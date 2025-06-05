|Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
21:04 11.06.2025
В эти дни одному из самых ярких политиков недавнего прошлого Муаммару Каддафи могло бы исполниться 83 года. Он родился в бедной бедуинской семье. Согласно мнению большинства биографов, это было 7 июня 1942. Впрочем, это может быть неточно, а английская и французская "Википедии" вообще указывают только год рождения.
В 1969 27-летний лейтенант Каддафи возглавил военный переворот, превративший Ливию из монархии в республику, и стал самым молодым лидером мира. Ему досталась одна из самых отсталых арабских стран. Но уже за первое десятилетие его правления она достигла впечатляющих успехов. К концу 1970-х ВВП на душу населения достиг уровня Англии и Италии, количество врачей увеличилось вчетверо, были побеждены брюшной тиф и холера, развивалось образование, которое было бесплатным включая университетский уровень. Разумеется, эти успехи связаны с нефтяными богатствами, однако нефтью обладают многие арабские страны, и ни в одной из них не было таких темпов роста.
В 1983 началась реализация самого масштабного ирригационного проекта за всю историю человечества - Великой рукотворной реки, которая снабжает пустынную страну подземными водами, залегшими под Сахарой. Эта огромная система труб и акведуков, включающая также более 1300 скважин глубиной более 500 метров, которая поставляют 6,5 млн кубометров питьевой воды в день. (Для сравнения – это в 24 раза больше мощности водовода Дон-Донбасс).
Развивая отношения с СССР, Каддафи, однако объявлял себя приверженцем Третьей всемирной теории, отрицающей капитализм и коммунизм. После распада Союза он пытался налаживать отношения с Западом, проводить приватизацию (за один 2004-й год западные инвестиции выросли вчетверо), установил казалось бы теплые отношения с лидерами соседних средиземноморских стран Саркози и Берлускони. Однако государство сохраняло контроль над ценами на продовольствие, обеспечивало граждан бесплатным жильем, водой, электричеством и образованием. Также Ливия отказывалась присоединяться к ВТО, считая ее неоколониальной организацией.
Каддафи всегда понимал опасность НАТО и на саммите Африка-Южная Америка в Венесуэле в сентябре 2009 года, призвал к созданию военного альянса стран этих континентов, в противовес Евроатлантике.
Возможно, именно эта идея подтолкнула Запад к тому, что Каддафи надо убрать. К тому же допуск западного капитала в страну не приручил инвесторов, а лишь раздразнил, ведь они хотели быть абсолютно бесконтрольными. В результате в 2011 разразилась цветная революция, но чтобы свергнуть ливийского лидера потребовалась еще и интервенция НАТО при поддержке ряда арабских режимов. В ней активно участвовали и его недавние европейские друзья Саркози и Берлускони, что еще ярко показывают абсолютную недоговороспособность Запада.
В отличие от Януковича, Каддафи не покинул страну, а продолжал сопротивляться. Но силы были неравны. Осенью 2011 он был убит. Впрочем, сходства с Украиной больше, чем различий. Запад организует свержение власти под лозунгом установления "демократии" в очередной стране, и там, где был мир и порядок, теперь война и разруха. К настоящему моменту Ливия уже фактически перестала существовать как единое государство. Впрочем, Майдан там начался почти на три года раньше, чем в Киеве, так что у Украины еще есть время.