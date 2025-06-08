|Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
23:10 13.06.2025
В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.
Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.
В разговоре с Премьер-министром Израиля Президентом России была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.
Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона.