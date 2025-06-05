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Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
04:09 11.06.2025

Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года
Ослабление позиций Си Цзиньпина чревато нестабильностью в решающий момент торговой войны против Поднебесной

"Си чжуси вань суэй!" - так звучит по-китайски это приветствие. 15 июня Си Цзиньпину исполняется 72 года. Торжественных заседаний, парадов и митингов не предвидится, как и в предыдущие дни рождения национального лидера, единого в трех ипостасях. Он одновременно является генеральным секретарем ЦК КПК (руководителем правящей партии), председателем КНР (президентом), председателем Военного совета ЦК КПК и председателем Военного совета КНР (Верховным главнокомандующим).

В истории красного Китая здравица "вань суэй!" всенародно возглашалась только в честь Мао Цзэдуна. "Мао чжуси вань суэй!" - скандировала миллионная толпа хунвэйбинов на площади Тяньаньмэнь. Солдаты НОАК хором выкрикивали формулу преданности вождю на парадах и строевых занятиях. Пять заветных иероглифов были на сотнях миллионов значков с "самым красным солнышком", на рисовых плошках и чайных чашках, на уличных плакатах и растяжках. По сей день Мао Цзэдун, несмотря на официально признанные ошибки времен "большого скачка" и "культурной революции", в умах большинства китайцев остается величественной фигурой - вождем.

Сейчас на наших глазах облик нового вождя приобретет Си Цзиньпин. Еще в 2017 году 19-й съезд КПК оценил успехи первых 5 лет на пути выдвинутого им долгосрочного плана "великого возрождения китайской нации", признав его ядром КПК и отменив введенное Дэн Сяопином правило о невозможности для главы партии занимать этот пост более двух пятилетних сроков. Затем последовали преодоление нищеты 100 миллионов китайцев, создание мощной прослойки среднего класса в 450 миллионов человек и другие успехи. С трудом, но удалось сохранить устойчивость в торговой войне, начатой США в 2018 году и в период пандемии ковида.

Столкнувшись с неблагоприятными для китайского экспорта последствиями пандемии на мировых рынках и обострившимися системными трудностями в собственной экономике, Си Цзиньпин скорректировал стратегию правящей партии и перенес центр тяжести с реализации утвержденного ХХ съездом социалистического идеала "общества всеобщей зажиточности" на поддержку частного сектора и на стимулирование перспективных направлений науки и техники: искусственный интеллект, роботизацию, биотехнологии. Реализм в оценке настоящего и стратегическое видение будущего обеспечивают Китаю внутреннюю стабильность и рост влияния в мире. Одновременно это укрепляет власть Си Цзиньпина, обеспечивая ему облик нового вождя.

Впрочем, в Пекине не спешат официально провозгласить Си Цзиньпина вождем. Там знают, что вождизм является ахиллесовой пятой коммунистов. Несмотря на все усилия партийных теоретиков, думающие китайцы понимают генетическое родство энергичной КПК с покойной КПСС, врожденное сходство их сильных и слабых сторон. "Старший брат" поделился не только способностью в нужный момент мобилизовать все силы в кулак, побеждать в смертельной войне и быстро восстанавливать разрушенное. Еще одна традиция - это вождизм, концентрация всей мощи партии и государства в руках вождя. Зародившаяся во времена Ленина и развитая Сталиным, эта традиция была унаследована Мао Цзэдуном и продолжена следующим вождем, Дэн Сяопином. Она делает партию и нацию зависимой от интеллекта, моральных и волевых качеств одного человека на вершине пирамиды власти.

Среди причин краха КПСС и СССР выделяются именно невысокий интеллектуальный уровень одних руководителей партии и страны и физическая дряхлость и слабоволие других. Как бывший сотрудник идеологического отдела ЦК КПСС, я с ужасом вспоминаю вялость верхушки партии времен заката, расцвет альтернативных центров идеологии, национализм и сепаратизм региональной власти, коррумпированность руководителей и их связь с зарубежными деятелями. Негативный опыт слабохарактерного М. Горбачева и его разношерстного окружения до сих пор тщательно изучают в исследовательских центрах КПК, обсуждают на партсобраниях. Обожаемый на Западе Горби для китайцев - "негативный учитель".

Конечно, КПСС и КПК не назовешь сиамскими близнецами. Но сходство некоторых страниц и даже глав их истории налицо. В конце 1980-х годов в Пекине и Москве примерно одновременно разразились системные кризисы. Застой в экономике, рост цен, расцвет коррупции, недовольство населения стимулировали идейные шатания. В Пекине некоторые руководители, включая генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, видели выход в заимствовании курса перестройки. В Политбюро ЦК КПСС были деятели, рекомендовавшие перенять модель "реформ и открытости" Дэн Сяопина, перенести центр тяжести с идеологии на экономику. Китайский кризис перешел в открытую фазу на площади Тяньаньмэнь прямо на глазах М. Горбачева в мае 1989 года. Надеясь не увидеть подобные события на Красной площади, он отверг советы изменить направление реформ. Советский кризис пришелся на 1991 год. Результатом стал распад Советского Союза. Вероятность такого же печального итога имелась в 1989 году и в Китае.

Компартию Китая, а вместе с ней и всю Поднебесную, спасло не какое-то превосходство КПК в теории или практике над советскими товарищами. Катастрофу предотвратили волевые качества вождя по имени Дэн Сяопин, который, формально не будучи лидером, продолжал присматривать за своими молодыми выдвиженцами "из-за ширмы". Оказавшись в те дни в Пекине, я наблюдал анархию и хаос, которые стали результатом паралича воли в верхушке КПК, продолжавшиеся около трех недель. Осознав масштаб угрозы коллапса общенационального масштаба и по достоинству оценив лидерские качества руководителей КПК той поры, Дэн Сяопин воспользовался своим авторитетом творца эффективной политики "реформ и открытости", остающимися полномочиями руководителя Военного совета ЦК КПК и зафиксированным в секретных решениях Политбюро реальным статусом вождя. Взяв грех на душу, Дэн Сяопин отдал приказ очистить главную площадь страны любой ценой.

Мне достоверно известно от товарищей по работе в ЦК, в том числе из ближайшего окружения М. Горбачева, что ему тоже предлагали силовые методы на заключительном этапе распада, но у него недостало воли. Уже готовые действовать силы так и не получили приказа. Горбачев вождем не был. Дэн Сяопин вождем был.

Теоретическая разработка долгосрочной программы и личное участие в ее практическом выполнении являются неотъемлемыми чертами вождя. Мао Цзэдун после 14 лет собирания сил в пещерах Яньани реализовал план объединения Китая под властью Компартии. За первые 10 лет правления КНР он выполнил обещание поставить ее на путь социализма. С помощью Советского Союза и по советским лекалам он заложил фундамент социалистической плановой экономики. Эту основу не поколебали ни неудачные эксперименты самого Мао Цзэдуна "большой скачок" и "культурная революция", ни прививка капиталистической экономики при следующем вожде, Дэн Сяопине.

Разработанная им стратегия "реформ и открытости" стала источником "китайского чуда", поразившего весь мир. Но постепенно стала меняться обстановка и в самом Китае, и вокруг него. Нужно было дополнять или даже менять все менее эффективную стратегию. Именно тогда Китаю крупно повезло. Нужный человек оказался в нужное время в нужном месте. Возглавив КПК в конце 2012 года, Си Цзиньпин с дальнозоркостью вождя изложил свои долгосрочные цели: "Я твердо убежден, что к столетней годовщине основания КПК (2021) неизбежно будет осуществлена задача создания общества средней зажиточности. Ко времени столетия создания КНР (2049), несомненно, будет выполнена задача по созданию богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства".

Политическое искусство позволило новому вождю успешно претворять в жизнь свой долгосрочный план и вытекающие из него стратегические направления, которые с годами получили в Китае наименование "идеи Си Цзиньпина". Подкрепленные практикой, эти идеи создают альтернативу западному либерализму. Это стало еще одной ключевой причиной неприятия со стороны Запада Китая, его успехов и его вождя. Прямые и скрытые нападки на Си Цзиньпина стали важной темой трудов западных политологов, публикаций в солидных изданиях и электронных СМИ. Отсутствие реального компромата компенсируется мелкими выпадами. На днях, в связи с атакой президента Трампа на Гарвардский университет, вспомнили о годичной учебе в этом заведении Си Миньцзэ, дочери китайского лидера. Ко дню рождения приготовили очередной "подарок": появились публикации о недовольстве в партийной верхушке, тексты воззваний, распространяемых якобы от имени Ху Цзиньтао, предшественника Си Цзиньпина на посту генерального секретаря.

Ослабление позиций Си Цзиньпина и коррекция под нажимом его политики были бы чреваты нестабильностью в решающий момент торговой войны против Китая. Колебания в проведении самостоятельного курса во внешней политике означали бы разрушение новой архитектуры мирового порядка. Для России такое развитие событий в Пекине привело бы к недопониманиям в реализации договоренностей по ключевым глобальным и региональным вопросам, усилению позиций сомневающихся в прочности стратегического партнерства.

К счастью, шансы на реализацию надежд недоброжелателей крайне малы. Курс Си Цзиньпина объективно отвечает национальным интересам Поднебесной. Он пользуется пониманием и одобрением 100-миллионной Компартии Китая, которая через свою сеть организаций контролирует все почти полуторамиллиардное население. Си Цзиньпин за 12 лет своего руководства выдвинул на руководящие посты своих единомышленников. Китайские силовики поддерживают патриотическую политику своего главнокомандующего. Так что 15 июня миллионы китайцев искренне скажут: "Си чжуси вань суэй!".

Юрий Тавровский
востоковед, китаист

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749604140


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