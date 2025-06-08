В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)

03:05 13.06.2025

Во время Международной научно-практической конференции "Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов" которая проходила в начале июня 2025 в Ашхабаде, заведующая лабораторией Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз" Ирина Лурьева сообщила об ощутимом снижении активности горящего кратера Дарваза - объекта, более известного как "Врата ада".



По ее словам, результаты многолетнего мониторинга и проведенных на месторождении Чалджульба научных и производственных работ свидетельствуют о том, что подпитка кратера газом значительно снизилась, что подтверждается как резким падением интенсивности визуального горения, так и данными спутниковых наблюдений, предоставленными международными партнерами.



Лурьева отметила, что успешная реализация Программы работ на месторождении Чалджульба, включающей освоение ранее ликвидированных скважин и бурение новых, позволила взять под контроль фильтрационные потоки газа, снизив неорганизованные выбросы метана в атмосферу. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря научному подходу, комплексному анализу геолого-гидродинамических данных и тесному взаимодействию с производственными подразделениями "Туркменгаза".



Кроме того, Лурьева подчеркнула, что снижение активности кратера - это наглядный пример устойчивых усилий Туркменистана по выполнению международных климатических обязательств, включая участие в Глобальном обязательстве по сокращению выбросов метана.



