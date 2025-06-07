Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле

18:09 12.06.2025

Президент отметил необходимость строительства промышленного центра Хайратон и поддержал проект ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри.



11 июня Шавкат Мирзиеев принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи на полях Ташкентского международного инвестиционного форума, сообщает пресс-служба главы государства.



В частности, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.



