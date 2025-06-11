В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству

12:23 11.06.2025

ГКНБ начал спецоперацию "Нелегал-2025"



11 июня 2025



"Сводка" (АКИpress) – По указанию председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева 11 июня начата спецоперация "Нелегал-2025", сообщили в пресс-службе ГКНБ.



В комитете отметили, что даже во время льготного периода для легализации иностранцев, приехавших в Кыргызстан с нарушениями, были выявлены нелегальные мигранты.



Нарушителей доставили в фильтрационный центр и передали Службе по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД.



ГКНБ призывает работодателей и приглашающих сторон предпринять меры по добровольному выезду иностранных нарушителей за пределы страны.



