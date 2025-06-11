Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года

12:59 12.06.2025 Обращение Президента Садыра Жапарова по случаю утверждения Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года

11.06.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил обращение к кыргызстанцам по случаю утверждения Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года.



Текст обращения Главы государства:



"Уважаемые соотечественники!



Мною подписан Указ об утверждении основополагающего документа страны – Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, который станет путеводителем к становлению сильной и процветающей Кыргызской Республики.



Данный стратегический документ определяет приоритеты и цели развития страны на среднесрочный период. Он направлен на обеспечение устойчивого роста, повышение качества жизни населения, раскрытие человеческого потенциала и укрепление духовных ценностей, которые являются опорой единства и внутренней силы общества.



Задачи, заложенные в Программе, подчинены одной цели – обеспечить гражданам Кыргызской Республики достойную, безопасную и перспективную жизнь, в которой повышение благосостояния занимает центральное место.



Новый курс до 2030 года основывается на глубоком анализе конкурентных преимуществ Кыргызской Республики, глобальных трендов и национальных приоритетов.



Программа, основанная на системном и целостном подходе, охватывает все ключевые направления развития государства.



Особое внимание уделяется социальной политике, повышению качества жизни, развитию образования, здравоохранения и человеческого капитала.



Значительное место отведено интеграции Кыргызской Республики в международные рынки, формированию устойчивых механизмов поддержки бизнеса, цифровой трансформации, укреплению финансового сектора и выравниванию регионального развития.



Все эти направления тесно связаны с задачами модернизации инфраструктуры и обеспечения равных условий и возможностей для всех граждан.



Программа также включает приоритеты духовно-нравственного развития, реформу государственного управления и правовой системы, активную внешнюю политику, обеспечение национальной безопасности и устойчивость к изменениям климата.



Вместе с тем определены четыре приоритетных вектора развития, отражающие как реальные возможности, так и стратегические планы Кыргызской Республики в период, когда страна закладывает основы собственного большого рывка. Они сформированы на основе глубокого анализа внутренних ресурсов и внешних факторов.



Каждый вектор направлен на обеспечение опережающего экономического роста, укрепление позиций страны в регионе и формирование прочной основы для повышения уровня жизни населения. Вместе они формируют логичную и сбалансированную траекторию развития, способную обеспечить стране поступательное движение вперед.



Первый вектор – "Индустриализация", цель которого создание современной, диверсифицированной промышленной базы с использованием кластерного подхода и акцентом в перспективе на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Кыргызская Республика располагает достаточными ресурсами и трудовым потенциалом, чтобы занять достойное место в региональной промышленной цепочке.



Второй вектор – "Региональный хаб". Геостратегическое положение Кыргызской Республики между Китаем, государствами–членами ЕАЭС, странами Центральной и Южной Азии предоставляет уникальную возможность стать ключевой транзитной площадкой и логистическим узлом. Быстрые трансформации в мировой торговле, усиление роли электронной коммерции и диверсификация маршрутов поставок усиливают актуальность такого позиционирования страны.



Третий вектор – "Сельское хозяйство и туризм". Кыргызская Республика обладает уникальными возможностями для производства органической, экологически чистой сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем переработки и добавленной стоимости. В сочетании с природным ландшафтом и культурным наследием это открывает путь к созданию высокодоходной модели устойчивого туризма и сельского хозяйства.



Четвертый вектор – "Зеленая энергетика". Богатый гидроэнергетический потенциал и наличие возобновляемых ресурсов позволяют Кыргызской Республике обеспечить свою энергетическую безопасность и независимость, а в перспективе претендовать на роль экспортера зеленой энергии и платформы для зеленых инвестиций. Это отвечает как климатическим вызовам, так и мировому тренду на декарбонизацию экономики.



В рамках Программы установлены амбициозные целевые ориентиры к 2030 году:



– увеличение ВВП до не менее 30 млрд долларов США;



– повышение ВВП на душу населения до 4 500 долларов США;



– обеспечение среднегодового темпа реального роста экономики на уровне не менее 8 %;



– вхождение Кыргызской Республики в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР);



– улучшение позиции страны в рейтинге по индексу человеческого развития как минимум на 10 позиций и так далее.



Для реализации этих задач необходимы:



– существенное повышение качества государственного управления;



– рост производительности труда;



– внедрение передовых технологий во всех секторах;



– активное привлечение как внутренних, так и внешних инвестиций.



Дорогие кыргызстанцы!



После стремительного прорывного роста, достигнутого в рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, мы выходим на новый уровень. С Программой развития до 2030 года мы ускоряем темп, расширяем амбиции и мобилизуем весь государственный ресурс на достижение конкретных, измеримых и ощутимых результатов.



Плоды государственной работы должны быть видны не в отчетах, а в реальной жизни. Изменения должны проявляться в следующем:



- надежные и безопасные дороги, обеспечивающие свободное передвижение;



- современные школы с качественным образованием;



- больницы с доступной и квалифицированной медицинской помощью;



- устойчивые рабочие места, достойные зарплаты, пенсии и пособия;



- предприятия, развивающие внутренний рынок и выходящие на экспорт;



- стабильная инфраструктурная база, дающая уверенность в будущем;



- воздушные рейсы, соединяющие регионы и открывающие доступ в страны мира;



- чистая окружающая среда и ответственное отношение к природным ресурсам;



- государственные услуги, свободные от излишней бюрократии.



Перечисленные условия являются базовыми ориентирами, без которых невозможно представить достойную жизнь.



Программа развития до 2030 года уверенно выходит за рамки базовых ориентиров. Она включает продвинутые направления и опирается на крупнейшие стратегические проекты, реализация которых еще недавно казалась лишь мечтой, но сегодня становится частью текущего времени.



Ставятся более смелые и масштабные задачи. Мы идем вперед с уверенностью, решимостью и ясной целью создать сильную, авторитетную и процветающую страну, в которой перемены почувствует каждый.



Уважаемые представители государственного аппарата!



Реализация Программы представляет собой общую задачу всей государственной системы. Ее успешное воплощение требует полной отдачи, преданности делу и готовности к прорывным преобразованиям, согласованных и целеустремленных действий всех государственных институтов, делового сообщества, общественных организаций и граждан.



Убежден, что каждый из вас проявит профессионализм, ответственность и инициативу при выполнении поставленных задач. Дисциплина, порядочность и честность тех, кто работает на благо страны, обеспечат реализацию замыслов и достижение целей Программы.



Мы решительно отказались от устаревших подходов, избыточной бюрократии и формального отношения к делу.



Кыргызская Республика вступила в период, когда недопустимо упущение времени, а неопределенность должна быть исключена. Ни у кого нет права на поверхностные подходы и равнодушное отношение. Мы сделали выбор в пользу смелого и прогрессивного развития.



Эта Программа является основой нашего стремления к переменам и веры в светлое будущее Кыргызской Республики. У нас есть все необходимое для этого – воля, ресурсы и потенциал.



Дорогие сограждане!



Успех Программы зависит от нашей сплоченности, мудрости и готовности каждого внести свой вклад. Перед нами открылся новый этап, который определит будущий облик страны.



Искренне верю, что Программа будет качественно воплощена в жизнь и Кыргызская Республика займет достойное место в современном мире, сохранив при этом свои ценности, независимость, суверенитет и высокий темп развития". Источник - President.kg

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