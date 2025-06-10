SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?

20:17 11.06.2025

SwebbTV Швеция

10 июня 2025



На смену коронавирусу пришла русофобия - какой же будет следующая истерия?

Профессор Лилльранк: на смену коронавирусу пришла русофобия



На смену коронавирусной истерии пришла русофобия, заявил профессор Лилльранк в подкасте для SwebbTV. Пандемия прекратилась в феврале 2022 года, словно по мановению волшебной палочки, когда Россия начала спецоперацию, отмечает ученый. После этого европейские власти придумали новую "страшилку" - русских.



Истерия вокруг коронавируса приказала долго жить 24 февраля 2022 года. После этого тут же настала пора бояться чего-то совсем другого: русских. Так решили власти и СМИ. Пандемия прекратилась в тот же день, словно по мановению волшебной палочки, когда Россия ввела войска на Украину, напоминает почетный профессор Пауль Лилльранк в подкасте SwebbTV.



В новом выпуске передачи "Четвертая власть" ведущий Микаэль Вилльгерт и почетный профессор Пауль Лилльранк обсудили предполагаемую "российскую угрозу".



Русофобия - боязнь русских и ненависть ко всему русскому - во многом порождение СМИ.



И между пандемией коронавируса и ненавистью к России есть одно любопытное сходство.



Панический страх перед коронавирусом, который СМИ внушили людям, - при том, что смертность в возрастной категории моложе 70 лет даже от тяжелейших штаммов весной 2020 года не превышала 0,1%, - словно растворился в феврале 2022 года, когда Россия ввела войска на Украину. Тогда людям вместо него было приказано бояться русских.



"Мы же все помним, что случилось с истерией вокруг коронавируса 24 февраля 2022 года. Она унялась в тот же день, когда начался конфликт на Украине! Пропала из СМИ бесследно! Как в воду канула: раз - и все", - рассуждает Пауль Лилльранк.



"Так что если бы конфликт на Украине тоже исчез из СМИ - например, из-за того, что Трамп и Путин о чем-то договорились на мирных переговорах, и все бы закончилось - европейским лидерам придется крепко поломать себе голову: чем, черт побери, мы будем пугать народ дальше?" - язвит Лилльранк.



По словам Лилльранка, было бы любопытно спросить шведов, предпочли бы они жить по законам шариата или под властью России. Что бы они выбрали, если по принципу "или-или"?



Он убежден, что 90% наверняка предпочли бы Россию.