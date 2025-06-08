RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу

12:00 13.06.2025

Израиль спрятал на территории Ирана дроны, ракеты и устройства подавления ПВО еще до начала своей атаки.



Израильский журналист Амит Сегаль со ссылкой на источники рассказал подробности операции МОССАДа:



▪️спецслужба провела тайную операцию по нанесению ущерба стратегическим ракетным силам Ирана и средствам ПВО;



▪️МОССАД развернул системы высокоточного оружия на открытой местности вблизи иранских ЗРК. Их активировали параллельно ударам ВВС сегодня утром;



▪️израильские спецслужбы установили на транспорте специальные устройства. С началом операции их запустили для выведения из строя сил ПВО Ирана;



▪️МОССАД задолго до нападения Израиля построил базу взрывных дронов прямо в Иране. Во время атаки их запустили на военную базу Асфакабад для удара по пусковым установкам ракет класса "земля - земля".



