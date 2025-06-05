ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня

00:05 12.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 июня в разрезе СВО. Русские войска приступили к охвату с востока укрепленного узла обороны ВСУ в селе Юнаковка Сумской области. Операторы FPV-дронов ВС РФ начали оснащать свои "птички" термобарическими боеприпасами повышенной мощности.



"Крепкий орех"



