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Понедельник, 09.06.2025
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В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
01:10 12.06.2025

Без кредитов не обойтись. Экс-министр финансов объяснил, откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана

11 июня 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Основной причиной дефицита бюджета стали вложения в обновление старой инфраструктуры – без этого экономика не смогла бы развиваться дальше. Об этом на узбекско-словацком бизнес-форуме заявил глава O‘zbekinvest, бывший министр финансов Рустам Азимов.

"С одной стороны, бюджетный дефицит в размере 5,5–6 % ВВП можно считать высоким. Но с другой – важно понимать, за счет чего он образовался. У нас инфраструктура сильно устарела: дороги, электросети, коммунальные системы. Если их не обновлять, экономику просто не сдвинуть с места", – отметил он.

Азимов подчеркнул, что в сложившейся ситуации правительство было вынуждено активнее привлекать внешние кредиты для модернизации ключевых сетей. Иначе, по его словам, ускоренный рост был бы невозможен:

"Если эти вопросы не решать, о быстром развитии экономики можно забыть".

Он также обратил внимание, что текущая фискальная политика строится на компромиссе: с одной стороны, государство берет на себя крупные капитальные расходы, с другой – продолжает снижать налоговую нагрузку. Например, ставка подоходного налога была снижена с 24 до 12 %, а НДС – с 20 до 12 %. Несмотря на потери бюджета, эти шаги, по его мнению, стали мощной поддержкой для бизнеса и населения.

"Бюджет, конечно, что-то потерял. Но зато налогоплательщиков стало больше, те, кто раньше работал в тени, вышли в легальное поле. Это дает эффект", – добавил Азимов.

Он подчеркнул, что экономическая политика требует постоянной коррекции:

"Если малый и средний бизнес не будет чувствовать себя уверенно, роста не будет. Но сегодня у нас 6,5 % экономического роста при 3,5 % в мире – это хороший результат".

Напомним, ранее министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров заявил, что в росте госдолга Узбекистана нет ничего постыдного. По его словам, в соответствии с международными стандартами он считается умеренным.

Источник - Podrobno.uz
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