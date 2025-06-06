Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев

13:45 12.06.2025

Экономика и пропаганда



Данияр Ашимбаев: Правительство пытается протащить в общественное мнение мысль о том, что ситуация в экономике просто прекрасная и создал эту идиллию именно нынешний кабинет министров



Данияр Ашимбаев, 11 июня



Правительство пытается протащить в общественное мнение мысль о том, что ситуация в экономике просто прекрасная и создал эту идиллию именно нынешний кабинет министров.



На самом деле ситуация в экономике у нас всегда была достаточно хорошей.



Но последние годы было принято рассказывать про то, что Казахстан все 30 лет независимости, оказывается, развивался неправильно. "Миф" о казахстанских достижениях, реформах, успехах был героически развенчан.



Но быстро выяснилось, что новая генерация правительственных экономистов, которая была призвана обеспечить феноменальный экономический рост и социальную справедливость, не блещет ни компетентностью, ни интеллектом, ни умением работать (причем вообще - про эффективность работы вежливо промолчим). Уровень оказался таков, что некоторых членов правительства уже даже не критикуют, а откровенно высмеивают.



За последний год был полностью разбалансирован бюджет, ухудшился инвестиционный и налоговый климат, разогнана инфляция. Но даже внешние шоки, на которые у нас принято сваливать всю вину, нанесли урон экономике меньше, чем действия экономического блока (справедливости ради отметим, что тут постарались как минимум два-три профильных вице-премьера).



В этой ситуации, понятно, нужно потихоньку корректировать курс и одновременно накачивать позитивный настрой в общество.



Для первого нужны мозги, для второго - нужно первое и опять-таки мозги.



Теперь смотрим, как это пытаются сделать.



Сначала пошли вбросы о том, что во всем виноват Смаилов, который ныне возглавляет госаудит.



Критиковать прежнего премьера, конечно, можно, но для этого надо куда-то перевести косяки, сделанные в его отсутствие. А кроме того, ВАП в эти дни презентует в палатах парламента отчет о бюджете прошлого года и имеет привычку давать развернутые комментарии по теме презентации.



Как раз межу делом ВАП рассказал о ситуации в здравоохранении. Минздрав пытался вякать, но на следующий день антикор взял с поличным зампреда правления ФСМС.



До правительства дошло, что спорить с госаудитом не стоит и стратегия была сменена. Теперь никто не виноват, а ситуация в экономике просто чудесная-расчудесная, А мнение министра экономики по поводу съедобных свойств саранчи, раздражение налоговой реформой и растущая благодаря тарифной политике инфляция - это, право, мелочи. Дочке МНЭ как раз выделили внетендерный миллиард и она начала хватить начальство (и не только она).



Вот только период для создания позитивного образа правительства выбран, мягко говоря, не самый удачный.



Но разве можно требовать что-то разумное от экономического блока?...