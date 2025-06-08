|В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
03:05 13.06.2025
Во время Международной научно-практической конференции "Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов" которая проходила в начале июня 2025 в Ашхабаде, заведующая лабораторией Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз" Ирина Лурьева сообщила об ощутимом снижении активности горящего кратера Дарваза - объекта, более известного как "Врата ада".
По ее словам, результаты многолетнего мониторинга и проведенных на месторождении Чалджульба научных и производственных работ свидетельствуют о том, что подпитка кратера газом значительно снизилась, что подтверждается как резким падением интенсивности визуального горения, так и данными спутниковых наблюдений, предоставленными международными партнерами.
Лурьева отметила, что успешная реализация Программы работ на месторождении Чалджульба, включающей освоение ранее ликвидированных скважин и бурение новых, позволила взять под контроль фильтрационные потоки газа, снизив неорганизованные выбросы метана в атмосферу. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря научному подходу, комплексному анализу геолого-гидродинамических данных и тесному взаимодействию с производственными подразделениями "Туркменгаза".
Кроме того, Лурьева подчеркнула, что снижение активности кратера - это наглядный пример устойчивых усилий Туркменистана по выполнению международных климатических обязательств, включая участие в Глобальном обязательстве по сокращению выбросов метана.
Зачем хотят потушить кратер "Врата Ада"
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Пятнадцать лет назад президент Гурбангулы Бердымухамедов распорядился погасить кратер, чтобы его горение не мешало развитию соседних газовых месторождений. В 2022 году Бердымухамедов повторил свое требование. Тогда политик заявлял, что выходящий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и ухудшает экологическую обстановку. Кроме того, там расходуется природный газ, один из ресурсов Туркменистана.
Что такое "Врата Ада" в Туркменистане
"Врата Ада" - это кратер с непрерывно горящим природным газом - находится в Каракумах, неподалеку от деревни Дарваза, расположенной в 260 километрах к северу от Ашхабада. Кратер появился еще в 1971 году, когда геологи, в процессе разведки газового месторождения, пробурили в этом месте скважину и наткнулись на подземную полость. В образовавшуюся дыру, через которую начал выходить газ, обвалились верхние слои грунта, буровая вышка, оборудование и транспорт.
Чтобы не допустить отравления местного населения и животных, поднимающийся из провала газ решили поджечь. Геологи рассчитывали, что газ выгорит за несколько дней и пожар потухнет сам собой, но ошиблись - кратер продолжает гореть вот уже более полувека. Ширина кратера, который за эти годы стал местной достопримечательностью и туристическим аттракционом, составляет около 60 метров, а глубина - примерно 20 метров.