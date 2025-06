ЦентрАзия | Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]

С праздником всех добрых людей! С Днем России!



Знаю, что есть люди, которые бухтят на этот праздник. И "не понимают его смысла".



Для меня в этом празднике свой смысл.



12 июня 1999 года произошло великое, без преувеличения, историческое событие – бросок на Приштину.







В момент, когда Россия, казалось, уже была растоптана, унижена и покорена… после расстрела парламента, после позорных Хасавюртовских соглашений, после семибанкирщины, после нищеты, бесправия и бандитизма, после ситуации, когда западные чиновники, дипломаты и шпионы с ноги открывали любые двери в любые российские кабинеты, после слов тогдашнего министра иностранных дел Андрея "Слизняка" Козырева, просившего бывшего президента США "подскажите, каковы должны быть наши национальные интересы"…



И тут, узнав о бомбардировках Сербии, Евгений Примаков разворачивает самолет над Атлантикой (24 марта). И русские военные совершают шестисоткилометровый марш-бросок на Приштину.



206 солдат и офицеров российской армии встали напротив объединенной колонны сил НАТО и сказали "Нахуй пошли".



206 – это даже не триста.



Но на британское "Да за нами все НАТО" они ответили "Нам похуй".



Это как избитый, израненный, уже упавший воин, чей враг уже празднует победу, снова встает, не взирая на раны, кровотечение и боль, и сжав зубы говорит "Врешь, не возьмешь", вновь поднимая меч.



"Не упал"(с)



Причем даже не за себя, а "за други своя". Младшего брата обидели!



Россия – как Феникс, возрождающийся из пепла.



Товарищ Дивов прекрасно это описал в "Лучшем экипаже Солнечной". Русские не заканчиваются.



Это вообще характерно для русских. Возможно, это именно то, что делает русских русскими.



Могучая Византия, армия которой состоит из бронированных катафрактов, и Вещий Олег, который говорит "Нам похуй" и берет Царьград штурмом, прибивая к воротам свой щит.



Непобедимые монгольские завоеватели, которым сдавались без боя крупнейшие города Востока, но жители маленького Козельска говорят "Нам похуй".



Огромная монгольская армия? Евпатий Коловрат говорит "Нам похуй" и идет в атаку.



Ливонские и тевтонские рыцари, опытные воины, закованные в самую современную на тот момент броню, но Александр Невский говорит "Нам похуй" и разбивает их в пух и прах.



Численно превосходящее войско Мамая, к которому на помощь спешат Ягайло и Ольгерд, но Дмитрий Донской говорит "Нам похуй" и побеждает.



На измотанную многолетней Ливонской войной Русь нападает огромное турецкое войско, усиленное крымчаками, но Воротынский и Хворостинин встречают их при Молодях и с криком "Нам похуй" разбивают захватчиков.



Карл XII говорит "У меня сильнейшая армия в Европе, с нами бог!". На что Петр Первый говорит "Нам похуй". И шведская армия перестает быть сильнейшей в Европе.



Турки собирают под Рымниками огромную 105-тысячную армию. Туда приходит Александр Васильевич Суворов с корпусом в 23 тысячи и говорит "Бить, а не считать" (Ха! Внезапно! Не как все! Но смысл тот же) и бьет.



Наполеон говорит "У меня самая большая армия в Европе". Кутузов говорит "Нам похуй" и гонит его драной метлой.



Немцы пускают отравляющий газ, который должен всех убить. А мертвые русские говорят "Нам похуй" и идут в атаку. Осовец.



Арийские сверхлюди, сумрачный тевтонский гений, максимально технологичная армия – все это "дранг нах остен". На их пути становятся пять человек, охраняющий амбар против батальона, одинокая пушка против танковой колонны, дом Павлова и тысячи таких же моментов. В каждом из них русские, им (нам) похуй.



Гитлер говорит "Мой Рейх будет править тысячу лет. Мы сверхлюди". А Сталин говорит "Мне похуй" и Гитлер травится ядом, завернувшись в ковер.



Грузинская военная колонна едет по Кавказу. На ее пути встает одинокий пулеметчик со словами "Мне похуй, у меня приказ".



Поросенко хрюкает "Ваши дети будут сидеть в подвалах". На что жители Донбасса говорят "Нам похуй" и делают ВСУ практические семинары по котлостроению, от Изваринского до Дебальцевского.



Марк Рютте говорит, что НАТО сильнее, чем Римская Империя или Наполеон. Русские говорят "Ты ебнутый наглухо?".



Русские вообще умеют в last stand. Лучше всех.



Мы – русские. Нам похуй.



Поэтому День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня.



С праздником!



P.S. Стояние на Угре, стояние на Калке, стояние на Донбассе - мы умеем побеждать, даже просто стоя на месте. А потом мы идем вперед.



Для тех кто не понимает по-русски - перевод на английский от Гугла.



Happy Russia Day!

alexandr_rogers



Happy holiday to all good people! Happy Russia Day!



I know that there are people who grumble about this holiday. And "don't understand its meaning".



For me, this holiday has its own meaning.



On June 12, 1999, a great, without exaggeration, historical event took place - the attack on Pristina.



At the moment when Russia seemed to have been trampled, humiliated and conquered... after the shooting of the parliament, after the shameful Khasavyurt agreements, after the seven bankers, after poverty, lawlessness and banditry, after the situation when Western officials, diplomats and spies kicked open any door to any Russian office, after the words of the then Foreign Minister Andrei "Slug" Kozyrev, who asked the former US President "tell me what our national interests should be"...



And then, having learned about the bombing of Serbia, Yevgeny Primakov turns the plane around over the Atlantic (March 24). And the Russian military makes a six-hundred-kilometer forced march to Pristina.



206 soldiers and officers of the Russian army stood in front of the united column of NATO forces and said "Fuck off".



206 is not even three hundred.



But to the British "Yes, NATO is behind us" they responded "We don't give a shit".



It's like a beaten, wounded, already fallen warrior, whose enemy is already celebrating victory, gets up again, despite the wounds, bleeding and pain, and clenching his teeth says "You're lying, you won't take it", raising his sword again.



"Didn't fall" (c)



And not even for himself, but "for his friends". They offended the younger brother!



Russia is like a Phoenix, rising from the ashes.



Comrade Divov described it perfectly in "The Best Crew of the Sun". Russians do not end.



This is generally typical of Russians. Perhaps this is exactly what makes Russians Russian.



Mighty Byzantium, whose army consists of armored cataphracts, and Prophetic Oleg, who says "We don't give a fuck" and takes Constantinople by storm, nailing his shield to the gates.



Invincible Mongol conquerors, to whom the largest cities of the East surrendered without a fight, but the inhabitants of small Kozelsk say "We don't give a fuck".



A huge Mongol army? Evpatiy Kolovrat says "We don't give a fuck" and goes on the attack.



Livonian and Teutonic knights, experienced warriors, clad in the most modern armor of that time, but Alexander Nevsky says "We don't give a fuck" and smashes them to smithereens.



The numerically superior army of Mamai, to whose aid Jagiello and Olgerd rush, but Dmitry Donskoy says "We don't give a fuck" and wins.



A huge Turkish army, reinforced by the Crimean Tatars, attacks Rus', exhausted by the long Livonian War, but Vorotynsky and Khvorostinin meet them at Molodi and, shouting "We don't give a fuck," defeat the invaders.



Charles XII says "I have the strongest army in Europe, God is with us!" To which Peter the Great says "We don't give a fuck." And the Swedish army ceases to be the strongest in Europe.



The Turks gather a huge 105,000-strong army near Rymniki. Alexander Vasilyevich Suvorov comes there with a corps of 23,000 and says "Fight, don't count" (Ha! Suddenly! Not like everyone else! But the meaning is the same) and fights.



Napoleon says "I have the largest army in Europe." Kutuzov says "We don't give a fuck" and drives him away with a tattered broom.



The Germans release poison gas that is supposed to kill everyone. And the dead Russians say "We don't give a fuck" and go on the attack. Osovets.



Aryan supermen, a gloomy Teutonic genius, a maximally technological army - all this is "Drang nach Osten". Five people stand in their way, guarding a barn against a battalion, a lone gun against a tank column, Pavlov's house and thousands of similar moments. In each of them, the Russians, they (we) don't give a fuck.



Hitler says "My Reich will rule for a thousand years. We are supermen." And Stalin says "I don't give a fuck" and Hitler poisons himself, wrapped in a carpet.



A Georgian military column is driving through the Caucasus. A lone machine gunner stands in its way with the words "I don't give a fuck, I have orders."



Piglet grunts "Your children will sit in basements." To which the Donbass residents say "We don't give a shit" and give the Ukrainian Armed Forces practical seminars on boiler-making, from Izvarinskoye to Debaltseve.



Mark Rutte says that NATO is stronger than the Roman Empire or Napoleon. The Russians say "Are you completely fucked?"



The Russians are generally good at last stand. Better than anyone else.



We are Russians. We don't give a shit.



That's why Russia Day is the day of the attack on Pristina. There is no more beautiful, no more Russian day.



Happy holiday!



P.S. Standing on the Ugra, standing on the Kalka, standing in the Donbass - we know how to win, even just standing still. And then we move forward. Источник - Кухня Роджерса

