Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев

21:04 11.06.2025

В эти дни одному из самых ярких политиков недавнего прошлого Муаммару Каддафи могло бы исполниться 83 года. Он родился в бедной бедуинской семье. Согласно мнению большинства биографов, это было 7 июня 1942. Впрочем, это может быть неточно, а английская и французская "Википедии" вообще указывают только год рождения.



В 1969 27-летний лейтенант Каддафи возглавил военный переворот, превративший Ливию из монархии в республику, и стал самым молодым лидером мира. Ему досталась одна из самых отсталых арабских стран. Но уже за первое десятилетие его правления она достигла впечатляющих успехов. К концу 1970-х ВВП на душу населения достиг уровня Англии и Италии, количество врачей увеличилось вчетверо, были побеждены брюшной тиф и холера, развивалось образование, которое было бесплатным включая университетский уровень. Разумеется, эти успехи связаны с нефтяными богатствами, однако нефтью обладают многие арабские страны, и ни в одной из них не было таких темпов роста.



В 1983 началась реализация самого масштабного ирригационного проекта за всю историю человечества - Великой рукотворной реки, которая снабжает пустынную страну подземными водами, залегшими под Сахарой. Эта огромная система труб и акведуков, включающая также более 1300 скважин глубиной более 500 метров, которая поставляют 6,5 млн кубометров питьевой воды в день. (Для сравнения – это в 24 раза больше мощности водовода Дон-Донбасс).



