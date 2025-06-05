Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы

11:14 11.06.2025

Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД



МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



"На это (предложение о передаче тел. - Прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же", - сказала она в эфире радио Sputnik.



Дипломат добавила, что отказ от тел своих солдат подтверждает неонацистскую суть киевского режима.



