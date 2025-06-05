В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России

23:43 11.06.2025

День России отметили в Ашхабаде



В Ашхабаде состоялся официальный прием в честь Дня России. Основные события состоялись в отеле "Йылдыз". Организовало встречу посольство Российской Федерации в Туркменистане.



В холле отеля организовали фотозону по мотивам русских народных сказок. Гостей встречал Посол России в Туркменистане Иван Волынкин. Мероприятие посетили дипломаты и представители культуры, аккредитованные в Туркменистане.



Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Туркменистане Иван Волынкин выступил с речью перед собравшимися, отмечая, что День России является главным государственным праздником страны и символизирует единство народа и преемственность поколений. В своем выступлении он подчеркнул, что долгие традиции дружбы и общая история стали фундаментом стратегического сотрудничества между Россией и Туркменистаном. Волынкин отметил личный вклад национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление партнерства между странами. По его словам, взаимоотношения России и Туркменистана способствуют постепенному наращиванию двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей. Посол также сообщил, что к концу июня ожидается официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.







От имени Правительства Туркменистана выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Ходжамурад Гельдымурадов. Он подтвердил развитие партнерства. Гельдымурадов отметил, что за годы независимости товарооборот между странами превысил 60 миллиардов долларов. По данным за шесть месяцев 2025 года, объем торговли вырос на 58%. Россия является одним из основных торговых партнеров Туркменистана с годовым товарооборотом свыше 1,6 миллиарда долларов. Сотрудничество охватывает политику, экономику, культуру и науку. Вице-премьер указал на потенциал в энергетике, транспорте и цифровой экономике. Он подчеркнул роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Российское образование остается популярным среди туркменской молодежи.



В рамках вечера прозвучали песни. Была исполнена композиция "Вперед, только вперед, край родной - Туркменистан!", авторства Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, на туркменском языке. Сотрудники Русского дома в Туркменистане также выступили с песней "Матушка-Земля" российской певицы и актрисы Татьяны Сергеевны. Артисты показали русские народные танцы.



День России в Ашхабаде подчеркнул связи между государствами.