"Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия

14:57 12.06.2025 "Предложение из четырех пунктов" приведет сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии к новому будущему



11 июня 2025



"Предложение из четырех пунктов" приведет сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии к новому будущему - написано по случаю 2-го саммита Китай-Центральная Азия.



Миру нужна стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия. С таким предложением на первом саммите Китай-Центральная Азия выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Оно соответствует веяниям времени, фундаментальным интересам всех сторон в Центральной Азии и в мире в целом. Оно также стало основой для сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии. В преддверии второго саммита вспомним результаты реализации "Предложения из четырех пунктов", которые активно претворяют в жизнь Китай и Центральная Азия. Ряд достижений не только придали устойчивый импульс углублению регионального сотрудничества, но и сыграли важную роль в содействии изменению глобального управления.



Содержание и значение "Предложения из четырех пунктов"



Стабильная Центральная Азия. Стабильность в Центральной Азии, которая расположена в центре Евразии, обеспечивает региональную и даже глобальную безопасность. В условиях нынешней нестабильной ситуации на международной арене беспорядки в Центральной Азии повлияют на цепочку поставок, подпитают экстремистские силы и углубят энергетический кризис. Стабильная Центральная Азия является важным краеугольным камнем мира и безопасности во всем мире.



Процветающая Центральная Азия. Центральная Азия богата природными ресурсами и огромным потенциалом развития. Она является местом провозглашения необходимости совместного строительства "Пояса и пути". Энергетические ресурсы этого региона гарантируют снабжение всего мира, ее сельскохозяйственный потенциал способствует глобальной продовольственной безопасности, а стремление 70 миллионов человек к лучшей жизни является основной движущей силой развития.



Гармоничная Центральная Азия. Между родственниками и соседями все надеются на лучшее. Построение Центральной Азии в духе единства, сотрудничества, терпимости и взаимопомощи - это цель народов региона. Для этого требуется, чтобы все страны уважали суверенитет друг друга, противостояли внешнему вмешательству, совместно боролись с "тремя силами зла" и работали над построением мирного сообщества.



Взаимосвязанная Центральная Азия. Являясь мостом между цивилизациями Востока и Запада, Центральная Азия в силу своих географических преимуществ является важным центром взаимодействия всей Евразии. Такие проекты, как железнодорожный экспресс Китай-Европа, китайско-казахстанская логистическая база в Ляньюньгане, нефте- и газопроводы, автомобильные туннели и т. д. не только улучшают региональную инфраструктуру и уровень жизни людей, но и обеспечивают бесперебойную цепочку поставок и производственных цепочек Евразии.



Плодотворные практические результаты "Предложения из четырех пунктов"



В ходе последних лет благодаря дипломатии на уровне глав государств Китай и страны Центральной Азии достигли высокого уровня взаимодоверия, что является ключом к плодотворному сотрудничеству в различных областях. Они также установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, занимаются совместным построением сообщества единой судьбы человечества и подписали документы о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути". На видеосаммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии в 2022 году, стороны объявили о создании сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, так появился механизм Китайско-центральноазиатского сотрудничества. Первый саммит Китай-Центральная Азия был успешно проведен в 2023 году, также был создан и всесторонне проработан механизм Китай-Центральная Азия. Он придал новый импульс китайско-центральноазиатскому сотрудничеству в различных областях. Главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев отмечал, что взаимодействие между Китаем и Центральной Азией углубилось и вступило в новую эру высокого взаимодоверия. Стороны создали новую модель политических отношений, а деловое сотрудничество принесло пользу людям со всего мира.



За последние два года Китай и страны Центральной Азии активно претворяли в жизнь задуманное и добились всесторонних прорывов в сотрудничестве:



Сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах достигло заметных результатов.



Торговля и инвестиции. В настоящее время Китай уже стал крупнейшим торговым партнером пяти центральноазиатских стран. Данные показывают, что объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии в 2024 году достиг рекордных 94,8 млрд долларов США. Это в 206 раз больше показателя, зафиксированного в начальный период установления дипломатических отношений между сторонами. В то же время общий объем инвестиций Китая в Центральную Азию также непрестанно растет. По состоянию на 2024 год объем прямых инвестиций Китая в Центральную Азию превысил 17 млрд долларов США, а стоимость уже завершенных проектов превзошла 60 млрд долларов США.



Стратегическая стыковка энергетического сотрудничества способствует "зеленой" трансформации. Продвигая высококачественное сотрудничество в строительстве "Пояса и пути", Китай активно взаимодействует с экономической политикой Казахстана "Справедливый Казахстан" и "Национальной стратегией развития Таджикистана до 2030 года", чтобы раскрыть потенциал сотрудничества между двумя сторонами в области нефти, газа, полезных ископаемых, электроэнергетики и в других отраслях. В то же время взаимодействие Китая и Центральной Азии, где много крупных нефтегазовых стран, активно развивается в таких сферах, как водородная энергия, возобновляемые источники энергии, производство электромобилей и т. д. В рамках сотрудничества Китая и Узбекистана крупномасштабные фотоэлектрические проекты и проекты по хранению энергии были введены в эксплуатацию, эффективно способствуя "зеленой" трансформации экономики Узбекистана и повышению стабильности энергетической системы страны. Высокую оценку им дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Взаимное сообщение достигло беспрецедентного уровня. За последние годы Китаю и Центральной Азии удалось создать всестороннюю сеть взаимосвязей, охватывающую автомобильные и железные дороги, авиацию, а также нефте- и газопроводы. В настоящее время в стадии реализации находятся такие проекты, как третья фаза строительства новой автомагистрали "Север-Юг" в Кыргызстане и ключевые участки автомагистрали "Китай-Таджикистан". В 2024 году также началось строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Экспрессы Китай-Европа, Китай-Центральная Азия, отправляющиеся из Сианя, Ляньюньгана, Чунцина, Урумчи и многих других мест, уже стали международной транспортной артерией, повышающей уровень международной торговли Центральной Азии. По состоянию на июнь 2025 года было отправлено в общей сложности более 110 000 составов, которые перевезли груз на общую сумму порядка 450 млрд долларов США. Пассажирских и грузовых маршрутов между сторонами становится больше год от года, и Сиань уже стал лидером в Китае по количеству транспортных маршрутов, которые проходят через этот город.



Между сторонами реализовано сотрудничество в сельском хозяйстве. Китайско-казахстанское сотрудничество в области сельского хозяйства имеет долгую историю, и в последние годы масштабы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией непрестанно растут. В 2024 году объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Казахстаном достиг 1,4 млрд долларов США, увеличившись на 10,5% в годовом исчислении. Экспорт Казахстана в Китай превысил 1 мдрд долларов США. В ноябре того же года казахстанские сельскохозяйственные предприятия подписали ряд соглашений с 10 китайскими компаниями на общую сумму около 1 млрд долларов США. Кроме того, Китай в Центральной Азии построил ряд демонстрационных парков сельскохозяйственной науки и техники высокого уровня и направил группы специалистов для осуществления технического сотрудничества в области селекции сельскохозяйственных культур, водосберегающего орошения и мелиорации, чтобы таким образом поделиться "китайским опытом". Ярким примером сотрудничества в этой области является демонстрационный парк, расположенный в Сырдарьинской области Узбекистана.



Между сторонами процветают гуманитарные обмены. Сейчас Китай и страны Центральной Азии установили дружеские связи между более чем 80 регионами и городами, открыли более 10 Институтов Конфуция и мастерских Лу Баня для поддержки развития местных специалистов. В регионе постоянно растет количество местных жителей, интересующихся Китаем и китайским языком. Китай стал одним из основных направлений, куда студенты из Центральной Азии направляются на учебу. Начиная с сентября 2023 года, Китайский национальный институт международного обмена и судебного сотрудничества ШОС запустил программу стажировки высокого уровня Shanghe Youth, направленную на укрепление молодежных правовых и культурных обменов и подготовку профессиональных талантов. Благодаря взаимному введению безвизовых режимов между Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и другими странами, а также запуску международного туристического поезда "Китай- Центральная Азия" сотрудничество в сфере туризма стало новой точкой роста. Согласно данным Пограничной службы КНБ Казахстана, в 2024 году Казахстан посетили более 650 000 китайских туристов, что в 9 раз больше по сравнению с 2019 годом.



Развивается международное сотрудничество. Сталкиваясь с традиционными и нетрадиционными угрозами безопасности, Китай и страны Центральной Азии еще больше укрепили взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, обороны, правоприменения и пр. В июле 2024 года государства-члены ШОС провели совместные антитеррористические учения "Сотрудничество в борьбе с терроризмом-2024" в китайском Синьцзяне с целью обмена практическим опытом и укрепления потенциала сотрудничества. В сентябре в китайском Ляньюньгане состоялось первое заседание механизма встреч министров общественной безопасности и внутренних дел КНР и стран Центральной Азии. В ходе мероприятия представители различных стран обсудили вопросы транснациональной преступности и прочие. В апреле 2025 года на шестой встрече министров иностранных дел формата "Центральная Азия-Китай" было достигнуто соглашение о расширении сотрудничества в рамках "Душанбинского процесса" в области кибербезопасности и борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями. Стороны также договорились о создании механизма обмена разведывательными данными для повышения эффективности управления региональной безопасностью.



Китай и страны Центральной Азии имеют тысячелетнюю историю дружественных обменов. Пройдя сквозь разные испытания, стороны стали добрыми соседями, хорошими друзьями, партнерами и братьями, чьи судьбы неразрывно связаны. В условиях сложной международной обстановки второй саммит Китай-Центральная Азия станет новой исторической отправной точкой. Реализация "Предложения из четырех пунктов" поспособствует расширению перспектив сотрудничества, старту следующих "золотых 30 лет" добрососедского, дружественного и взаимовыгодного взаимодействия и построению Сообщества единой судьбы человечества.



Аньни Ван Источник - DKnews.kz

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