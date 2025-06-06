Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией

03:44 12.06.2025

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ -- Северо-Западный университет /СЗУ, Китай/ и Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь" /Узбекистан/ на днях совместно провели учебный курс по археометрическим методам, сообщается на официальном сайте СЗУ.



Мероприятие прошло в Самаркандском отделении Совместной лаборатории Китая и Центральной Азии "Пояс и путь" по исследованиям человека и окружающей среды. Заместитель заведующего лабораторией Лин Сюэ ознакомил курсантов с принципами анализа в молекулярных палеонтологических методах и новейшими достижениями их применения в исследованиях таких отраслей, как хозяйственно-бытовая модель населявших Центральную Азию древних людей, миграция людей и генетическая эволюция, происхождение одомашненных животных и их распространение и др.



При помощи китайских ученых курсанты провели практические занятия по подготовке образцов остатков животных, найденных в ходе археологических раскопок.



После завершения курса научный руководитель лаборатории профессор СЗУ Ван Цзяньсинь и заведующий кафедрой истории и культурного наследия Международного университета туризма и культурного наследия Мастура Сидикова выдали курсантам сертификаты о прохождении обучения.



Как заявил Ван Цзяньсинь, археометрические методы позволяют приобрести богатую историко-культурную информацию из археологических останков. Данный учебный курс помог его участникам получить предварительное представление об основах и операционных нормах археометрии.



Он выразил надежду на то, что это мероприятие возбудило интерес курсантов к археометрии и археологическим исследованиям.