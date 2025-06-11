Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов

11:55 12.06.2025

Президент Шавкат Мирзиеев подчеркнул важность расширения практического партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов

11.06.2025



11 июня в Международном конгресс-центре состоялась третья пленарная сессия Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан.



В мероприятии, прошедшем под председательством главы нашего государства, приняли участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, руководители таких ведущих компаний и банков, как Masdar, Indorama, ACWA Power, Vision Invest, DataVolt, Veon, Boeing, Air Products, SpaceX, Meta, John Deere, Franklin Templeton, Suez, EDF, Total Energies, Voltalia, Orano, Linde, Claas, Sojitz, Bomi, OTP Bank, Goldwind, Çalik, Çengiz, Aksa, JBIС, а также представители международных организаций и финансовых институтов – Организации экономического сотрудничества и развития, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и Международной исламской торгово-финансовой корпорации.



Основными задачами совета является оказание консультативного содействия и открытый диалог между Правительством Узбекистана и иностранными инвесторами по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны, исходя из успешного опыта и мировой практики.



Открывая нынешнюю сессию, лидер нашего государства отметил плодотворные итоги прошедшего накануне четвертого Ташкентского инвестиционного форума, а также поблагодарил членов совета за вклад и поддержку развития Нового Узбекистана.



С удовлетворением отмечена результативность предыдущих встреч совета. В частности, обеспечен переход на совершенно новый формат работы с международными финансовыми организациями, внедрена система эффективного сотрудничества, расширились сектора взаимовыгодного партнерства.



Так, Европейский банк реконструкции и развития в прошлом году инвестировал в Узбекистан рекордную сумму – около 1 миллиарда долларов. Наша страна стала крупнейшим партнером банка в регионе.



Также значительно усилилось сотрудничество международных финансовых организаций с частным сектором. В частности, годовой объем совместных проектов с частными компаниями и банками превысил 1 миллиард долларов.



Компании, участвующие в работе нынешнего совета, запустили новые проекты в таких областях, как "зеленая" энергетика, переработка отходов, хранение электроэнергии, производство "зеленого" водорода и других.



В частности, компании AСWA Power, Masdar, Linde, Shanghai Renewable Energy и Total Energies, инвестировав более 8 миллиардов долларов, вносят большой вклад в развитие "зеленой" экономики.



В сектор цифровых технологий Узбекистана также активно входят авторитетные компании с мировым именем. Компания DataVolt реализует проекты по созданию крупнейшего в регионе "зеленого" дата-центра, а Veon – проекты по созданию мобильного суперприложения на базе искусственного интеллекта.



– Считаю это ярким проявлением высокого доверия иностранных инвесторов к нашим реформам и политике открытости, – подчеркнул Президент.



Международная финансовая корпорация, компании Ernst&Young, Dentons, Knauf и TBC, входящие в совет, внесли ряд предложений по дальнейшему совершенствованию национального законодательства на основе международных стандартов. Их новые инициативы и идеи нашли отражение в более 10 законах, указах и постановлениях.



Главой государства объявлено, что базовые ставки налогов для бизнеса не изменятся до 2028 года.



В целом, в результате улучшения инвестиционного климата, за последние 2 года в Узбекистане было создано 5,5 тысяч новых предприятий с участием иностранного капитала, их общее количество достигло 16 тысяч.



Отмечено, что в рамках подготовки к сегодняшней встрече было отобрано более 40 инициатив зарубежных партнеров. В частности, инвесторами внесены предложения по обеспечению устойчивости налогового законодательства, увеличению количества законов прямого действия, расширения участия частного сектора в инфраструктурных проектах.



В этом году запущены проекты государственно-частного партнерства почти на 4,5 миллиарда долларов в сферах строительства дорог, транспорта, энергетики, водоснабжения, ирригации и других. Разрабатываются нормативно-правовые документы по переходу на международные стандарты финансовой отчетности, а также экологического, социального и корпоративного управления.



На основе поступивших предложений будут созданы дополнительные рабочие группы по совершенствованию законодательства о залоге, подготовке профессиональных кадров для иностранных компаний, улучшению корпоративного управления в местных компаниях, налоговому администрированию.



Предложено повысить самостоятельность Секретариата Совета и реорганизовать его в отдельное юридическое лицо.



Выступившие члены совета высоко оценили результаты программы масштабных реформ в Новом Узбекистане. Выражена благодарность главе нашего государства за всемерную поддержку инвестиционной деятельности и твердое намерение продолжать взаимовыгодное сотрудничество.



Правительству поручено подробно рассмотреть все инициативы и взять на контроль их практическую реализацию. Также дано указание принять отдельную "дорожную карту" по каждому проекту.