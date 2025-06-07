Крушение самолета в Индии: что известно

00:25 13.06.2025

Лайнер рухнул на жилой район, число погибших уточняется



Пассажирский борт Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India разбился утром 12 июня около города Ахмедабад сразу после взлета. На борту находились 242 человека, это первая авиакатастрофа для самолетов Boeing 787-8 Dreamliner. По предварительным данным, есть минимум один выживший пассажир лайнера. Также есть жертвы трагедии на земле, их число уточняется. Reuters сообщает, что общее число жертв превысило 290 человек. Подробности - в материале "Известий".



По данным Главного управления гражданской авиации Индии, на борту находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. Предварительно сообщается об одном выжившем, по другим - о двоих.



Пилоты подали сигнал бедствия диспетчерской службе через минуту после взлета, сообщил индийский регулятор. Самолет не смог набрать высоту и сразу после взлета рухнул на жилой район, обломки хвостовой части упали на общежитие для врачей.



Официальной информации о погибших пассажирах лайнера и о жертвах на земле пока нет, однако в местной полиции сообщили, что, предварительно, в авиакатастрофе выжил один человек (по другим данным - два). Уже найдены тела 204 пассажиров и 10 студентов-медиков, которые в момент трагедии были в общежитии. Reuters сообщает, что общее число жертв превысило 290 человек.



По данным Reuter, на борту самолета находились 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.



Как пишут индийские СМИ, в числе пассажиров был экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани. О его состоянии ничего неизвестно.



Предварительно, россиян на борту не было, сообщило генконсульство в Мумбаи.



Авиакомпания Air India сообщила, что рейс должен был лететь в Лондон, в аэропорт Гэтвик. В сообщении говорится, что с бортом произошел "инцидент", и в настоящий момент компания выясняет детали произошедшего. Официальных данных о причинах аварии пока нет. Опрошенные местным ТВ эксперты полагают, что крушение могло произойти из-за столкновения с птицами.



Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостанавливал работу, однако впоследствии возобновил ее.



Президент России Владимир Путин выразил руководству Индии глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения самолета.



Что известно о самолетах Boeing 787-8 Dreamliner и катастрофах Boeing



Эта катастрофа стала первой для самолетов Boeing серии 787-8 Dreamliner. По данным Flightradar, разбившийся самолет совершил первый полет в 2013 году. Всего с участием этого типа самолетов произошло порядка 170 происшествий, однако авиакатастрофа в Индии стала первым случаем, повлекшим за собой человеческие жертвы.



Boeing 787 Dreamliner был разработан американской компанией совместно с некоторыми зарубежными партнерами. После ряда отсрочек Dreamliner впервые поднялся в воздух в декабре 2009 года.



В прошлом году один из инженеров американской компании Boeing Сэм Салехпур, проработавший в компании более 10 лет, в интервью газете The New York Times заявил, что фюзеляжи Dreamliner содержат серьезные дефекты.



По его словам, фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких частей от разных производителей, и они не имеют одинаковой формы в местах соединения. Проблемы возникли в местах скреплений прямо на сборочной линии.



За последний год американская авиастроительная компания Boeing не раз попадала в эпицентр скандалов, а происшествия с лайнерами корпорации происходили регулярно по всему миру.



Так, 8 апреля сообщалось, что у самолета Boeing-737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.



8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.



Глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк 5 февраля раскритиковал американскую компанию Boeing за падение качества самолетов. Он добавил, что у Boeing остался последний шанс для исправления ошибок.