 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.06.2025
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
12:07  Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
11:28  Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий публикует списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
11:14  Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
04:09  Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
03:41  Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям
02:19  МТК "Север – Юг" и его роль в современной евразийской логистике, - Азиз Абдраимов
01:25  Раздать булыжники: кто стоит за мигрантами, разгромившими Лос-Анджелес
00:05  ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Вторник, 10.06.2025
21:43  Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля, - ФСК
20:40  НГ: Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне
15:52  В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"
14:36  Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
04:08  Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
03:30  Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
02:12  ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
01:20  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
02:51  МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:08  Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
01:45  Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
00:05  Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.06.2025
20:42  О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
17:04  В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
12:00  Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
11:34  Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому
11:00  Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
10:20  В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
01:40  НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию
00:30  Синьхуа: Д.Трамп заявил о готовящейся смене руководства ФРС
00:05  Readovka: Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине
Суббота, 07.06.2025
21:24  "Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана
20:31  Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста
17:00  Исторический шаг. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
15:10  В Минобороны России сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для передачи Украине
12:32  Индия и страны Центральной Азии договорились о совместной разведке редкоземельных минералов
01:47  Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались
00:05  Русская армия заняла ключевые позиции под Мирноградом - итоговая сводка Readovka к исходу 6 июня
Пятница, 06.06.2025
17:00  США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана
16:42  Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией
15:29  Трамп запретил въезд в США для граждан ряда стран. В списке есть Центральная Азия
14:33  Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ РФ. Главное
14:04  Узбекистан едет на Мундиаль! Президент поздравил футболистов с историческим событием
13:54  В Казахстане завершили посевную кампанию. Что посеяли?
13:00  Довоенные репрессии в РККА: нет худа без добра, - П.В. Густерин
12:33  Profinance: Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта
11:00  В России 6 июня в день рождения Пушкина отмечают День русского языка
10:01  ФСК: Трамп анонсировал удары по Украине
01:38  Мировой финансовый порядок: как осуществлялись первые контакты Москвы и Вашингтона (история)
00:05  ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Четверг, 05.06.2025
21:35  МИД РФ предостерег дружественные страны от сближения с Великобританией
20:09  Афганистан. Панджшерская черешня будет экспортироваться в Россию, Узбекистан и Кыргызстан
14:44  Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
20:17 11.06.2025

SwebbTV Швеция
10 июня 2025

На смену коронавирусу пришла русофобия - какой же будет следующая истерия?
Профессор Лилльранк: на смену коронавирусу пришла русофобия

На смену коронавирусной истерии пришла русофобия, заявил профессор Лилльранк в подкасте для SwebbTV. Пандемия прекратилась в феврале 2022 года, словно по мановению волшебной палочки, когда Россия начала спецоперацию, отмечает ученый. После этого европейские власти придумали новую "страшилку" - русских.

Истерия вокруг коронавируса приказала долго жить 24 февраля 2022 года. После этого тут же настала пора бояться чего-то совсем другого: русских. Так решили власти и СМИ. Пандемия прекратилась в тот же день, словно по мановению волшебной палочки, когда Россия ввела войска на Украину, напоминает почетный профессор Пауль Лилльранк в подкасте SwebbTV.

В новом выпуске передачи "Четвертая власть" ведущий Микаэль Вилльгерт и почетный профессор Пауль Лилльранк обсудили предполагаемую "российскую угрозу".

Русофобия - боязнь русских и ненависть ко всему русскому - во многом порождение СМИ.

И между пандемией коронавируса и ненавистью к России есть одно любопытное сходство.

Панический страх перед коронавирусом, который СМИ внушили людям, - при том, что смертность в возрастной категории моложе 70 лет даже от тяжелейших штаммов весной 2020 года не превышала 0,1%, - словно растворился в феврале 2022 года, когда Россия ввела войска на Украину. Тогда людям вместо него было приказано бояться русских.

"Мы же все помним, что случилось с истерией вокруг коронавируса 24 февраля 2022 года. Она унялась в тот же день, когда начался конфликт на Украине! Пропала из СМИ бесследно! Как в воду канула: раз - и все", - рассуждает Пауль Лилльранк.

"Так что если бы конфликт на Украине тоже исчез из СМИ - например, из-за того, что Трамп и Путин о чем-то договорились на мирных переговорах, и все бы закончилось - европейским лидерам придется крепко поломать себе голову: чем, черт побери, мы будем пугать народ дальше?" - язвит Лилльранк.

По словам Лилльранка, было бы любопытно спросить шведов, предпочли бы они жить по законам шариата или под властью России. Что бы они выбрали, если по принципу "или-или"?

Он убежден, что 90% наверняка предпочли бы Россию.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749662220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем ОБСЕ – Министром иностранных дел Финляндии
- Третье заседание Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Кыргызстана прошло в Астане
- Год рабочих профессий: Олжас Бектенов обозначил приоритетные задачи по обеспечению безопасных условий труда на производстве
- Комфортное и безопасное пребывание туристов - в Правительстве рассмотрели меры по исполнению поручений Президента
- Как сформировалась токаевская "гвардия"
- Олжас Бектенов принял участие в IV Ташкентском инвестиционном форуме
- Главы МИД Казахстана и Финляндии подтвердили курс на конструктивное взаимодействие и укрепление двустороннего партнерства и сотрудничества в ОБСЕ
- В Астане обсудили развитие двусторонней кооперации между Казахстаном и Ираном в аграрной сфере
- Осужден руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  