Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?

14:54 12.06.2025 Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?

11.06.2025, автор Spik.kz.



Николай Кузьмин, политолог:



Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как дипломаты из разных стран дискутируют по поводу реформы Совета Безопасности ООН… Состоявшееся 29 мая в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсуждение реформы СБ касалось трех основных тем: справедливого представительства, расширения членского состава и взаимодействия СБ и ГА (подотчетность, транспарентность и др.)



Посланца Казахстана не было в числе выступавших на межправительственных переговорах. Наше мнение, видимо, будет изложено на открытии юбилейной сессии в сентябре, причем самим главой государства.



Но наших союзников и единомышленников вычислить нетрудно – достаточно взглянуть на список соавторов принятой в марте резолюции о создании в Алматы Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Во-первых, это три группы стран, которые на основе их "проблемности" часто объединяют в одну, – наименее развитые; развивающиеся и не имеющие выхода к морю; малые островные развивающиеся государства. А во-вторых, наши партнеры по ШОС.



Что это означает для нас в практическом плане? Названные группы стран, представляющие интересы Глобального Юга, наиболее последовательно продвигают идею о региональном представительстве в СБ. А поскольку стремление Казахстана стать представителем Центральной Азии ни для кого не секрет, то все государства, записавшиеся в соавторы резолюции, можно считать нашей группой поддержки.



Другое дело, что по итогам последнего раунда межправительственных переговоров никакого решения так и не было принято. Более того, все группы стран, сформировавшиеся еще в 2018 году, когда Антониу Гутерриш в первый раз объявил о реформе ООН, остались на своих прежних позициях.



Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем выступлении на Международном форуме Астана и в интервью телеканалу "Аль-Джазира" тоже поднял тему реформы ООН. Он отметил, что разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к Организации и ее эффективность.



Формально все страны равны, каждая имеет один голос – но лишь в Генеральной Ассамблее ООН, которая является совещательным органом и чьи резолюции носят рекомендательный характер. А вот в Совете Безопасности, резолюции которого могут узаконить и экономические санкции, и вооруженное вмешательство, равенства как не было, так и нет. Пять государств (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) являются постоянными членами СБ и имеют право вето, то есть способны заблокировать принятие любого решения. Остальные десять членов Совбеза избираются сроком на два года и права вето не имеют.



А в прошлую пятницу в вашингтонской газете The Hill вышла статья Касым-Жомарта Токаева, которую можно считать заявкой Казахстана на место в обновленном Совете Безопасности. Как сказано в статье 23 Устава ООН, десять непостоянных членов СБ избираются с учетом степени их участия в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливого географического распределения. В предложениях, касающихся реформы Совета, речь идет об увеличении числа постоянных и непостоянных членов (РФ считает, что их должно быть чуть больше двадцати), а вот принципы избрания остаются прежними – с учетом заслуг. Вот наш президент в своей статье и перечислил все основные заслуги Казахстана – от отказа от ядерного оружия до наших миротворцев на Голанских высотах.



Президент РК хорошо знает ООН – как она устроена, как работает, что может и чего не может, где протокол и регламент сменяются неформальными механизмами подготовки решений. Он также хорошо понимает, что для политика глобального уровня важно быть инициатором конструктивных внешнеполитических инициатив, привлекая на свою сторону страны, готовые эти инициативы поддержать.



Понимание того, с какими проблемами сталкиваются Организация и ее руководство, чем наша страна может помочь в их решении и что она получит взамен, позволило Касым-Жомарту Токаеву добиться от Генассамблеи признания Регионального центра, который фактически уже давно работал. Но теперь последний официально признан и к тому же имеет своего лидера. Поэтому Казахстан сейчас соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату на место в Совбезе ООН, с точки зрения и заслуг, и географического представительства.



Официальное учреждение Регионального центра является во многом заслугой казахстанских дипломатов всех уровней, перед которыми такая задача была поставлена больше десяти лет назад – в форме поручения президента, еще того, первого. Работа проделана большая, поэтому, надеемся, премии и награды не заставят себя долго ждать. Проблема в том, что принятая в марте резолюция – не чапан, которым отмечены наши заслуги и высокий статус. Это еще и ответственность. Текст резолюции содержит немало поручений. В отличие от президентских поручений они оформлены как призывы и рекомендации, за их неисполнение не уволят и премий не лишат, но репутация будет испорчена.



При этом сфера ответственности не ограничивается Центральной Азией. В пятом пункте Генассамблея призывает Центр, действуя в рамках выданного ему мандата, вносить вклад в скоординированное осуществление Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2024–2034 годы в тесном сотрудничестве с Канцелярией Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.



Программа действий, которую нам предстоит выполнять, была принята 25 декабря 2024 года Генеральной Ассамблей ООН одновременно с бюджетом Организации на 2025 год (3,72 млрд долларов). Она определяет пять приоритетов:

– содействие устойчивому экономическому росту через инновации и структурные преобразования;

– усиление региональной интеграции в сфере торговли;

– улучшение транспортной связанности;

– повышение устойчивости к изменению климата;

– обеспечение эффективных стратегий реализации решений.



Все эти приоритеты нам близки, и в нашем регионе мы их без проблем будем выполнять. Но нам предстоит учитывать интересы и запросы тех стран, которые стали соавторами резолюции. То есть, например, предлагать меры по борьбе не только с недостатком воды, но и с ее избытком, точнее, с угрозами полного ухода под воду. Что поделать, мир международных отношений циничен, за красивыми формулировками резолюций и деклараций скрываются расчетливость и меркантильность.



Но хватит о поручениях: если мы не справимся, то партнеры помогут, как обычно. Для широких народных масс интереснее другое – за чей счет будут выполняться различные программы и кем будет финансироваться сама работа Центра.



По этому поводу МИД РК, Ак орда, политологи и эксперты хранят молчание. А хотелось бы пояснений к содержанию восьмого пункта резолюции: "[Генеральная Ассамблея] постановляет, что расходы на все мероприятия Центра, а также расходы, которые могут возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, будут покрываться за счет добровольных взносов, в том числе поступающих от частного сектора и через инновационные механизмы финансирования, сообразно обстоятельствам, без использования средств, формируемых за счет начисленных взносов Организации Объединенных Наций". Кроме того, Генассамблея, как сказано в резолюции, отмечает с благодарностью внесение принимающей страной взноса натурой в виде предоставления помещений и удобств, а также ее финансовый взнос на покрытие операционных расходов Центра. Конечно, многим интересно, во сколько нам, казахстанским налогоплательщикам, обойдется работа этого "хаба".



Заметим, что в преамбуле резолюции содержится ссылка на Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной конференции по финансированию развития. И в этой программе сказано (статья 9): "В основе наших усилий будут лежать разработанные при активном участии национальных властей согласованные стратегии устойчивого развития, подкрепляемые комплексными национальными механизмами финансирования. Мы вновь заявляем о том, что каждая страна несет главную ответственность за собственное экономическое и социальное развитие и что роль национальной политики и стратегий развития невозможно переоценить".



Вообще-то реализация многочисленных программ под эгидой ООН традиционно финансировалась не из бюджета, а за счет стран–доноров (скандинавские страны, Япония и др.). Поэтому настораживает то, что в преамбуле резолюции о создании Центра есть ссылка на Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной деятельности в целях развития, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций, от 19 декабря 2024 года. В этом документе есть пункт о том, что богатые страны не горят желанием помогать бедным. Генассамблея, сказано в нем, "выражает обеспокоенность по поводу того, что большинство стран по-прежнему не выполняют свои соответствующие обязательства в отношении официальной помощи в целях развития, в том числе принятое многими развитыми странами обязательство достичь целевого показателя предоставления официальной помощи в целях развития развивающимся странам в объеме 0,7 процента от валового национального дохода, а также целевого показателя предоставления официальной помощи в целях развития наименее развитым странам в объеме 0,15–0,20 процента от валового национального дохода".



Слова "по-прежнему не выполняют" означает, что и прежде не помогали, и сейчас не помогают. Можно не сомневаться, что в дальнейшем тоже не будут помогать. У богатых стран сегодня свои приоритеты – они готовятся к войне. Ожидается, что члены НАТО, то есть те самые развитые государства, увеличат (по требованию Дональда Трампа) расходы на оборону до 5% от ВВП.



Когда расширится Совет Безопасности, пока непонятно. В мае прошел уже 16-й раунд межправительственных переговоров по этой теме, и непохоже на то, что разные группы стран придут к консенсусу. А вот выполнять мероприятия по развитию нескольких десятков стран надо уже сейчас. Впрочем, самое яркое политическое шоу еще впереди, на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН… Источник - Spik.kz

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