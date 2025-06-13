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Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
01:32 13.06.2025

Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии?

13.06.2025 | Александр ШУСТОВ

Вспыхнувшие в начале июня мигрантские беспорядки в Калифорнии не просто могут повториться в России. В период пандемии COVID-19 нечто подобное в нашей стране уже происходило. А продолжение массовой миграции из азиатских стран СНГ и ее превращение из временной в постоянную эти риски только усугубляют.



6 июня в двух крупнейших городах Калифорнии Сан-Франциско и Лос-Анджелесе вспыхнули акции протеста мигрантов, вызванные проверками Иммиграционной и таможенной службы США. Их непосредственным поводом стало задержание 44 человек за нарушение миграционного законодательства и одного – за препятствование действиям силовиков. Вызванные этими задержаниями акции протеста переросли в массовые беспорядки, погромы и столкновения с полицией, которая в ответ применила спецсредства. 7 июня президент США Дональд Трамп отправил в Лос-Анджелес 2 тыс. национальных гвардейцев, которые прибыли в город на следующий день и приступили к подавлению беспорядков. Однако остановить массовые выступления мигрантов и их сторонников это не помогло. 10 июня беспорядки перекинулись на другие города. В тот же день Д. Трамп отправил в Лос-Анджелес еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии и 700 морских пехотинцев.

Оставим в стороне противостояние республиканцев и демократов, для которых миграционная политика давно стала главным камнем преткновения. Куда важнее зафиксировать, что России следует извлечь из этих событий максимум уроков. Главное, чему может научить опыт Калифорнии – это причины, которые сделали возможным массовые беспорядки мигрантов и их столкновения с силовиками. А причины эти кроются в миграционной политике демократов и тех изменениях этнорасового состава населения штата, да и США в целом, к которым она привела. Калифорния занимает третье место в США по территории (423 970 кв. км), уступая лишь Аляске и Техасу. По населению же она, насчитывающая 39,6 млн чел., занимает первое место и является самым густонаселенным штатом.

Миграционная привлекательность ввиду хорошего климата и развитой экономики с высокой долей хайтека сыграла с ней злую шутку. Не секрет, что Калифорния – лидер как по абсолютной численности мигрантов, так и по их доле в составе населения. По данным на 2025 г. численность населения, рожденного за пределами США, составляет 10,5 млн. человек, или более четверти (26,6%) всего населения штата. Для сравнения – в космополитичном Нью-Йорке, который долгое время являлся главным объектом притяжения для мигрантов, доля населения иностранного происхождения составляет 22,3%, а в Техасе, который имеет гораздо более протяженную границу с Мексикой – 17,2%.

По данным переписи населения США 2020 г., испаноязычное население стало самой многочисленной расово-этнической группой в Калифорнии. Если в 2010 г. на его долю приходилось 37,6%, то в 2020 г. – уже 39,4% всего населения штата. Одновременно удельный вес белого неиспаноязычного населения упал с 40,1% в 2010 г. до 34,7% в 2020 г., что привело к утере им статуса этнического большинства. Статус третьей по численности этнической группы сохранили выходцы из Азии (15,1%), четвертой – афроамериканцы (5,4%), а пятой – смешанное в расовом отношении население (4,1%).

Изменения этнорасового состава населения Калифорнии во многом являются следствием миграционной политики администрации Дж. Байдена, которая в погоне за увеличением своей электоральной базы впустила в страну огромное количество мигрантов. Большинство из них прибыли из Латинской Америки. За четыре года правления Байдена США приняли 8 млн переселенцев. Это привело не только к быстрому изменению этнорасового состава населения, но и росту социальной напряженности в нижних и средних слоях американского общества. Именно миграционная политика Дж. Байдена и стала одним из главных факторов победы Д. Трампа на выборах 2024 г. При этом в масштабах всей территории США белые пока еще сохраняют статус этнического большинства. По данным той же переписи 2020 г., белое неиспаноязычное население составляет 57,8% жителей Штатов, испаноязычное – 18,7%, афроамериканское – 12,1%, азиатское – 5,9%, а смешанное – 4,1%.

В итоге Калифорния оказалась штатом с преимущественно испаноязычным населением, уже составляющим на его территории относительное большинство, что, безусловно, придает ему сил и уверенности в ходе протестов и столкновений с силовиками. Причем в Лос-Анджелесе, где начались беспорядки, доля выходцев из Латинской Америки еще выше. По переписи 2020 г., испаноязычное население составляет 47,5% жителей города, белое неиспаноязычное – 29,4%, азиатское – 10,7%, а афроамериканское – всего 9,8%. Все это усугубляется главным условием любой революции – глубоким расколом политических элит – республиканцев и демократов, рассматривающих друг друга как непримиримых врагов, в борьбе с которыми все средства хороши. Неудивительно, что любые попытки Д. Трампа навести порядок в миграционной сфере наталкиваются на упорное сопротивление демократов, которые опираются на своих избирателей из числа цветного населения.

Опыт массовых беспорядков в Калифорнии крайне поучителен для России. Городов, где выходцы из азиатских стран СНГ составляли бы относительное большинство населения, в ней пока нет, но тенденции такого рода фиксируются довольно отчетливо. Так, в Подмосковье уже появился ряд населенных пунктов, где мигранты из Средней Азии являются второй по численности этнической группой. К ним относятся город Обнинск Калужской области, в котором на 120 тыс. местного населения еще осенью 2021 г., по данным областного управления МВД, приходилось 38 тыс. регистраций иностранцев.

Еще более сложная ситуация складывалась в Сосенском поселении Новой Москвы, где на 147 тыс. местных жителей приходилось 66 тыс. только официально зарегистрированных иностранных граждан. То есть в Обнинске на 1000 местного населения приходилось 316, а в Сосенском поселении – 449 мигрантов, что является критическим показателем миграционной нагрузки. Сложная миграционная ситуация складывается и в микрорайоне Южный подмосковных Котельников. Статистика регистраций иностранцев по нему отсутствует, но публичные обращения местных жителей к президенту с требованием защитить их от мигрантов говорят сами за себя.

Массовые беспорядки с участием мигрантов в России за последние годы также случались неоднократно. Во время действия карантинных ограничений, введенных в связи с началом пандемии COVID-19, в разных регионах страны было зафиксировано порядка десяти массовых выступлений и беспорядков с участием мигрантов из государств Средней Азии и Азербайджана. Некоторые из них, такие как беспорядки около пункта пропуска на российско-азербайджанской границе в июне 2020 г. или акции протеста на стройплощадке Амурского газоперерабатывающего завода в июле того же года, сопровождались столкновениями мигрантов с силовиками.

Обострение миграционной ситуации в этот период отмечало и МВД РФ, сообщавшее о беспорядках с участием мигрантов в столичном регионе, Екатеринбурге, С.-Петербурге, Мурманской и Амурской областях. Локализация их выступлений оказалась отнюдь не случайной и была напрямую связана с высокой концентрацией мигрантов в этих регионах.

"Коронавирусные" беспорядки были вызваны двумя основными причинами: невыплатой работодателями зарплаты и сложным экономическим положением, в котором мигранты оказались на территории России в период пандемии, а также отсутствием у них возможности выехать на родину в связи с повсеместным закрытием границ. Однако такая ситуация в силу тех или иных обстоятельств, например повторения той же пандемии, резкого ухудшения экономической или военно-политической ситуации, вполне может возникнуть вновь.

А дальнейший рост численности мигрантов, включая получивших российское гражданство, приведет к увеличению социальной базы протестов, и как следствие – расширению их географии и масштабов. При этом в защиту мигрантов, как и в случае с Мексикой, выступят власти соседних стран СНГ, которые не смогут оставить без внимания "нарушение прав" своих соотечественников. Это происходит уже и сейчас.

А поскольку число трудовых мигрантов из азиатских стран СНГ на территории России в несколько раз превышает число сотрудников МВД, для борьбы с их выступлениями, по аналогии с Калифорнией, вполне может потребоваться Росгвардия, а, не исключено, и армия.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749767520


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