Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии

22:11 12.06.2025

"Собираются скопом и выезжают создавать рабочие места": бизнес Татарстана заходит в Среднюю Азию



12-06-2025



Татарстан делает ставку на создание своих промышленных парков за рубежом. Такие площадки уже есть в Узбекистане, теперь планируются в других странах Средней Азии. В Минпромторге РТ заявляют, что это позволяет предпринимателям из республики захватывать новые рынки сбыта. В прошлом году внешнеторговый оборот Татарстана вырос на 12%.



Внешнеторговый оборот Татарстана вырос в 2024 году на 12,2% и достиг $16,2 млрд. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Герман Лернер на совещании в Агентстве инвестиционного развития.



По словам чиновника, международное сотрудничество республики охватывает 136 стран.



- Что немаловажно, мы экспортируем гораздо больше, чем импортируем в Татарстан. Сальдо товарооборота положительное, - подчеркнул он.



Лернер обратил внимание участников дискуссии на опыт Татарстана в создании промышленных парков за рубежом.



- Наши предприятия собираются скопом и выезжают создавать рабочие места, налоговые отчисления для страны и, соответственно, новые рынки. Такой опыт мы начали с Республики Узбекистан, где успешно функционируют два промышленных парка - технопарк "Чирчик" и технопарк "Джизак", - рассказал чиновник.



По его словам, в процессе строительства еще два промпарка: "Бухарский комплекс развития промышленности" и "Навоийский комплекс развития промышленности". Узбекистан предоставляет готовые площади и необходимую инфраструктуру, а Татарстан заходит туда со своими компетенциями. В итоге компании, которые имеют филиалы в татарстанских технопарках, экспортируют уже из Узбекистана в другие страны.



- Близлежащие рынки огромны. Мы заканчиваем строительство промпарков в Азербайджане и обсуждаем подобные проекты еще с несколькими странами, - заявил Лернер.



Как отметил замминистра, оборот со странами СНГ в прошлом году вырос на 4,9%. При этом торговля Татарстана с Таджикистаном выросла в 2,1 раза, с Киргизией - на 18,9%, Казахстаном - на 6,3%, а с Узбекистаном - на 1,9%.



НПЗ без "Татнефти" не запускается



Начальник отдела сотрудничества со странами ближнего зарубежья Минэкономразвития Таджикистана Сохибджон Зиеев указал, что его страна активно сотрудничает с Татарстаном. Например, ведутся переговоры по поставке нефти.



- У нас китайскими инвесторами построен крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории свободной экономической зоны "Дангаре". Есть договоренность, что "Татнефть" и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR совместно будут вести эксплуатацию этого завода. Этот проект энергетического сектора важен для региона, потому что поставки продуктов переработки нефти могут осуществляться в соседние страны, - рассказал Зиеев.



Он отметил, что сейчас в Таджикистане 100% горюче-смазочных материалов импортируется из России. Для создания собственного производства были привлечены китайские инвестиции, предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Однако, как выяснилось, не всякая нефть подходит для переработки на данном предприятии. Более того, возникли трудности с логистикой.



- Чтобы поставить нефть из Азербайджана, нужно пересечь Каспий, а потом перевалить все на железную дорогу. Из Казани самый короткий путь. Пересек Оренбург, Республику Казахстан, Узбекистан, и все, - отметил он.



Прорабатываются и другие проекты.



- Есть договоренности с "Химградом" по поводу развития химической промышленности в Таджикистане. С Россией мы подписали соглашение о создании крупного промпарка в Душанбе. Из Татарстана к нам тоже приезжала делегация для того, чтобы выбрать локацию для создания индустриального парка, - перечислил Зиеев.



"Его можно ловить и депортировать"



Между тем снижается трудовая миграция из стран Средней Азии в Россию и Татарстан.



- После случая в Крокус-сити количество наших граждан [работающих в России] сократилось на 35-40%. Сфера такси переживает кризис - им не хватает более 150 тысяч водителей. Многие кыргызстанцы уезжают к себе на родину, - рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Киргизии в России Кубанычбек Осмонбеков.



По его словам, в 2024 году в российский закон о миграции было внесено более 30 поправок. Четыре из них касаются Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



- Здесь возникает мягкое возмущение со стороны членов. Единое экономическое пространство предполагает четыре свободы: свободное передвижение товаров, услуг, денег и людских ресурсов. Если каждый член союза будет вносить свои поправки и ограничения в рамках ЕАЭС, то у людей возникнут вопросы, - деликатно указал Осмонбеков.



Он отметил, что самая актуальная проблема - это реестры контролируемых лиц. У иностранных граждан и трудовых мигрантов возникают трудности с тем, чтобы правильно легализоваться. Сейчас они должны сначала продлить свою миграционную карточку, физически сходив в УВМ (управление по вопросам миграции), потом на основании трудового договора продлить свою регистрацию. Между тем собственники жилья вовсе не стремятся указывать, что у них живут иностранные граждане.



- Здесь ответственность несет только мигрант. Его можно ловить и депортировать, а собственнику квартиры, который сдает и получает за это хорошие деньги, за это ничего не будет, - пожаловался на несправедливость Осмонбеков.



В итоге в России остаются только те, кто вложился в недвижимость, получил ипотеку, взял машину в лизинг, открыл какое-то малое или среднее предприятие. По его словам, в 2024 году гражданами Кыргызской республики, проживающим в РФ, было вложено в недвижимость России более 2,5 млрд рублей.



- Тенденция для России, мне кажется, удручающая. Экономика развивается, создается все больше рабочих мест. В сфере строительства к диаспорам каждый месяц обращаются застройщики в поисках рабочей силы, - рассказал Осмонбеков.



По его словам, Кыргызстан и сам неплохо развивается сегодня.



- Кыргызстан сам импортирует рабочую силу из других стран. К нам приезжают из Бангладеш, Индии и Пакистана. В Бишкеке курьеры, строители, швеи - иностранные специалисты, - заключил он.