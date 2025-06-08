|RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
12:00 13.06.2025
Израиль спрятал на территории Ирана дроны, ракеты и устройства подавления ПВО еще до начала своей атаки.
Израильский журналист Амит Сегаль со ссылкой на источники рассказал подробности операции МОССАДа:
▪️спецслужба провела тайную операцию по нанесению ущерба стратегическим ракетным силам Ирана и средствам ПВО;
▪️МОССАД развернул системы высокоточного оружия на открытой местности вблизи иранских ЗРК. Их активировали параллельно ударам ВВС сегодня утром;
▪️израильские спецслужбы установили на транспорте специальные устройства. С началом операции их запустили для выведения из строя сил ПВО Ирана;
▪️МОССАД задолго до нападения Израиля построил базу взрывных дронов прямо в Иране. Во время атаки их запустили на военную базу Асфакабад для удара по пусковым установкам ракет класса "земля - земля".
Что еще известно к этому часу об ударах Израиля по Ирану:
▪️минимум 50 человек госпитализированы после удара по Тегерану. Не менее 35 из них - женщины и дети. Шесть иранских ученых-ядерщиков погибли;
▪️реактор в Натанзе был полностью выведен из строя, сообщает израильский телеканал. В МАГАТЭ при этом ранее заявили, что он не пострадал;
▪️Израиль задействовал более 200 самолетов и сбросил свыше 330 боеприпасов;
▪️Иран в ответ запустил по Израилю более 100 дронов. Часть из них перехватили силы ПВО Иордании;
▪️истребители израильских ВВС нанесли удары по силам ПВО Ирана на западе страны (на видео);
▪️воздушное пространство двух стран закрыто для полетов гражданских самолетов. "Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тегераном;
▪️самолет Нетаньяху улетел в неизвестном направлении в сопровождении двух истребителей. Где он сейчас, неизвестно;
▪️Иран запросил экстренную сессию Совета Безопасности ООН;
▪️запланированный на 15 июня раунд переговоров по ядерному вопросу между США и Ираном отменен, пишут израильские СМИ.