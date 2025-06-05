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Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
12:07 11.06.2025

Мажилис принял закон об амнистии: кого освободят, а кому сократят сроки

[Тридцатилетие Конституции Республики Казахстан отмечается 30 августа 2025 года].

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 11 июня 2025 года приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Абзал Куспан, проект закона разработан группой депутатов Парламента. Его целью является гуманизация уголовной политики в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

"Это очередная демонстрация акта гуманизма со стороны нашего государства в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и своим поведением доказали, что встали на путь исправления", – заявил он.

Проектом закона предлагается освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:

- совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,
- лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие;
- социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести, вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Также предлагается прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, сократить неотбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также предлагается для лиц, осужденных за присвоение или растрату вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований.

"Законопроектом предлагается установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления. Также, согласно статье 78 Уголовного кодекса, законопроект не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления", – отметил депутат.

По его данным, в настоящее время в 63 учреждениях уголовно-исправительной системы по исполнению наказания в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторах содержатся более 40 тыс. лиц, из которых 33 тыс. осужденных и 7 тыс. следственно арестованных. Кроме этого свыше 27 тыс. лиц состоят на учете службы пробации.

"Согласно предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы и 9 тыс. лиц, состоящих на учете Службы пробации. Всего будет охвачено 15 тыс. человек. Из учреждений УИС выйдут на свободу ориентировочно 632 лица и 3,5 тыс. осужденных, состоящих на учете Службы пробации, – всего 4,1 тыс. лиц. Дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 5,4 тыс. осужденным, находящимся в местах лишения свободы и 5,5 тыс. лицам на учете службы пробации. Всего сокращение сроков затронет 11 тыс. человек", – пояснил мажилисмен.

Кроме того, по его словам, под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально уязвимых лиц, из которых будут освобождены 57 человек и сокращены сроки 572 лицам.

"Проект закона об амнистии распространяется на 833 женщины, из них освобождению подлежат 109 и сокращению срока наказания – 724. Незначительное количество освобождаемых из учреждений обусловлено тем, что основная их часть, а именно 92%, содержатся за тяжкие и особо тяжкие преступления, из которых 16% – рецидивисты", – добавил Абзал Куспан.

Заместитель министра внутренних дел Абай Каирбеков добавил, что в настоящее время в воспитательных колониях для несовершеннолетних отбывают наказание 75 детей.

"Из них 70 мальчиков, отбывающих наказание в учреждении № 11 города Алматы, и пять девочек отбывают наказание в учреждении в поселке Жаугашты Алматинской области. Из них четыре подростка подлежат амнистии, и им будут сокращены сроки наказания", – добавил спикер.

В случае принятия проекта закона ожидается снижение количества лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет освобождения осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства.

В Казахстане меняются правила применения амнистии. А именно, расширяется круг лиц, которых могут освободить от уголовной ответственности. Кто подпадет под действие амнистии в связи с тридцатилетием Конституции, можно прочитать здесь.

Оксана Даирова

Источник - Zakon.kz
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