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Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
02:07 12.06.2025

Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами
12.06.2025 | Анна КРЯЖЕВА

Казахстан не первый год испытывает недостаток воды, из-за чего вынужден вести политику сохранения и пополнения водоемов. С другой стороны, ряд регионов каждую весну сталкиваются с угрозой паводков.

Для сбалансированного управления жизненно важным сектором водообеспечения власти продолжают разработку Национальной информационной системы водных ресурсов. В конце прошлого года анонсирован запуск этой масштабной программы, которая усилит мониторинг состояния водоемов в реальном времени и позволит точнее прогнозировать паводки и засухи. К выполнению этой задачи привлечено Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В первых числах июня директор Департамента цифровизации МВРИ республики Мейргуль Куандыкова заявила, что проект разрабатывают за счет гранта Евразийского банка развития. Чиновница подчеркнула важность внедрения системы, которая "позволит повысить точность прогнозов водного баланса, обеспечить эффективное управление водными ресурсами, а также повысить эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и ирригационной инфраструктуры".

К настоящему моменту в пилотном формате успешно реализуются четыре модуля: "Администрирование", "Водопользование", "Трансграничные воды" и "Картография". При помощи модуля "Администрирование" осуществляют централизованное управление системой, координацию пользователей, настройку функциональных компонентов, контроль доступа и информационную безопасность. На модуль "Водопользование" возложен ежедневный сбор и обработка данных с 86 водохранилищ республики. Надзор позволяет быстро мониторить состояние водных ресурсов и вовремя принимать необходимые меры.

Третий модуль "Трансграничные воды" соединяет на себе данные с 43 гидропостов "Казгидромета", дополнительно он получает информацию из региональных источников по поводу расходования воды на межгосударственных каналах и режимов работы водохранилищ. С его помощью выполняется комплексный подход к управлению водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек.

Самым наглядным модулем является "Картография". С его помощью можно визуально наблюдать данные по более 250 гидротехническим сооружениям, рекам и озерам Есильского и Жайык-Каспийского бассейнов, а также получать показания с 334 гидропостов. Разработчики смогли реализовать алгоритмы краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водных расходов, температуры, осадков и таяния снегов.

С весны прошлого года по распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева проводят оцифровку 3,5 тыс. км оросительных сетей. Например, в Кызылординской области реконструируют водозаборные станции и устанавливают автоматизированную систему учета воды на пяти каналах: Новошиелинский, О-2, Келинтобе, Айтек и Сунаката. Указывается, что в области Жетісу, Туркестанской и Жамбылской областях с 2024 по 2026 год автоматизируют 16 оросительных каналов. В дальнейшем на них планируют потратить за период с 2026 по 2027 год средства Исламского банка развития. Автоматизация каналов позволит обеспечить качественный и точный учет воды.

Как задействовать Водный кодекс для спасения от засухи

9 апреля нынешнего года был принят новый Водный кодекс страны. Кодекс направлен на снижение дефицита водных ресурсов, в нем учтены вызовы изменения климата, а также политика приграничных государств, вместе с которыми Казахстан управляет общими водными ресурсами.

Ведущий эксперт Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии Куралай Яхияева считает стратегически важным значение нового Водного кодекса. Самыми важными статьями специалист считает те, которые касаются "водной безопасности Казахстана, адаптации водного сектора экономики к изменению климата, а также экологического стока".

Учитывая, что 44% объемов всей пресной воды Казахстан получает от соседей – Киргизии, Узбекистана, Китая и России, отрадно, что наконец-то в национальном законодательстве появилось понятие "водная безопасность". Обеспечение таковой является залогом устойчивого развития страны.

"Ритм Евразии" уже не первый год освещает проблему паводков в регионах РК. Специалисты уверены: происходит подтопление в связи с тем, что при обновлении генпланов городов и сел сперва нужно анализировать наличие водных ресурсов, учитывать их гидрографическую сеть. Эксперт Яхияева полагает, что "основной причиной затопления населенных пунктов в стране становится строительство жилых массивов в путях формирования стока, несоблюдение границ водоохранных зон и полос".

Свои проблемы возникают и при застройке в засушливых регионах. Для полноценного обеспечения населения питьевой водой еще на стадии проектирования кварталов и микрорайонов городов необходимо сразу учитывать систему водоснабжения и водоотведения. Это должно происходить параллельно на всех этапах застройки и расширения населенных пунктов. Городские и сельские системы, аграрные и промышленные зоны должны обеспечиваться водой в полном объеме, иначе засуха влечет за собой сопутствующие бедствия в виде распространения саранчи, неурожая, пересыхания природных водоемов.

Ответственность повышается

Власти на уровне законодательства ужесточают ответственность за нарушения в водной сфере. С недавнего времени бассейновые инспекции министерства выполняют не только функции государственного контроля, но и надзирают за соблюдением требований по охране водных объектов, ведут борьбу с их самовольным использованием, обеспечивают выполнение правил эксплуатации гидротехнических сооружений.

Как полагают специалисты, создание Министерства водных ресурсов и ирригации РК можно только приветствовать. Системной проблемой остается то, что в Казахстане структура министерств сводится к комитетам, что значительно усиливает бюрократию. Вместо конструирования подобных надстроек, по словам экспертов, необходимо усилить структуру нижнего уровня на местах. Чтобы сотрудники первичного звена выполняли свою работу добросовестно, они должны быть обеспечены техникой передвижения по объектам, а также жильем и достойной оплатой труда.

Что такое водный стресс?

Этот термин описывает забор пресной воды из всех источников в процентном отношении к уровню годового речного стока. Хотя пресная вода берется не только из рек, но также и из озер, водохранилищ, за счет опреснения морских вод, из подземных горизонтов, шахт, рудников. Просто реки – это основной источник. По статистике, в Казахстане 85% всей пресной воды забирают именно из рек.

Республика испытывает высокий водный стресс, когда расход доступных ей запасов превышает 40%. Именно такой забор речных ресурсов позволяет источникам восстанавливаться естественным путем, а экосистемам избежать исчезновения. Возникает такое процентное значение и когда спрос на воду превышает предложение. Если власти РК забирают в оборот более 80% ресурсов, то возникает ситуация водного дефицита или водного кризиса.

Спрос на воду – это забор воды, предложения воды – доступные ресурсы пресных вод. Дефицит возникает, когда спрос превышает предложение.

По данным Института географии и водной безопасности, водный стресс в Казахстане равен 24% – из 102,3 куб. км используется 25 куб. км. Однако не везде картина равномерная. По данным специалистов, повышенная нагрузка на речной сток имеется в Арало-Сырдарьинском и Шу-Таласском бассейнах, здесь изымают 57% запасов пресных вод. Хуже дело обстоит только в Нура-Сарысуском бассейне, где водный стресс достигает 88%.

Сухой остаток водных проблем

Отметим, что сложности с водой в трех водохозяйственных бассейнах не означает трудностей с отсутствием воды у многомиллионного населения здешних регионов. В этих шести регионах, согласно данным Бюро национальной статистики РК, которые относятся к Арало-Сырдарьинскому, Шу-Таласскому и Нура-Сарысусскому бассейнам, проживают свыше семи миллионов человек, все они обеспечены водой. В расчеты включены Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская, Карагандинская, Улытауская области, а также город Чимкент (Шымкент).

После изучения ситуации получается, что от дефицита воды страдают, прежде всего, отрасли экономики, потребляющие воду в больших количествах. "С явным дефицитом воды в Казахстане сталкиваются фермеры, выращивающие влагоемкие культуры, и то сезонно. Они ощущают кратковременную нехватку влаги (от 10 до 20 дней) в июле и августе, когда проходит пик полива" – с таким комментарием выступила уже известная Куралай Яхияева.

На промышленность Казахстана приходится 24% водозабора. Указанные Карагандинская и Улытауская области, входящие в Нура-Сарысуский бассейн, являются именно промышленными регионами. Коммунально-бытовой сектор потребляет лишь 4% изымаемых водных запасов.

В заключение отметим, что цифровизация водного сектора должна подстегнуть реагирование на экстренные ситуации и повысить прозрачность управления, создавая условия для устойчивого использования водных запасов. Будем надеяться, что так оно и будет в итоге.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749683220


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