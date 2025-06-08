Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля

23:10 13.06.2025

В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.



Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов.



