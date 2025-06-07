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ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
00:05 13.06.2025

ВС РФ развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградскому оборонительному району ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 июня в разрезе СВО. Русские войска овладели Полтавкой и поселком Коптево, готовится дальнейший рывок на шоссе, связывающее Покровско-Мирноградскую агломерацию с Добропольем. На Украине придумали новую изощренную схему мобилизации.

Особенности стыка оперативных секторов

Русская армия на стыке Константиновского и Покровского направлений успешно развивает наступление в направлении города Доброполье. Передовые подразделения ВС РФ уже заняли поселок Коптево, а вместе с ним добито сопротивление ВСУ и в селе Полтавка и его окрестностях. Более того, начался штурм поселка Русин Яр. Битва за Константиновку стремительно приближается. Однако сегодня внимание стоит уделить именно стыку между секторами крупных оборонительных районов ВСУ. Весь секрет в том, что неприятель попал в ситуацию, которая на самом деле является классической в военной науке. Она выражается в том, что ВС РФ устремились продавливать фронт ВСУ именно на стыке секторов, где оборона априори слабее, чем по фронту основных участков ответственности оборонительных районов противника. Все от чего? Оборонительная система, которая выстроена ВСУ вокруг отдельных городов, их агломераций или в сугубо сельской местности, ограничена по объективным причинам.

Эти причины лежат в плоскости как нормативно-уставных вопросов, так и прикладной оценки задач обороны в рамках конкретной оперативной обстановки. Все это требует оптимального соотношения количества войск в обороне при их максимально рациональном распределении внутри оборонительного района. Современная штабная наука сумела вывести принципы, которые максимально способствуют решению задач обороны того или иного узла, но в то же время у них есть изъян. Военная мысль отвечает на вопрос, как оборонять, например, город, но в условиях дефицита сил решение задачи по удержанию фронта вне крупного узла полностью ложится на плечи отдельных командиров частей. А они и вверенные им войска зачастую обделены подкреплениями, все уходит на ключевые участки напряжения, а стыки, к счастью или несчастью, всегда проходят как второстепенные и снабжаются по остаточному принципу.

Вот все эти особенности русская армия ныне и взяла в оборот. Украинская оборона поддается куда быстрее, чем на соседствующих участках. Наступление наших войск в стык может преследовать следующую задачу. Едва ли командование ВС РФ нацелено на Доброполье, хотя у ВСУ и серьезнейший оперативный кризис, но чрезмерное растягивание коммуникаций в "осином гнезде" чревато лишними потерями. Поэтому стоит предположить, что наши части выбрали целью своей атаки пгт Родинское. Он важен по целому ряду причин.

Прежде всего, там частично находятся КП ряда украинских частей, развернутых в окрестностях Покровско-Мирноградской агломерации. В этом пгт также дислоцируются подразделения БЛС ВСУ и складируется военное имущество. Более того, через данный населенный пункт проходит трасса, по которой из Доброполья обеспечивается всем необходимым гарнизон городской агломерации. Ввиду этого весьма вероятно, что наши войска после поселка Коптево направятся на штурм села Новоторецкое и далее разделятся как в направлении пгт Родинское, решая главную задачу прорыва, так и далее на север. Тем самым будет обеспечиваться возможность атаки села Алексеево-Дружковка в обход уже основательно усиленного внешнего оборонительного контура Константиновки.

При де-факто статичной обороне противника, вынужденного из соображений экономии сил не предпринимать масштабных контрмер, оперативная логика "вода течет туда, куда может протечь" более чем актуальна и действенна.

Новая схема мобилизации

Украинский режим пошел, возможно, самым лукавым путем из всех возможных для набивания окопов собственным населением. Издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на свои источники сообщило, что ГШ ВСУ поручил ТЦК мобилизовать всех членов "добровольческих формирований". О чем же идет речь? Недавно министерство обороны незалежной проинформировало о том, что намерено формировать добровольческие подразделения по борьбе с БПЛА ВС РФ.

Эти две новости выглядят органично. Нововведение украинского МО должно подтолкнуть уклоняющихся от мобилизации или же находящихся на грани отрешения от брони вступать в данные подразделения. Ставка делалась на то, что запуганное рейдами ТЦК население ломанется в тыловые соединения, пытаясь спастись от отправки на передовую в "мясные части". Иными словами, эти добровольческие подразделения воспринимались нежелающими умирать как "укрытие" от ТЦК.

"При этом участие добровольцев в мобильных огневых группах, которые по сути и являются теми группами противовоздушной обороны, которые планируют создавать во время эксперимента, не принимается во внимание, как и пройденная специальная подготовка наводчиков или пулеметчиков", – поясняет в своем материале украинское издание.

То есть можно смело говорить, что инициатива местного министерства обороны попросту была ловушкой для тех, кто до сих пор успешно прятался, но у кого все же не хватило ума понять, что украинскому государству верить нельзя – оно обманет и предаст.

А касательно отсутствия формальной военно-учетной специальности, которая могла бы быть дана в этих добровольческих формированиях, то подобный нюанс открывает ТЦК и "покупателям" из частей ВСУ возможность набивать штурмовые подразделения теми, кто попался в данную ловушку.

Вчера, 11 июня, главным событием дня стало начало охвата села Юнаковка Сумской области с востока.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749762300


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