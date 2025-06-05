ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня

00:05 11.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июня в разрезе СВО. Русские войска стали наступать в новом секторе Сумского направления. Украинские СМИ начали подготовку общественного мнения к скорым боям непосредственно за Константиновку.



Фланговый удар



