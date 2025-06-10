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НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
14:02 12.06.2025

Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
В Афганистане хорошо научились осваивать деньги, выделенные США на операции против исламского халифата

Андрей Николаевич Серенко – политолог
Собственный корреспондент "НГ"
10.06.2025

Афганский "Талибан" (17 апреля Верховный суд РФ исключил это движение из списка террористических организаций) имитирует борьбу с местным филиалом запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) – "Вилаятом Хорасан". Об этом заявила бывший аналитик ЦРУ Сара Адамс, комментируя сообщения из Кабула о якобы проведенном 9 июня с.г. спецназом талибов штурме конспиративной базы ИГ в афганской столице. По словам экс-сотрудника американской разведки, "Талибан" обманывает Вашингтон, чтобы продолжать получать от него деньги на якобы борьбу с "Исламским государством" в Афганистане.

Подконтрольные афганскому "Талибану" информационные ресурсы 9 июня распространили сообщение о том, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) талибов атаковал конспиративную базу "Вилаята Хорасан" в 15-м округе Кабула. Первым новость об этом опубликовало агентство "Аль-Марсад", близкое к ГУР "Талибана", выложив также видео ночного боя и отметив, что спецназ талибской разведки проводит операцию против ИГ в районе Касба, недалеко от аэропорта Кабула". На видеозаписи зафиксированы мощные взрывы и звуки непрерывной стрельбы. Официальные представители "Талибана" комментариев по поводу инцидента на момент написания этого текста не предоставили.

Зато свой комментарий в одной из социальных сетей уже 9 июня опубликовала бывший сотрудник ЦРУ США, профессиональный аналитик и признанный эксперт в сфере борьбы с терроризмом Сара Адамс. Она назвала "смехотворной" информацию об операции ГУР "Талибана" против конспиративной базы ИГ в 15-м округе Кабула, заявив, что "талибы инсценировали фальшивый рейд против ИГ".

"Позвольте объяснить, насколько смехотворна эта операция, – написала Сара Адамс. – Мы хорошо знаем это место по нашим полевым расследованиям, связанным с ИГ ("Вилаят Хорасан")... С 2021 года, после падения Кабула, это здание находится под контролем подразделения "Зульфикар" Главного управления разведки талибов. Это их местная "версия" ЦРУ… Именно здесь люди Сираджуддина Хаккани (глава МВД талибов и лидер запрещенной в РФ террористической "сети Хаккани". – "НГ") тайно встречались с высшим руководством ИГ в Кабуле – при этом поставляя Западу откровенно бредовые разведданные о якобы борьбе с ними. Внутри этого здания они постоянно смеются над тем, какие, по их мнению, идиоты в ЦРУ".

Комментируя видео и сообщения об атаке спецназа ГУР талибов на якобы секретную базу ИГ в афганской столице, Сара Адамс подчеркнула, что "ГУР буквально штурмует собственное здание, пытаясь убедить всех, что оно принадлежит кому-то другому".

Экс-аналитик ЦРУ напомнила, что и ранее неоднократно фиксировались "фальшивые операции талибов" якобы против боевиков ИГ: "Они (талибы. – "НГ") проводят их, чтобы ублажить американских "контртеррористических" партнеров. Зачем им эти инсценировки? Потому что талибы получают от правительства США миллионы долларов на "борьбу с терроризмом" (в соответствии с американо-талибскими договоренностями в Дохе от 29 февраля 2020 года)".

По словам Сары Адамс, последний такой перевод от Вашингтона имел место "пару недель назад" и составил "ровно 46 млн долл.". Бывший аналитик американской разведки недвусмысленно дает понять, что показательная имитационная атака спецназа талибов на якобы секретную базу ИГ в Кабуле 9 июня напрямую связана с майским платежом из США: "яростные муллы" заинтересованы в продолжении денежных поступлений из США и поэтому демонстрируют американским партнерам, что их "инвестиции в безопасность и борьбу с терроризмом" имеют публичный эффект. И ради этого не жалко разнести в пух и прах даже собственный объект ГУР в афганской столице, выдавая его за конспиративную базу ИГ.

Любопытно, что ранее представители "Талибана" неоднократно делали заявления о том, что режим "яростных мулл" якобы полностью уничтожил ИГ в Афганистане и что иностранные специалисты и организации преувеличивают угрозу, исходящую от "Вилаята Хорасан". И вдруг на этом фоне – шумный показательный бой с якобы боевиками ИГ в Кабуле… Очевидно, в этом случае пропагандистская линия "Талибана" вошла в противоречие с бухгалтерией талибского ГУР, которому пришлось срочно отчитываться перед американскими спонсорами за деньги, выделенные на борьбу с "Исламским государством" в Афганистане.

Тем временем реальный ИГ в талибском "эмирате" продолжает набирать силу. Только по самым скромным подсчетам, численность боевиков "Вилаята Хорасан" в Афганистане составляет от 6 тыс. до 10 тыс. человек – и это именно костяк террористической организации, которая продолжает успешно вербовать новых сторонников. Вербовочные сети афганского филиала ИГ действуют не только в Афганистане, но и во всех соседних странах, включая уйгурские районы Китая, а также в России, Турции и европейских государствах.

Источники, заслуживающие доверия, сообщают об успешном проникновении ИГ в ряды самого "Талибана": известно, что сотни талибов уже присоединились к "Вилаяту Хорасан", прежде всего по финансовым причинам. Некоторое время назад руководители "Талибана" объявили о сокращении численности своих вооруженных формирований в связи с нехваткой денежных средств на их содержание. Афганские и региональные эксперты не сомневаются, что некоторая часть попавших под сокращение боевиков "Талибана" рано или поздно окажется в орбите контроля ИГ. И пока неизвестно, как руководство талибских карательных структур планирует реагировать на эту угрозу.

Впрочем, по мнению некоторых афганских аналитиков, для ряда талибских командиров и политических функционеров перспектива расширения экспансии ИГ в Афганистане и регионе не является угрозой. Так, в некоторых северных афганских провинциях местные командиры талибов давно и тесно сотрудничают с представителями ИГ и даже не прочь при определенных условиях сменить белый флаг "Талибана" на черное знамя ИГ. Пока же эти командиры с иронией наблюдают за тем, как американские и некоторые региональные политики финансируют "Талибан" в надежде, что тот станет альтернативой "халифату" в Афганистане.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749726120


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