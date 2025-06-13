Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор

20:09 13.06.2025 Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор

Израиль атаковал Иран, разбомбив ядерные и ракетные базы



13 июня 2025



Израиль начал военную операцию против Ирана в разгар переговоров по ядерной сделке, атаковав ночью 13 июня военные и ядерные объекты. В результате ударов погибли 78 человек и 329 получили ранения. Почему атаки произошли именно сейчас и может ли эскалация конфликта между Израилем и Ираном перерасти в полномасштабную войну - в разборе "Известий".



Начало военных действий



• 13 июня около 3 часов ночи по московскому времени Израиль нанес удары по ядерным объектам на территории Ирана в рамках операции "Восстающий лев". Тель-Авив заявил, что операция будет проходить в течение нескольких дней и назвал атаки упреждающим ударом, который должен устранить на иранской территории объекты, представляющие угрозу для существования Израиля.



• В ходе операции были задействованы более 200 израильских истребителей, которые применили порядка 330 боеприпасов по более чем 100 целям по всему Ирану в течение нескольких часов. Целями атак стали система ПВО на западе Ирана, десятки радиолокационных установок и ракетных батарей класса "земля – воздух", а также ядерные объекты.



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• Иран заявил, что были атакованы 60 объектов в восьми иранских провинциях. В прессе сообщалось о повреждениях жилых домов в Иране. Только в столице жертвами ударов стали пять человек, еще 20 пострадавших удалось извлечь из поврежденного здания. По заявлению иранской стороны, среди погибших - по меньшей мере 20 высокопоставленных военных и физики-ядерщики, которые, вероятно, были целями атак, а также простые гражданские.



• По заявлению израильской стороны, в результате ударов был уничтожен ключевой объект ядерной программы Ирана в Натанзе, где проводилось обогащение урана. Тегеран заявил, что завод в Натанзе поврежден, но нанесенный ущерб еще предстоит оценить, радиационного заражения и утечки с объекта не было. Атаки по Ирану продолжались в течение нескольких часов. Израиль ввел в стране чрезвычайное положение и предупредил своих граждан о возможных ответных ударах, также объявлена мобилизация резервистов.



• Вскоре после израильских ударов над мечетью Джамкаран в районе иранского города Кум был поднят красный флаг - символ мести. В ответ на атаку Иран выпустил по Израилю более 100 беспилотников, все они были перехвачены. Позднее Тегеран анонсировал еще одну атаку дронами по Израилю.



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Целями стали ядерные объекты страны



• Тегеран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН и заявил о дискредитации международной организации МАГАТЭ и выходе из переговоров с США по ядерной сделке, которые продолжаются уже два месяца (подробнее о позициях сторон по ядерной сделке мы рассказывали здесь). Накануне Вашингтон заявлял о своей приверженности переговорному процессу и предостерегал Израиль от ударов по Ирану.



• Предполагается, что Иран в ответ на удары может атаковать израильский ядерный объект в Димоне и американские базы. Тегеран уже заявил, что считает США соучастником нападения на свою территорию.



Что это означает для России



• Политически Россия оказывается в непростой ситуации, поскольку, являясь партнером Тегерана, поддерживает дипломатические отношения с Израилем. МИД России назвал атаку на Иран неспровоцированной и несвоевременной и заявил, что действия Израиля подорвали многосторонние дипломатические усилия по заключению ядерной сделки.



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• Конфликт на Ближнем Востоке вынудит США сосредоточить свое внимание на поддержке Израиля в ущерб поддержки Украины. Вашингтон уже сейчас втянут в конфликт, поскольку помогает Тель-Авиву не только американским вооружением, но и разведданными.



• При этом российская экономика может выиграть от роста цен на сырую нефть. На фоне ударов Израиля по ядерным объектам в Иране стоимость нефти марки Brent выросла на 13% до $78 за баррель, что стало самым большим скачком в течение дня с марта 2022 года. От стоимости Brent рассчитывается цена российской марки Urals, поэтому отечественный рынок тоже начал расти на фоне подорожавшей нефти и растущих акций топливных компаний. Если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, один из важнейших маршрутов транспортировки сырой нефти и сжиженного природного газа, восходящий тренд цен на топливо сохранится. Но учитывая политику ОПЕК по увеличению добычи нефти, он продержится недолго.



• На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке выросли и котировки активов-убежищ, в частности золота. Это также может стать подспорьем для России, которая на протяжении последних лет увеличивала свой золотой запас. Но этот небольшой выигрыш перевешивает опасность сохранения нестабильности на Ближнем Востоке и риск эскалации ситуации до ядерного конфликта.



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Мировая реакция



• Посольство США заранее предупредило своих граждан в Израиле об угрозе и призвало их изучить местонахождения ближайших укрытий на случай возможной опасности. Вашингтон сообщил, что знал о готовящихся атаках, но не принимал в них никакого участия. Белый дом заявил, что поддерживает удары по целям в Иране и призвал Тегеран вернуться к переговорам по ядерной сделке.



• Япония, Турция и Саудовская Аравия осудили израильские атаки по Ирану. Анкара назвала удары по территории Ирана провокацией, призванной сорвать переговоры по ядерной сделке. Великобритания, Франция и Германия призвали стороны конфликта к сдержанности и поддержали "право Израиля на самооборону". Лондон утверждает, что не был вовлечен в удары по Ирану.



• Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением военной эскалации на Ближнем Востоке. Совет безопасности ООН в пятницу 14 июня проведет экстренное заседание по вопросу израильских атак на Иран.



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Шансы на деэскалацию



• Тель-Авив говорит о том, что от Тегерана исходит угроза существованию еврейского государства. Однако эксперты считают, что причина эскалации конфликта заключается в политическом руководстве Израиля, для которого единственным шансом обеспечить свою легитимность и постоянную военную и финансовую поддержку от США является продолжение войны.



• Удары Израиля по Тегерану могут не только помешать реализации ядерной сделки, но и ускорить разработку Ираном ядерного оружия. Ранее санкции США и агрессия со стороны Израиля приводили к тому, что Тегеран наращивал темпы ядерной программы. Сейчас Иран может пойти по более простому пути и создать если не полноценное ядерное оружие, то хотя бы "грязную" бомбу.



• Текущий конфликт между Израилем и Ираном значительно отличается от ситуации в прошлом году, когда взаимные атаки носили скорее демонстративный характер. Израиль сможет выйти из ситуации победителем, только если ему удастся сокрушить военную мощь Ирана за несколько дней. В случае войны на истощение шансы Ирана растут, даже при том, что у него мало союзников в регионе.



• Существует риск, что конфликт между Израилем и Ираном перерастет в полноценную войну, особенно если Тегеран поддержат хуситы, которые за два дня до израильских ударов по Ирану атаковали двумя ракетами израильский аэропорт Бен Гурион. Масштаб конфликта будет зависеть от ответного шага Ирана. В вооруженное противостояние могут быть втянуты и другие ближневосточные игроки - Египет, Ливан, Сирия, Йемен, Пакистан и Афганистан. В этом случае ситуация на Ближнем Востоке будет дестабилизирована на многие годы.



• У Тегерана есть не менее 2 тыс. ракет, которые могут достичь целей на территории Израиля, включая военные аэродромы, ракетные комплексы и ядерный центр в Димоне. Также Иран может нанести удары по химическим заводам или стратегически и экономически важному для Тель-Авива порту в Хайфе. Вопрос в том, сможет ли Тегеран, потерявший за день 20 военачальников, найти им достойную замену, способную адекватно оценить перспективы продолжения конфликта и возможные последствия ответного удара.



При подготовке материала "Известия" беседовали и учитывали мнения:

политолога и публициста Юрия Светова;

научного сотрудника отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василия Останина-Головни;

политолога Онура Синана Гюзальтана;

политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова;

финансового аналитика и журналиста Ивана Данилова. Источник - Известия

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