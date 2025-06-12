В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись

02:53 12.06.2025

МИД Туркменистана находит поспешным решение о частичном запрете на въезд в США гражданам республики



12.06.2025 | Обзор событий



Министерство иностранных дел Туркменистана выразило крайнее непонимание и озабоченность в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам республики.



