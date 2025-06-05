В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)

12:16 11.06.2025

Международный коммерческий суд планируется открыть в Ташкенте. Что это такое и зачем он нужен?



В Узбекистане создают Международный коммерческий суд. Его задача - защищать права инвесторов и повышать квалификацию местных судей и адвокатов. Суд будет работать по международным стандартам и обеспечит прозрачность и предсказуемость в рассмотрении коммерческих споров.



Ташкентский международный коммерческий суд (TICC) откроется в Узбекистане для защиты прав инвесторов. Он войдет в систему разрешения коммерческих споров наряду с уже действующим Ташкентским международным арбитражным центром и станет важным элементом модернизации национальной судебной системы и привлечения инвесторов. Назначение суда и преимущества системы для страны обсуждались на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме 10 июня.



"Этот суд интересен тем, что он создан для применения современных международных стандартов и внедрения актуальных методов разрешения споров. Это важно, поскольку обеспечивает прозрачность, беспристрастность и предсказуемость - качества, крайне необходимые для доверия со стороны международных и местных инвесторов", - сказала бывший министр юстиции Германии, специалист в области международного арбитража Херта Дойблер-Гмелин.



По ее словам, суд может стать моделью для национальных инстанций, повысив доверие к судебной системе в целом. Особенно важно, чтобы суд следовал не только национальному праву, но и международным нормам, таким как стандарты Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Международной торговой палаты. Коммерческие суды в разных странах - от Германии до Сингапура - формируют общую сеть и способствуют гармонизации процедур, добавила Дойблер-Гмелин.



По ее словам, несмотря на растущую конкуренцию между международными коммерческими судами, TICC способен занять свою нишу и предложить Узбекистану преимущество как инвестиционной площадки. Это не только укрепит верховенство права, но и поспособствует развитию экономики.



Профессор международного инвестиционного права Нассер Мохсин Аль-Адба рассказал об опыте ОАЭ и Катара в создании международных коммерческих судов. По его словам, одной из ключевых особенностей международных коммерческих судов в странах Ближнего Востока является их автономный статус. Такие суды не связаны напрямую с правительствами: органы государственной власти не влияют на назначение судей, размеры их вознаграждения и условия работы. Решения о составе суда и его внутренней политике принимает независимый совет. Это снижает риски внешнего давления и укрепляет доверие инвесторов.



"Зачем нужны международные суды внутри страны? Потому что они позволяют создать автономную систему с участием иностранных судей и возможностью допуска иностранных адвокатов", - объяснил он.



По его словам, благодаря международному опыту, адвокаты в таких судах используют практики, непривычные для стран с континентальной правовой системой - например, перекрестный допрос, раскрытие документов и устные слушания. Эти подходы позволяют сделать разбирательство более прозрачным и состязательным, а вовлечение местных специалистов способствует дальнейшему распространению этих практик в национальной судебной практике.



С этим согласен и ректор Ташкентского государственного юридического университета Исламбек Рустамбеков. По его мнению, TICC может изменить подход к подготовке юристов в Узбекистане и повлиять на развитие всей правовой системы страны. Новая инстанция позволит рассматривать дела на английском языке с применением норм иностранного права, что недоступно в нынешней системе. Сейчас экономические суды Узбекистана перегружены, работают только на узбекском и русском языках и зачастую не применяют иностранное право, так как не имеют опыта.



При этом в обычных судах иностранные адвокаты не могут представлять интересы клиентов, поскольку законодательство Узбекистана требует обязательного наличия гражданства и местной лицензии. В этом смысле TICC станет платформой для новых практик, открытой как для зарубежных юристов, так и для рассмотрения трансграничных споров по международным стандартам.



"TICC может стать юридической лабораторией, которая вдохновит на обновление всей судебной системы Узбекистана. Нам нужно готовить новое поколение юристов, свободно владеющих английским языком, знакомых с прецедентным правом и способных работать в международной среде", - подчеркнул Исламбек Рустамбеков.



По его словам, университет уже меняет подход к юридическому образованию. Открыт отдельный департамент английского права, в партнерстве с британскими и американскими вузами внедряются совместные программы. С нового учебного года ТГЮУ начнет преподавать программы Университета Лондона, что позволит выпускникам получать квалификацию, востребованную и в Узбекистане, и за его пределами.



В перспективе дела TICC могут стать частью учебного процесса: их будут анализировать студенты, использовать в моделировании судебных процессов и интегрировать в курсы. По мнению Исламбека Рустамбекова, это повысит интерес как у будущих юристов, так и у бизнеса, а сама площадка станет толчком к интернационализации узбекской юриспруденции.



Директор Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC) Диана Байзакова отметила, что TICC и центр не будут конкурировать друг с другом, а будут работать в связке. Такой подход укрепляет доверие иностранных компаний, поскольку предоставляет им "меню опций" - возможность выбрать, исходя из характера спора, предпочтительного языка разбирательства и применимого права.



"Создание TICC - это расширение доступных механизмов. Речь идет о специализированном суде, где применяются принципы английского общего права и английский язык судопроизводства. Это важно для международных инвесторов. Суд сможет поддерживать арбитраж, например, выносить обеспечительные меры или признавать арбитражные решения", - говорит Байзакова.



Она напомнила, что схожая модель успешно работает в ОАЭ: в 2024 году независимый суд DIFC в Дубае рассмотрел 1056 дел на сумму более 2 млрд долларов, из которых 1,8 млрд долларов касались арбитража. Это подтверждает, что специализированный суд на английском языке может эффективно поддерживать систему международного арбитража.



В Узбекистане TIAC уже показывает рост интереса со стороны зарубежных компаний: в 2024 году треть дел включала иностранных участников с обеих сторон. Диана Байзакова привела в качестве примеров разбирательства с участием южнокорейской компании Techcross Water & Energy и американского инвестиционного фонда. В будущем TICC сможет оперативно обеспечивать такие дела - например, блокировать активы или признавать решения арбитражей, действуя как часть гибкой и современной правовой инфраструктуры страны.



Заместитель бизнес-омбудсмана Джамшид Урунов отметил, что предприниматели должны иметь право выбора, куда обращаться при возникновении споров, и выразил уверенность, что это способствует большей справедливости и ответственности в обществе.



"В нашей работе важно выявлять системные проблемы и масштабировать решение не только на регионы, но и на районы", - добавил Джамшид Урунов, отметив, что изучение международного опыта поможет совершенствовать местную практику.



Мари-Анна Биркен отметила, что к 2050 году международные и национальные суды могут быть полностью интегрированы, без разделения на иностранные и местные. В качестве примера успешной интеграции она привела суды в ОАЭ и Казахстане, где происходит обмен делами между международными и национальными инстанциями. Такая кооперация, по ее мнению, критически важна для устойчивого развития судебной системы.