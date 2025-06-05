Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном

12:30 11.06.2025

Международное сообщество высоко оценило проекты выпуска зеленых облигаций Москвы, сообщает столичный Департамент экономической политики



ДУШАНБЕ, 11 июн - Sputnik. Эксперты Комплекса экономической политики города и Департамента финансов российской столицы поделились опытом с коллегами из Таджикистана.



Рабочая встреча прошла в Москве, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики города.



Столица РФ стала первым регионом России, выпустившим субфедеральные зеленые облигации, рассказала замглавы Департамента экономической политики и развития Зоя Викторова.



При этом полученные от зеленых облигаций средства были направлены на транспортные проекты, которые обеспечили снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов.



Успешной практикой реализации проектов зеленого финансирования столичные эксперты поделились с представителями Министерства финансов Таджикистана.



"Выпуск Москвой зеленых облигаций - уникальный проект, поэтому мы регулярно получаем запросы об обмене опытом от наших коллег из других регионов России и из-за рубежа. Мы всегда идем навстречу и готовы делиться опытом реализации этого и других московских проектов", - подчеркнула Зоя Викторова.



