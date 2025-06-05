|Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:30 11.06.2025
Международное сообщество высоко оценило проекты выпуска зеленых облигаций Москвы, сообщает столичный Департамент экономической политики
ДУШАНБЕ, 11 июн - Sputnik. Эксперты Комплекса экономической политики города и Департамента финансов российской столицы поделились опытом с коллегами из Таджикистана.
Рабочая встреча прошла в Москве, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики города.
Столица РФ стала первым регионом России, выпустившим субфедеральные зеленые облигации, рассказала замглавы Департамента экономической политики и развития Зоя Викторова.
При этом полученные от зеленых облигаций средства были направлены на транспортные проекты, которые обеспечили снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.
Успешной практикой реализации проектов зеленого финансирования столичные эксперты поделились с представителями Министерства финансов Таджикистана.
"Выпуск Москвой зеленых облигаций - уникальный проект, поэтому мы регулярно получаем запросы об обмене опытом от наших коллег из других регионов России и из-за рубежа. Мы всегда идем навстречу и готовы делиться опытом реализации этого и других московских проектов", - подчеркнула Зоя Викторова.
Ранее в российской столице прошли Дни культуры Таджикистана. Масштабные мероприятия также затронули и другие регионы РФ.
В рамках гала-концерта "Вестник Дружбы" в сопровождении Государственного симфонического оркестра Таджикистана выступили исполнители и коллективы республики.
В частности, на сцену вышли ансамбли "Зебо", "Гулрез" и "Чахоноро", солисты "Даре" Соибназар Аловатов, Амирджон Рузиев, Нигина Амонкулова, а также обладательница Гран-при международного конкурса "Пять звезд. Интервидение" Тахмина Ниязова.