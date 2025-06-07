|Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
18:09 12.06.2025
Президент отметил необходимость строительства промышленного центра Хайратон и поддержал проект ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри.
11 июня Шавкат Мирзиеев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи на полях Ташкентского международного инвестиционного форума, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
Президент отметил необходимость скорейшего строительства промышленного центра Хайратон и размещения в нем мощностей по выпуску фармацевтической продукции, мебели, текстиля, строительных материалов, а также по переработке сельскохозяйственной продукции.
Стороны поддержали реализацию таких крупных региональных инфраструктурных проектов, как строительство Трансафганской железной дороги и линии электропередач Сурхан - Пули-Хумри.
Кроме того, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел переговоры с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи. Стороны подписали Соглашение о преференциальной торговле и Программу сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах на 2025−2026 годы.
В августе прошлого года стало известно, что с 1 октября вступает в силу Соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Афганистаном. Документом отменяются таможенные пошлины на 14 видов товаров, а экспортерам будет оказываться поддержка. Узбекистан также упрощает выдачу фитосанитарных разрешений для афганской сельхозпродукции.