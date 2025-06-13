ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"

13:00 13.06.2025 Война Израиля против Ирана и перспективы Международного транспортного коридора "Север – Юг"

Текущие реалии и неоднозначные горизонты



13.06.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



В ночь на 13 июня ВВС Израиля, поставив администрацию Трампа перед фактом, начал наносить неоднократно анонсировавшиеся массированные удары по целям в Иране. Атака последовала накануне предполагавшихся американо-иранских переговоров в Омане, призванных разрешить конфликт и снять претензии по поводу так называемой ядерной программы Тегерана. По состоянию на утро известно о поражении штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции, генштаба, районов мпроживания военнослужащих. Подтверждена гибель командующего КСИР Хусейна Салами и командира штаба КСИР генерала Голама-Али Рашида. Сообщается о смерти начальника Генерального штаба иранской армии генерала Мохаммада Багери, командующего ВВС Азиза Насирзаде и других генералов. Целью израильтян стали ведущие ученые-ядерщики доктор Техранчи, доктор Ферейдун Аббаси и доктор Абдулхамид Манучехр. Таким образом, первым ударом режим Нетаньяху попытался обезглавить иранскую армию и КСИР. Вторая серия израильских ударов нацелена на объекты, связанные с иранской ядерной программой и производством вооружений, радары и пусковые установки систем ПВО. Можно не сомневаться, что под удар попадут также и объекты транспортно-логистической инфраструктуры, что, равно как и вероятные долгосрочные политических последствий разворачивающихся военных действий на Ближнем Востоке, не может не сказаться на сроках реализации трансграничного проекта Международного транспортного коридора "Север – Юг".







Состоявшийся на днях в Минеральных Водах Кавказский инвестиционный форум, организованный фондом "Росконгресс" вместе в Минэкономразвития РФ, пришел к выводу о том, что МТК "Север – Юг" от Усть-Луги до Бендер-Аббаса и Мумбаи становится политико-экономическим центром интеграционного притяжения все большего числа стран Евразии.



В ходе форума отмечалось, что с переориентацией внешнеэкономической политики РФ в сторону стран Азии с каждым годом растет международная значимость МТК "Север – Юг". К 2030 году этот коридор сможет обеспечивать до 32 млн. тонн грузов ежегодно, что более чем в 1,5 раза превышает текущие объемы.



В настоящее время, как отметил замминистра экономического развития РФ Дм. Вольвач, проводится работа по сопряжению коридора с Трансафганским железнодорожным маршрутом на Пакистан – Индию и с межгосударственной транспортно-экономической инициативой (2023 г.) "Таджикистан – Афганистан – Туркменистан".



На фоне трансформации мирохозяйственных маршрутов участок коридора, пролегающий через Дагестан, "приобрел особое значение", продолжил докладчик. В перспективе Махачкала может стать одним из крупнейших логистических хабов, благодаря которому будет развиваться активное взаимодействие дагестанских логистических центров, например с иранскими портами на Каспии - Энзели, Амирабад, Каспиан. Имеется в виду также планируемое регулярное паромное грузосообщение Махачкалы с иранскими портами на Каспии и с портом Туркменбаши на восточном побережье Каспия.



"Дополнительные транспортные ветки в регионе могут быть направлены на улучшение сообщения с соседними государствами, что будет способствовать развитию внешнеэкономических связей Северо-Кавказского региона, укреплению его позиций в рамках МТК", - пояснил Дм. Вольвач. Речь идет в первую очередь о запланированных в конце 2010-х – первой половине 2020-х железнодорожных участках:



Буденновск (северо-восточное Ставрополье) – Нефтекумск – Артезиан (вблизи административной границы Дагестана с Калмыкией) протяженностью 170 км, выходящем по кратчайшему направлению на прикаспийскую железнодорожную линию Астрахань – Махачкала – Баку – Ленкорань – Астара – северо-западный Иран;



Адлер – Джегута – Черкесск – Кисловодск протяженностью примерно в 260 км, стыкующий причерноморский и прикаспийский сектора МТК по кратчайшему маршруту.



Среди наиболее значимых логистических проектов в ходе форума выделены проекты по капитальному ремонту и реконструкции узких участков автодорог в Дагестане и Астраханской области, включая строительство обходов. В апреле 2025 года открыто движение по двум новым путепроводам на автомобильной трассе Р-22 "Каспий", которая является частью автодорожной составляющей МТК "Север – Юг". Идут реконструкция инфраструктуры и строительство новых терминалов в порту Махачкала, развивается портовая инфраструктура в рамках ОЭЗ порта Оля (юго-западнее Астрахани) с участием иранских инвесторов.



Вдобавок увеличена почти втрое к 2025 году пропускная способность автомобильного погранперехода РФ – Азербайджан (Тагиркент – Казмаляр), повышена мощность параллельного железнодорожного погранперехода. Отмечено также строительство новой грузовой железнодорожной станции "Самур-II" вблизи российско-азербайджанской границы. Ее ввод в действие, запланированный к середине 2026 г., увеличит минимум на треть пропускную способность этого трансграничного участка – до 15 млн. тонн грузов в год.



Ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттория Идрисова отметила, "формирование новой логистической географии, в которой Кавказ, Каспий и Черноморский бассейн становятся центрами притяжения межгосударственных экономических интересов. И тем самым приумножают свое значение в различных сценариях внешнеэкономического взаимодействия".



Среди подтверждений тому – недавнее подключение Белоруссии к экспортным поставкам по МТК через Махачкалу. С середины ноября 2024 г. Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке белорусских калийных удобрений, поставляемых в Азербайджан, Туркменистан, Иран и через Иран в Пакистан, Индию и Шри Ланку (Белоруссия – среди крупнейших в мире производителей-экспортеров таких удобрений). "В 2025 году планируется отгрузить свыше 200 тыс. тонн этой продукции, – уточняет гендиректор Махачкалинского порта Джамал Алиев. – Помимо этого, стартуют контейнерные перевозки из Индии через иранские порты и затем через порт Махачкала далее по России". В ходе предстоящего 26-27 июня в Минске IV Евразийского экономического форума на сессии, посвященной "Евразийскому агроэкспрессу", будет обсуждаться интеграционный проект, направленный на развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия производителей из государств ЕАЭС в Китай и по МТК "Север – Юг" в направлении Туркменистана, Ирана, ОАЭ и Индии.



Трансграничное эксплуатационное расширение МТК, как пояснил вице-премьер РФ Алексей Оверчук 17 апреля с. г. на правительственном часе в Совете Федерации, предусматривает "также развитие сухопутного транспортного сообщения с Пакистаном – как через Иран, так и через Афганистан (имеются в виду маршруты через Туркменистан-Иран / Афганистан. – Прим. ред.). А в более широком контексте, эффективному движению товаров между рынками Евразии служит и Севморпуть – с осуществляемым сегодня продлением его от Владивостока до ЮВА и далее до Индии".



С 2020 года правительство РФ реализует программу модернизации и технического переоснащения международных пунктов пропуска грузов, пропускная способность которых, по информации А. Оверчука, "уже увеличена на границе с Грузией – в 2 раза, с Азербайджаном – в 5 раз, с Казахстаном – в 1,1 раза, с Монголией – в 2,4 раза, с Китаем – в 1,9 раза". По словам В. Савельева, с Баку достигнута договоренность о формировании стабильного транзитного грузопотока по маршруту МТК "Север – Юг": на первом этапе – 5 млн тонн грузов, на втором – 15 млн тонн.



Тем временем с целью комплексного развития железнодорожной сети МТК проектный офис ВТБ в конце мая с. г. презентовал проект стальной магистрали Имишли (Азербайджан) – Парсабад (Иран) протяженностью примерно в 50 км, предусматривающей дополнительное соединение железнодорожных сетей России, Азербайджана и Ирана. Примерно в это же время Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству линии Решт – Астара, разговоры о строительстве которой идут уже не первое десятилетие. 15 мая в провинции Гилян прошла торжественная церемония передачи правительством Ирана первых земельных участков для изысканий, причем работу будут вести российские строительные компании, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, в ноябре 20245 г. назначенный спецпредставителем по развитию МТК "Север – Юг". "Потенциал этого маршрута очевиден. Подтверждением служит проявляемый иностранными государствами интерес", – говорит министр транспорта РФ Роман Старовойт. Точный проект линии Решт – Астара был представлен на форуме "Россия – Исламский мир" в Казани. В процессе прокладки 162-км участка с шириной колеи 1435 мм на совмещенном основании (с возможностью укладки 1520-мм колеи) планируется построить 8 новых станций, 56 эстакад, 73 моста, 30 путепроводов, 733 водопропускных сооружения и др. Планируется, что реализация проекта будет завершена к концу 2020-х годов: к этому сроку ВТБ предлагает подписать решение глав государств о начале строительства (или соглашение по МТК) и создать инвестиционный консорциум. Предполагается, что в процессе крупнейшей зарубежной стройки с участием РЖД и других компаний будет задействовано до 40 тыс. человек, 100 тыс. т металлических конструкций, 40 млн кубов бетона. Общая длина укладки рельс составит 6,5 тыс. км.



В то же время, по словам В. Савельева, "мы можем что угодно построить, но, если тарифная политика бизнесом не будет принята, груз не сможет идти по этим направлениям. Нам надо понимать, что мы повезем обратно. Мы задавали этот вопрос по импорту. Это ключевой вопрос для нас, для всех". А. Оверчук благодарит Баку "за снижение железнодорожных тарифов. Это решение в Азербайджане уже принято – снижены тарифы при обратной загрузке".



В случае реализации проекта, международный транспортный коридор "Север – Юг" будет способствовать формированию комплексной системы транспортно-экономических, а следовательно – и политико-экономических взаимосвязей в рамках Большой Евразии. Источник - Фонд стратегической культуры

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