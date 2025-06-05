|ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
00:05 12.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июня в разрезе СВО. Русские войска приступили к охвату с востока укрепленного узла обороны ВСУ в селе Юнаковка Сумской области. Операторы FPV-дронов ВС РФ начали оснащать свои "птички" термобарическими боеприпасами повышенной мощности.
"Крепкий орех"
Наши войска группировки "Север" продолжают развивать успех в боях в Сумской области. Однако для дальнейших действий необходимо выровнять линию фронта. Это не даст противнику маневрировать подразделениями в попытках отбиться. Для того чтобы разбить второй оборонительный эшелон украинских войск в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Храповщина, нужно избавиться от укрепрайона неприятеля в Юнаковке. Ее разительное отличие от других населенных пунктов состоит в том, что это село куда больше тех, где пытались обороняться ВСУ в полосе наступления ВС РФ. А наличие капитальных строений позволяет укрывать личный состав в подвалах, что дает возможность держать в селе многочисленный гарнизон.
Однако неприступных крепостей не существует. Русские войска решили положить конец обороне Юнаковки непрямым штурмом ее южной части. Штурмовые группы ВС РФ начали атаку в направлении урочища Садки (это не село, а именно урочище) со стороны Олешни. Задача – выйти лесами в "подбрюшье" Юнаковки и фланкировать огнем неприятеля. Речь идет как о подходящих подкреплениях, так и о перспективно отступающем противнике. Ведь за Юнаковкой на протяжении почти 5 км сплошные поля и редкие лесопосадки, а ВСУ в маршрутах отступления весьма ограничены. В этих условиях продолжение обороны будет невозможно ввиду ограниченности ресурсов, а на выходе отступающих уже будут ждать.
В контексте наступления наших сил в Сумщине нельзя игнорировать продолжающийся накал ситуации в районе пгт Теткино Курской области. ВСУ хоть и не получили желаемого в виде рассечения обороны нашего гарнизона с попутной изоляцией его от тыла, но они и не думают сворачиваться. Наоборот, противник продолжает усиливать состав сил, действующих в курском приграничье. Первоначальный успех украинских пехотных групп, сумевших занять ряд опорных позиций к юго-востоку от пгт, нивелирован, но ВСУ продолжают держаться у водоочистных сооружений к востоку от Теткино, а также в лесопосадках, идущих от АПП "Теткино" в направлении населенного пункта. Кроме того, неприятельская пехота накапливается в лесополосах у Рыжевки, стоящей вплотную к границе и на западном берегу реки Сейм.
Важно отметить, что в этом конфликте уже неоднократно была доказана прописная истина. Она гласит, что если цели наступления, которое задумывалось как внезапное, не были достигнуты в кратчайшие сроки, то ожидаемых результатов не достигнуть в принципе. Но у руководства территориального оперативного командования ВСУ нет иных выходов, кроме как пытаться не мытьем, так катаньем занять Теткино и вынудить ГрВ "Север" снизить темпы выкорчевывания украинских оборонительных полос. Однако опасность сохраняется, и неприятель может изменить сектор атаки. То есть пехотой попытаться форсировать Сейм и воспользоваться тем, что наши силы прикрытия границы сосредоточены в южных и восточных частях пгт. Река Сейм в районе Теткино вполне себе преодолима для пехоты в летний период без инженерных спецсредств, ведь глубина на ряде участков не превышает 1,5 метра, а то меньше. Если неприятель после череды провалов уже больше месяца никак не останавливается, то он будет пробовать все варианты, чтобы добиться желаемого.
"Летающий огнемет"
Современный военный конфликт абсолютно справедливо можно назвать отчасти "битвой дронов". В ходе СВО какие только варианты БПЛА и боевой части для FPV не применялись. Беспилотники стали полноценными охотниками за бронетехникой, не говоря уже о пехоте. Недавно в отечественном интернет-сегменте началось активное обсуждение дебюта БПЛА "Молния" с боевой частью от РПО "Шмель". Но куда более интересная, на взгляд редакции Readovka, тема – это вопрос адаптации применения данного боеприпаса для других типов дронов. Для FPV остался только один относительно сложно поражаемый тип целей – подвальные или бункерные укрытия со сложной схемой переходов. Противоборствующие стороны конфликта на Украине изгибами коридоров полевых укреплений добиваются того, что оператор FPV-дрона порой просто не может достать противника внутри укрытия. По данной причине приходится запрашивать огонь танков или артиллерии, чтобы выкорчевать укрепление, а это риск для машины и порой перерасход артиллерийских боеприпасов, что не является чем-то положительным даже в условиях изобилия.
Но наши умельцы со свойственной русскому солдату смекалкой нашли способ резко повысить "могущество" одного дроновылета. Секрет прост, вместо использования головной части выстрела РПГ или какого-либо приспособленного под FPV боеприпаса спецы из ВС РФ пошли простым и эффективным путем. Так, на беспилотники с видом от первого лица стали крепить боеприпас от реактивного пехотного огнемета. Боеприпас того же РПО "Шмель" по своей мощи превосходит термобарический выстрел для РПГ. FPV-дрон, оснащенный такой боевой частью, в состоянии целиком сложить сельский дом с укрывшимся в нем противником. А если даже и не удается преодолеть изгибы коридоров сообщения между открытым окопом и нутром ДОТа, бункера или подвала, то термобарическое воздействие на неприятеля будет для него фатальным.
Первые сведения о применении FPV-дронов c новой БЧ появились еще в феврале этого года. Однако с тех пор на фронте они стали появляться все чаще, о чем свидетельствуют участившиеся сообщения от отечественного экспертного сообщества.
Вчера, 10 июня, главным событием дня стало открытие нового сектора наступления ВС РФ на Сумском направлении.