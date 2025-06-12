|В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:53 12.06.2025
МИД Туркменистана находит поспешным решение о частичном запрете на въезд в США гражданам республики
12.06.2025 | Обзор событий
Министерство иностранных дел Туркменистана выразило крайнее непонимание и озабоченность в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам республики.
"Туркменистан как нейтральное государство, статус которого трижды признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, строго выполняет все международные нормы и правила в области миграции". По словам туркменских дипломатов, опыт Туркменистана в деле практической имплементации конвенций ООН, регламентирующих решение правовых, социальных, гуманитарных и других вопросов беженцев и лиц без гражданства, является одним из передовых в мире. Об этом постоянно отмечается на различных международных форумах, проводимых под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций.
Туркменистан в тесном взаимодействии с иностранными государствами в соответствии с двусторонними договоренностями эффективно рассматривает проблематику въезда и выезда граждан на взаимной основе, что позволяет обеспечивать должный контроль за соблюдением законодательств заинтересованных сторон. Меры, подобные введенным Белым домом ограничениям, вводятся в случаях совершения иностранными гражданами грубых правонарушений в стране пребывания: "следует особо подчеркнуть, что граждане Туркменистана, выезжающие за границу, в том числе и в Соединенные Штаты Америки, отличаются высоким уровнем законопослушания".
В Ашхабаде рассматривают решение администрации Трампа о введении частичного запрета на въезд в США гражданами Туркмении как "поспешный шаг, не учитывающий высокие результаты двустороннего туркмено-американского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, а также его нынешнее позитивное развитие, в том числе в такой важной сфере, как миграционная политика", - постулирует туркменский МИД.
Будут ли приняты ответные меры? Можно предположить, что скорее всего Ашхабад ограничится заявлением, на что есть основания: 8 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с исполнительным директором Делового совета "Туркменистан – США" Эриком Стюартом, обсуждая совместные проекты и инвестиции, в которых центральноазиатская страна сильно нуждается.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в успешном развитии партнерства.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о запрете и ограничениях на въезд в США гражданам 19 стран Африки, Латинской Америки и Азии, включая Афганистан и Туркменистан, признанные таким образом представляющими высокий риск для Соединенных Штатов. "Ограничения и запреты необходимы для привлечения к сотрудничеству иностранных правительств, обеспечения соблюдения наших иммиграционных законов и достижения других важных целей внешней политики, национальной безопасности и борьбы с терроризмом", – говорится в соответствующем документе.
Соб. корр. ФСК