у Гуево и Горналь в направлении села Садки. Это делается для того, чтобы очистить от пехотных групп ВСУ площадь, что в перспективе сделает возможным наступление и на Могрицу, чье тактическое значение весьма велико, так как там есть переправа через Псел. Она важна как для нас, так и для противника. Для русских частей переправа открывает возможность расширить географию наступления на Сумы, обеспечивая охват города с востока. Для украинской стороны – накапливать силы и технику в районе Могрицы для потенциальных контрмер.
Отдельно стоит остановиться на недавней публикации нардепа Марьяны Безуглой, входящей в комитет Рады по нацбезопасности и обороне.
"Знаете еще, почему россияне так быстро продвигаются в Сумской области? Наши генералы и ОВА (предыдущий Артюх), и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет – они уже у русских. Не готовы бригады, убегают? Так уж отступили – идите на оккупированные территории и исследуйте, убегали ли и были ли готовы. Идеальный циничный схематоз высшего генералитета и местных чиновников. В который раз", – гласит ее сообщение в личном Telegram-канале.
Да, это своеобразный украинский антикриз, если все очень плохо, медийка противника выбирает путь объяснения причин кризисов не тотальной деградацией боеспособности ВСУ, а тем, что командование украинских войск "все сдало само". Но есть в этом сообщении правда, как и предполагала редакция Readovka, сооружение оборонительных укреплений в Сумской области ВСУ не закончили. Причин этому великое множество, среди них – как активность наших дронов, так и классическое украинское воровство, на которое намекнула Безуглая. Не обошлось и без дефицита рабочих рук у неприятеля, если уж недостаточно солдат для передовой, то тем паче нехватка для "нарядов на лопату".
Ввиду вышеописанного ВСУ столкнулись с очередным кризисом, преодолеть который у них нет возможности, так как нет на это времени. Однако неприятель может пойти единственным путем, который остается в безвыходной ситуации, – применить тактику "выжженной земли". Стоит обратить внимание на карту и понять, что в полосе наступления ВС РФ находятся громадные лесные массивы глубиной до 6 км, которые прикрывают Сумы с востока и севера. Это лиственные леса, которые в условиях сухой погоды поддаются поджогу ничуть не хуже хвойных. "Огненная стена" – единственное, что может не дать нашим войскам продвигаться вперед. Данную схему в виде поджога лесов и сельхозугодий неприятель уже применял в Харьковской области и в степях Херсонщины.
Информационная подготовка отступления
Положение украинских войск восточнее Константиновки и в Часовом Яре становится все тяжелее. Ситуация объективно требует от командования ВСУ немедленного отвода сил с внешнего оборонительного периметра Константиновки в сам город и его предместья. Этим противник сумеет добиться главного – повышения плотности оборонительных порядков. Ведь фронт украинских войск находится на грани прорыва, особенно это актуально как раз в восточном и северо-восточном секторах Константиновского направления. Это грозит неприятелю "Новогродовкой 2", но только в куда большем масштабе и с последствиями. Однако военное руководство Украины исходит из "доктрины Зеленского" и не может просто так взять и сдать позиции даже на основании объективной оперативной нужды. Необходима особая медийная подготовка. Она и началась. Стоит обратиться к словам украинского волонтера Юкова, который рассказал о серьезнейших потерях ВСУ в боях за Клещеевку на восточном берегу канала Северский Донец – Донбасс, которые проходили еще в 2023 году.
"Трупы были везде – на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах. Я столько тел еще не видел. Мы оттуда вывезли больше 250 тел, там территория небольшая. И это не все, там еще очень много", – сказал он в выступлении на украинском телевидении.
Причем здесь бои двухлетней давности? Можно предположить, что таким образом командование ВСУ подготавливает военных и общественное мнение к сообщению, что 8-километровая укрепленная полоса обороны по каналу Северский Донец – Донбасс будет оставлена. Конечно, украинскому обывателю обоснуют это не тем, что дальнейшая оборона там грозит окружением ВСУ ввиду дефицита личного состава. Ставка делается на нарратив, который гласит "мы не можем и далее допустить высоких потерь на этом участке фронта, нам надо отходить на новые позиции".
Вчера, 9 июня, главным событием дня стало блокирование украинских сил южнее Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении.