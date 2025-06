Узбекистан | Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям

03:41 11.06.2025 Четыре направления для развития. Президент обозначил ключевые цели для Узбекистана и стран-партнеров



10 июня 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев, выступая 10 июня на Ташкентском международном инвестиционном форума, озвучил четыре направления совместной работы для устойчивого развития стран-партнеров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен. Это призывает все страны, идущие по пути устойчивого развития, к сотрудничеству по следующим четырем направлениям", – отметил глава государства.



Первым направлением был назван переход к модели зеленой экономике.



По словам президента, развитие зеленой энергетики поможет обеспечить экономику стабильными энергоресурсами.



Глава государства отметил, что за короткий период в эту сферу было привлечено почти 6 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Объем производства электроэнергии увеличился с 59 миллиардов до 82 миллиардов киловатт-часов. В следующие пять лет этот показатель превысит 120 миллиардов киловатт-часов, а доля зеленой энергии составит 54 %.



Кроме того, 4 миллиарда долларов будет привлечено для обновления электросетей. Поэтому в нынешнем году в Самарканде, а в следующем году – еще в восьми регионах электрические сети будут переданы в частное партнерство.



Второе направление – цифровые технологии и искусственный интеллект.



Президент отметил, что в Международном индексе готовности к искусственному интеллекту Узбекистан поднялся за год на 17 позиций, а экспорт IT в Узбекистане в этом году достигнет 1 миллиарда долларов. К 2030 году этот показатель будет увеличен в пять раз.



В следующем году будет запущена национальная платформа "Облачные технологии". В ближайшие пять лет совместно с частными инвесторами будет построено 20 дата-центров мощностью более 500 мегаватт.



Кроме того, в Узбекистане разрабатывается национальную модель искусственного интеллекта. Для обеспечения ее эффективности запущен проект "Один миллион лидеров искусственного интеллекта".



Третье направление – развитие финансовой системы и технологий в современных условиях.



В Узбекистане будет создан Совет по финансовой устойчивости, а в Центральном банке запустят платформы кибербезопасности и финансовых технологий.



Ускоренно развивается альтернативный финансовый инструмент для стартапов – венчуры. Так, в прошлом году стоимость двух национальных стартап-компаний впервые превысила 1 миллиард долларов.



В этой связи разработан проект закона об альтернативных инвестиционных фондах. В следующие пять лет объем венчуров и других альтернативных инвестиций будет увеличен до 1 миллиарда долларов.



"Четвертая промышленная революция" – еще одно направление в устойчивом развитии, которое увеличит спрос на технологические минералы



В Узбекистане выявлены крупные запасы вольфрама, молибдена, магния, лития, графита, ванадия, титана и других минералов. Потенциал недр Узбекистана оценивается в 3 триллиона долларов.



"У нас есть все возможности, чтобы превратиться в 'хаб' по производству продукции с высокой добавленной стоимостью из минералов. В Ташкентской и Самаркандской областях мы создаем технопарки 'Металлы будущего'", – заявил глава Узбекистана.



Инвесторам, создавшим полный цикл производства от геологоразведочных работ до выпуска готовой продукции, в течение 10 лет будут возмещать рентный налог.



Ранее Шавкат Мирзиеев призвал к решению международных конфликтов исключительно мирным путем. В частности, глава государства приветствовал возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, и подчеркнул, что именно дипломатия должна стать главным инструментом в условиях глобальной нестабильности.







Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме

https://president.uz/

10.06.2025



Уважаемые участники форума!



Дамы и господа!



Дорогие гости!



Искренне приветствую вас – высоких представителей государств-партнеров, руководителей международных организаций, ведущих представителей мирового бизнеса – на четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме.



Очень рад видеть участвующих в нашем мероприятии Его Превосходительство Президента Болгарии Румена Радева, Его Превосходительство Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Его Превосходительство Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, Его Превосходительство Председателя Правительства Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева, Его Превосходительство Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, Его Превосходительство Премьер-министра Азербайджана Али Асадова, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации господина Александра Новака, заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана господина Нокергулы Атагулыева.



Также искренне приветствую авторитетные делегации России, Китая, Соединенных Штатов Америки, арабских государств, стран Европы, Азии, Африки.



Выражаю особую признательность руководителям тесно сотрудничающих с нами финансовых институтов – Президенту Европейского банка реконструкции и развития госпоже Одиль Рено-Бассо и Президенту Нового банка развития госпоже Дилме Русеф.



В сегодняшнем форуме принимают участие более 7,5 тысячи делегатов, в том числе почти 3 тысячи зарубежных гостей из около 100 государств. Мы видим в этом настоящее проявление уважения к нашей стране, взаимного доверия и стремления к тесному сотрудничеству.



Добро пожаловать в Узбекистан, дорогие друзья!



Уважаемые участники форума!



Сегодня мир переживает большие испытания. Усиливаются серьезные угрозы глобальной безопасности и устойчивому развитию, буквально на наших глазах стремительно меняются геополитические процессы.



Вновь в мире нарастает гонка вооружений. Военные расходы крупных стран по сравнению с 2010 годом увеличились в полтора раза и достигли 2,5 трлн долларов. В связи с осложнением экономического кризиса и дефицитом финансовых ресурсов темпы роста мирового ВВП снижаются уже третий год подряд.



К сожалению, нормы международного права и дипломатия теряют силу. Ослабляется внимание к самым актуальным проблемам человечества – продовольственной безопасности, бедности, изменению климата. Cейчас как никогда важно восстановить мир, справедливость и общую веру в ценность человека во всем мире.



Считаем, что ситуация вокруг Украины должна решаться исключительно дипломатическими средствами и приветствуем проходящий в Стамбуле процесс прямых переговоров.



Хочу обратить ваше внимание на продолжающуюся трагедию в Газе. Ничем нельзя оправдать того, что в XXI веке на наших глазах гибнут невинные люди. Единственное решение этой проблемы – справедливое урегулирование конфликта на основе норм международного права и резолюций. Народ Палестины имеет право на собственное независимое государство.



Еще один вопрос глобальной повестки дня – это содействие мирному и устойчивому развитию соседнего Афганистана. Сегодня как никогда важно на международной арене установить конструктивный диалог с действующим правительством страны и не допускать ее изоляции. Ведь стабильность и экономическое развитие в этом государстве являются необходимым фактором долгосрочного прогресса всех близлежащих регионов.



Мы призываем к открытому и широкомасштабному международному сотрудничеству по названным проблемам всех наших государств-партнеров. Инвестиции, являющиеся основной темой форума, – это гарант не только экономического развития, но и мира и стабильности.



Давайте вместе создадим такую инвестиционную среду, которая не только позволит нам получать прибыль, но и будет служить прочным фундаментом, возвышающим ценность человека, обеспечивающим его жизненные интересы и развитие общества!



Дорогие гости!



В сегодняшних сложных условиях мы уделяем основное внимание сохранению стабильности экономики в Узбекистане.



За последние восемь лет наш валовой внутренний продукт увеличился вдвое. Мы поставили цель к 2030 году довести этот показатель до 200 миллиардов долларов.



В прошлом году объем инвестиций достиг 35 миллиардов долларов, а экспорт – 27 миллиардов долларов, что также стало практическим результатом работы Ташкентского международного инвестиционного форума, проводимого уже четвертый год подряд.



Эффективность реформ в Новом Узбекистане находит достойное отражение и в международных рейтингах. За последние пять лет в Индексе экономической свободы мы поднялись на 48 позиций. В Гарвардском Индексе экономической сложности улучшили свой рейтинг на 28 пунктов. В прошлом месяце авторитетное агентство S&P повысило прогноз Узбекистана по суверенному рейтингу со "стабильного" до "позитивного".



Мы все хорошо понимаем, что сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен. Это призывает все страны, идущие по пути устойчивого развития, к сотрудничеству по следующим четырем направлениям.



Первое – переход к модели "зеленой" экономики.



В целях обеспечения экономики стабильными энергоресурсами мы твердо настроены развивать именно "зеленую" энергетику.



За прошедший короткий период в эту сферу было привлечено почти 6 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Объем производства электроэнергии увеличился с 59 миллиардов до 82 миллиардов киловатт-часов. В следующие пять лет этот показатель превысит 120 миллиардов киловатт-часов, доля "зеленой" энергии составит 54 процента.



Мы также привлечем 4 миллиарда долларов в обновление электросетей.



В связи с этим в нынешнем году передадим в частное партнерство электрические сети в Самарканде, а в следующем году – еще в 8 регионах.



Кроме того, мы впервые запустили продажу "зеленых сертификатов" и углеродных единиц. В этом году присоединимся к глобальным углеродным рынкам и создадим платформу для климатических инвестиций "Зеленый Узбекистан".



Второе – цифровые технологии и искусственный интеллект становятся "драйверами" экономики.



Только в этом году экспорт IT в нашей стране достигнет 1 миллиарда долларов. Мы имеем достаточный потенциал, чтобы к 2030 году увеличить этот показатель в 5 раз.



Такая работа получила признание на международном уровне, в Международном индексе готовности к искусственному интеллекту мы поднялись за год на 17 позиций.



В следующем году будет запущена национальная платформа "Облачные технологии". В ближайшие пять лет мы построим совместно с частными инвесторами 20 "дата-центров" мощностью более 500 мегаватт.



Разработаем национальную модель искусственного интеллекта, который воплотит в себе нашу богатую историю, древние ценности и новые креативные идеи. Для обеспечения эффективности этой системы запущен проект "Один миллион лидеров искусственного интеллекта".



Убежден, что вместе с вами мы превратим Узбекистан в авторитетный IT и Fintech "хаб".



Третье – в современных условиях кардинально меняются финансовая система и технологии.



Недавно вместе с Международным валютным фондом и Всемирным банком мы впервые провели комплексную оценку финансового сектора Узбекистана. Они полностью поддержали наши реформы в банковской сфере, финансах, страховании, на рынке капитала.



Чтобы вывести эти сферы на следующий этап развития, в Узбекистане будет создан Совет по финансовой устойчивости, в Центральном банке – запущены платформы кибербезопасности и финансовых технологий.



Мы начали большие реформы и в системе страхования. Были созданы Национальная перестраховочная компания и Глобальная цифровая платформа перестрахования.



Ускоренно развивается альтернативный финансовый инструмент для стартапов – венчуры. Так, в прошлом году стоимость двух национальных стартап-компаний впервые превысила 1 миллиард долларов. Мы обязательно увеличим количество таких компаний.



В этой связи разработан проект закона "Об альтернативных инвестиционных фондах". В следующие пять лет доведем объем венчуров и других альтернативных инвестиций до 1 миллиарда долларов.



Еще одно направление. "Четвертая промышленная революция" многократно увеличивает спрос на технологические минералы.



В Узбекистане выявлены крупные запасы вольфрама, молибдена, магния, лития, графита, ванадия, титана и других минералов. Потенциал наших недр оценивается в целом в 3 триллиона долларов.



У нас есть все возможности, чтобы превратить регион в "хаб" по производству продукции с высокой добавленной стоимостью из минералов. В Ташкентской и Самаркандской областях мы создаем технопарки "Металлы будущего".



Здесь хочу предложить инициативу о возврате рентного налога в течение 10 лет инвесторам, наладившим полный цикл – от геологоразведочных работ до выпуска готовой продукции.



Убежден, что наши с вами долгосрочные плодотворные отношения смогут перерасти во взаимовыгодное деловое сотрудничество по всем вышеназванным направлениям.



Уважаемые инвесторы!



Мы принимаем все необходимые меры, чтобы принцип "Новый Узбекистан – страна больших возможностей для инвестиций" воплотился в практических результатах.



В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что глобальным производственным цепочкам необходимы надежные правила, обеспечивающие равные условия для каждого государства.



Особая роль в этом, несомненно, принадлежит Всемирной торговой организации. Мы поставили перед собой цель в следующем году стать членом этой Организации. В данном направлении активно работаем с нашими партнерами. Для этого адаптировали к международным требованиям десятки законов и сотни стандартов, в нынешнем году полностью завершим эту работу.



Во-вторых, в целях создания еще более благоприятных условий для иностранных инвесторов в нашей стране будет введен "национальный режим", гарантирующий условия, одинаковые с местными компаниями, внедрен принцип "единого окна" при взаимодействии с государственными органами, создана система гарантированной защиты инвестиционной деятельности от излишних проверок.



За счет таких мер мы нацелены к 2030 году поднять кредитный рейтинг Узбекистана до инвестиционного уровня.



В-третьих, при приватизации государственных компаний мы выбрали путь превращения их в крупные активы, которые будут служить благосостоянию страны.



Создан Национальный инвестиционный фонд, объединивший государственные доли в 18 крупных компаниях и банках на сумму около 2 миллиардов долларов. К управлению фондом привлечена авторитетная международная компания Franklin Templeton. Уже в следующем году планируется выставить пакет акций фонда на международное IPO.



Кроме того, будут привлечены профессиональные консультанты, и в течение двух лет – приватизировано 29 крупных государственных компаний.



В-четвертых, мы рассматриваем транспорт и логистику как кровеносную систему нашей экономики.



Поэтому активно привлекаем в сферу частный капитал. Приведу пример. Международные аэропорты Самарканда, Намангана, Бухары и Ургенча переданы в управление потенциальным инвесторам на основе государственно-частного партнерства.



К управлению Ургенчским аэропортом привлечена ведущая мировая компания "Инчон". В следующем году мы проведем тендеры и по аэропортам Нукуса, Термеза, Ферганы, Навои.



Еще одно важное направление: численность населения, проживающего и работающего в нашей столице, превысила 5 миллионов. Поэтому мы возведем город "Янги Ташкент", рассчитанный на 2 миллиона жителей и превратим столицу в мегаполис.



Здесь будет построен мультимодальный хаб с возможностью обслуживания до 20 миллионов пассажиров в год, объединяющий аэропорт, железнодорожный и автомобильный транспорт. Будут возведены крупные торговые комплексы и финансовые центры.



Приглашаем инвесторов, международные финансовые институты и зарубежные банки принять участие в реализации этого мегапроекта.



В-пятых, благодаря политике открытости и дружбы, которую мы проводим в последние годы вместе с нашими соседями, в Центральной Азии сформировалась совершенно новая атмосфера сотрудничества.



Ярким подтверждением тому является участие в сегодняшнем форуме руководителей правительств этих стран.



Обратите внимание: за последние восемь лет товарооборот с соседними странами вырос более чем в 3,5 раза и составил почти 13 миллиардов долларов.



Реализуются крупные инвестиционные проекты. Так, мы начали строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, ведется значительная работа по подготовке крупных энергетических и инфраструктурных проектов.



В этой связи предлагаем продвижение концепции "Единого пространства для инвестиций и торговли" в Центральной Азии.



Здесь хочу обратиться к международным организациям: настало время создать новые финансовые механизмы для поддержки региональных проектов. Объединив усилия, мы превратим Центральную Азию в пространство мира и устойчивого развития.



Уважаемые участники заседания!



Нынешний форум проходит в новом, расширенном формате. Впервые в его рамках организована специализированная выставка, в которой узбекские компании участвуют со своими проектами и совместными инициативами.



Хочу акцентировать ваше внимание на том, что для нас инвестиции – это не просто финансовый ресурс. Это – технологии, знания, квалифицированные кадры, интеграция в международные производственные цепочки, то есть – это настоящее развитие.



Узбекистан создает все необходимые условия для иностранных инвесторов, приезжающих к нам с такими благородными идеями, и мы всесторонне поддерживаем и полностью гарантируем их деятельность.



В нашей стране для вас всегда открыты все двери.



Самое важное – у нас есть законы, защищающие вашу деятельность, государство, открытое для диалога, и трудолюбивый народ, готовый к сотрудничеству.



Еще раз от всего сердца выражаю признательность каждому инвестору, представителям иностранных правительств и международных организаций, прибывшим в нашу страну для участия в форуме.



Желаю успехов. Источник - Podrobno.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749602460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Председателем ОБСЕ – Министром иностранных дел Финляндии

- Третье заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Кыргызстана прошло в Астане

- Год рабочих профессий: Олжас Бектенов обозначил приоритетные задачи по обеспечению безопасных условий труда на производстве

- Комфортное и безопасное пребывание туристов - в Правительстве рассмотрели меры по исполнению поручений Президента

- Как сформировалась токаевская "гвардия"

- Олжас Бектенов принял участие в IV Ташкентском инвестиционном форуме

- Главы МИД Казахстана и Финляндии подтвердили курс на конструктивное взаимодействие и укрепление двустороннего партнерства и сотрудничества в ОБСЕ

- В Астане обсудили развитие двусторонней кооперации между Казахстаном и Ираном в аграрной сфере

- Осужден руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ

Перейти на версию с фреймами © CentrAsia Вверх