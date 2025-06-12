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Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
02:52 13.06.2025

"Узатом" создаст инжиниринговое СП с Assystem
https://www.gazeta.uz/
12 июня 2025 16:32

"Узатом" и французская Assystem создадут совместное предприятие для технического сопровождения проектов в области гражданской ядерной энергетики, в том числе строительства атомной станции малой мощности в Джизакской области.

Агентство по атомной энергии Узбекистана "Узатом" и французская инжиниринговая компания Assystem подписали меморандум о намерениях, предусматривающий создание совместного предприятия в Ташкенте, сообщила пресс-служба "Узатома".

Новая структура займется техническим сопровождением проектов в области гражданской ядерной энергетики, в том числе строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Джизакской области.

В рамках меморандума стороны договорились о стратегическом партнерстве, которое охватит инженерное консультирование, сопровождение проектных решений, их адаптацию к местным условиям и поддержку в области безопасности и ввода в эксплуатацию.

По словам главы "Узатома" Азима Ахмедхаджаева, соглашение с Assystem создает техническую основу для реализации планов Узбекистана в сфере атомной энергетики.

Assystem - одна из крупнейших независимых инжиниринговых компаний мира, специализирующаяся на проектах в области атомной энергетики. Компания базируется в Париже и имеет значительный опыт сопровождения сложных инфраструктурных проектов на всех стадиях жизненного цикла - от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Assystem участвует практически во всех крупных международных ядерных проектах, включая проекты с реакторами разных типов - как водо-водяными, так и перспективными маломощными решениями. По объемам оказываемых услуг в ядерной сфере компания занимает третье место в мире среди независимых инжиниринговых организаций.

Создание совместного предприятия в Ташкенте позволит Узбекистану не только воспользоваться международной экспертизой, но и нарастить собственный инжиниринговый потенциал в ядерной энергетике. В перспективе, как предполагается, оно может стать центром компетенций в области сопровождения атомных проектов в регионе.



Французская Assystem разработала для Казахстана методику выбора лидера консорциума для строительства АЭС
https://www.zakon.kz/
12 июня 2025 21:22

Ведущая независимая компания в области ядерного инжиниринга Assystem получила роль технического консультанта ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) в целях поддержки Казахстана в реализации атомно-энергетической программы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте компании. "Компания Assystem, одна из ведущих независимых компаний в области атомной энергетики, получила роль технического консультанта от Казахстанской АЭС для оказания поддержки Республике Казахстан в реализации ее ядерной программы."

Assystem будет выступать в качестве технического консультанта КАЭС в комплексном предоставлении и надзоре за инжинирингом, управлением проектом и строительными работами для реализации проекта АЭС.

"Assystem привнесет непревзойденный опыт в области международной ядерной энергетики, сотрудничая с большинством стран, только начинающих развивать атомную энергетику, включая недавние проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Кроме того, Assystem занимает ведущие позиции в национальных атомных программах Франции и Великобритании", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что развитие атомной энергетики в Казахстане является частью Стратегии "Казахстан-2050", целью которой является достижение 50% выработки электроэнергии из источников, не связанных с углем и нефтью, на которые сегодня приходится около 70% производства электроэнергии.

"С начала 2025 года Assystem вносит вклад на основе передового международного опыта и поддерживает совершенствование методологии КАЭС для выбора технологий в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ (NP-T-1.10)", – подчеркнули в Assystem.

Заместитель генерального директора Assystem Group Стефан Обарбье отметил, что рад сотрудничать с Казахстаном в рамках его новой атомной энергетической программы.

"Команда Assystem рада работать над этой важной программой, и мы сосредоточены на ее безопасной и эффективной реализации, соответствующей требованиям МАГАТЭ и КАЭС", – добавил он.

Assystem – одна из ведущих в мире независимых инжиниринговых компаний в области ядерной энергетики, стремится ускорить переход к устойчивой энергетике. Обладая более чем 55-летним опытом работы в высокорегулируемых отраслях с жесткими требованиями к безопасности и охране, Группа предоставляет услуги в сфере инжиниринга и управления проектами, а также цифровые решения для оптимизации эксплуатации сложной инфраструктуры на всех этапах ее жизненного цикла.

В 12 странах своего присутствия 8 000 экспертов Assystem содействуют реализации энергетического перехода. Для достижения доступного и низкоуглеродного энергоснабжения компания активно развивает направления низкоуглеродной генерации (атомная и возобновляемая энергетика, электросети), а также чистого водорода.

Диана Абдуллаева

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Ранее сообщалось:

Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен
Ле Пен: войска Франции выводят из Африки на унизительных условиях

ПАРИЖ, 26 сен 2023 – РИА Новости. Вывод войск и отзыв посла Франции из Нигера проходят на унизительных условиях, это провал французской дипломатии, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. "Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", - сказала политик. Ле Пен отметила, что решение покинуть Нигер не было принято Францией, у президента Эммануэля Макрона "не было выбора".

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.

Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. В стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.



Bloomberg: Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для обсуждения поставок урана
https://www.gazeta.uz/
31 октября 2023

Целью поездки французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является укрепление энергетической безопасности Франции за счет поставок энергоресурсов из Центральной Азии, пишет Bloomberg.

"Президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправится в богатую энергоресурсами Центральную Азию, чтобы посетить Казахстан и Узбекистан, два поставщика урана, который питает ядерные реакторы страны [Франции]", - пишет агентство, добавив, что Макрон ищет "новых друзей и уран".

Bloomberg подчеркивает, что Франция, как и остальные страны Евросоюза, стремится к диверсификации экономики и снижению зависимости от импорта российского ископаемого топлива.

По словам источника Bloomberg, в предстоящей поездке будет обсуждаться "расширение присутствия" французской атомной компании Orano в Казахстане. Совместно с казахстанской "Казатомпром" Orano уже разрабатывает урановые месторождения.

Как поясняет агентство, после военного переворота в Нигере, вторым после Казахстана крупнейшим поставщиком сырья в ЕС, Orano пришлось прекратить добычу урановой руды в этой стране из-за международных санкций.

Еще одной целью визита французского лидера, отмечают источники Bloomberg, является попытка заинтересовать центральноазиатские страны в расширении сотрудничества, чтобы снизить влияние России.

Представитель Елисейского дворца сообщил Bloomberg, что президент Франции отправится в поездку с делегацией из 15 бизнес-лидеров из энергетического, агропродовольственного и горнодобывающего секторов, в том числе коммунальной компании Electricite de France SA и инжиниринговой компании Assystem SA, которая строит атомные станции.

Источник - Газета.uz
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