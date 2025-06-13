 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
12:07  Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
11:28  Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий публикует списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
11:14  Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
04:09  Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
03:41  Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям
02:19  МТК "Север – Юг" и его роль в современной евразийской логистике, - Азиз Абдраимов
01:25  Раздать булыжники: кто стоит за мигрантами, разгромившими Лос-Анджелес
00:05  ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Вторник, 10.06.2025
21:43  Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля, - ФСК
20:40  НГ: Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне
15:52  В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"
14:36  Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
04:08  Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
03:30  Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
02:12  ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
01:20  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
02:51  МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:08  Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
01:45  Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
00:05  Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.06.2025
20:42  О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
17:04  В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:34 13.06.2025

Tencent Китай
13 июня 2025

Беспорядки в Лос-Анджелесе не закончатся в ближайшее время! Очевидно, что обе партии разыгрывают спектакль, который им выгоден
Tencent: протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам

Представители обеих партий пытаются набрать очки за счет протестов в Калифорнии, пишет Tencent. Демократы провоцируют противника и обвиняют в нарушении ценностей. Республиканцы проявляют себя твердыми лидерами. А страдают от этих грязных игр простые избиратели.

Хань Пэн (记者韩鹏)

Беспорядки в Лос-Анджелесе не закончатся в ближайшее время! Очевидно, что обе партии разыгрывают спектакль, который им выгоден.

Демократическая партия пытается наказать федеральный центр, а Белый дом продолжает думать, что всегда прав. Обе стороны отчаянно пытаются максимально эффективно отыграть свою роль перед выборами в 2026 году, чтобы набрать очки.

Китайцы запасаются попкорном и смотрят новый американский блокбастер. В любом случае показ бесплатный для китайцев и, конечно же, для американских политиков. Блокбастер снят на деньги американских налогоплательщиков, а также за счет министерства обороны США, которое решительно выполнило приказ президента Дональда Трампа отправить американских военных для поддержания порядка в Лос-Анджелесе. Их 60-дневное присутствие обойдется казне по меньшей мере в 134 миллиона долларов - недешевое удовольствие.

Во любом случае, на "съемочной площадке" китайцы не пострадали, за исключением репортера информационного агентства "Синьхуа", который отправился на место событий и испытал на себе действие слезоточивого газа. Американские политики также не пострадали; кому не повезло, так это американским налогоплательщикам.

Актеры массовки подвергаются воздействию слезоточивого газа, резиновых пуль, и, возможно, скоро пойдут в действие настоящие пистолеты с боевыми патронами. Такова современная американская политика - относиться к людям как к расходному материалу.

1. Давайте сначала поговорим о Демократической партии. Ее сторонники придерживаются следующей тактики: сначала спровоцируйте противника, потом заставьте его действовать. Как только он сделает первый шаг, начинайте кричать на весь мир, что "диктатор попирает общечеловеческие ценности". После этого демократы используют людей как пушечное мясо в своей борьбе, надевая на них нимб "демократии и свободы". Эта же идея стала основным принципом для подстрекательства Штатами цветных революций в других странах.

Трамп всегда хотел депортировать нелегальных мигрантов, чтобы освободить рабочие места для сторонников его лозунга "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Поэтому, когда он пришел к власти, Лос-Анджелес открыто с ним не соглашался.

Администрация Лос-Анджелеса в ноябре прошлого года объявила, что город станет убежищем для нелегальных мигрантов, поскольку Трамп заявил об их депортации. Всем госведомствам Лос-Анджелеса запрещено сотрудничать с федеральными правоохранительными органами для поимки нелегальных мигрантов. Город напрямую запрещает местным чиновникам сотрудничать с центральным правительством. Это губительно для страны и народа. В то время многие люди опасались, что это пустая трата денег налогоплательщиков и угроза безопасности, потому что город станет приютом для людей, которых не следует укрывать - например, нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

В любом случае, эти сомнения звучат не так вдохновляюще. Лучше заявить: "Что бы ни делал Трамп, мы будем выступать против". Неинтересно анализировать политические выгоды и потери и искать способы урегулировать разногласия. Снять блокбастер - лучший способ получить хорошие отзывы. Поэтому Демократическая партия твердо решила до конца придерживаться своего иммиграционного курса назло Трампу.

Администрация Лос-Анджелеса выступила против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в городе. Жесткие аресты вылились в массовые протесты, которые привели к насилию и применению слезоточивого газа. Трамп ввел нацгвардию, и протестующие почувствовали свое моральное превосходство и что они снова олицетворяют "демократию и свободу".

Wall Street Journal сообщила, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пытается извлечь из ситуации политическую выгоду, выставляя себя лидером оппозиции. Некоторые считают, что Ньюсом может даже стать кандидатом в президенты. Ньюсом сравнил Трампа с диктатором, а себя выставил воплощением "демократии и свободы", заложив прочный фундамент к следующим выборам.

Какие интересы народа? Ньюсом сосредоточен на возможном участии в следующих выборах. Выборы - это же демократия, отражение интереса народа. Количество "лайков" говорит об интересах народа.

2. Что насчет Белого дома. Администрация президента США придерживается такого сценария: "Властный президент снова проявляет твердость и снова побеждает". Беспорядки в Лос-Анджелесе, по сути, являются результатом того, что две партии воспользовались ситуацией, чтобы набрать очки к следующим выборам.

Это бесконечная борьба двух партий, опирающаяся на расходный материал в виде людей, страдающих в ходе беспорядков.

На самом деле, вопрос о депортации нелегальных мигрантов не сложен. Они являются "трудовыми мигрантами" Штатов. Когда экономика в хорошем состоянии, эту дешевую рабочую силу именуют "хорошими людьми". Когда экономика в плохом состоянии, это "плохие люди", которые отнимают рабочие места и усиливают социальную нестабильность. Такой взгляд на экономику подобен замешиванию теста: если воды слишком много, добавьте муки; если муки слишком много, добавьте воды. Меняются пропорции, и этот хрупкий баланс сохраняется уже восемь лет. Отношение к мигрантам меняется в зависимости от обстоятельств. Это вполне прагматично. Нелегальные мигранты работают в США уже много лет и привыкли к такому.

Трамп называл мексиканских мигрантов преступниками и насильниками, построил американо-мексиканскую стену, запретил мусульманам въезд в страну. Все ради благосклонности "белокожих быдло-реднеков".

Демократическая партия приняла все меры, чтобы в страну хлынули мигранты. Из-за большого количества дешевой рабочей силы услуги стали дешевле. Но противоречия партий становились все более острыми и непримиримыми.

Трамп зависит от голосов безработных белых людей из низших слоев общества, которые, как правило, очень недовольны. Сторонники MAGA всего хотят от Республиканской партии "жесткости" и "побед", и, чем труднее приходится Демократической партии, тем лучше они себя чувствуют. Что касается того, возымеет ли эффект жесткая политика Трампа, их это не особо волнует, потому что качество их жизни так и остается на прежнем уровне. Наблюдение за тем, как Белый дом разыгрывает драму, имеет для них эмоциональную ценность.

Следует отметить, что действия обеих партий направлены на получение голосов. Главное - придать достаточную эмоциональную окраску, чтобы за них пришли проголосовать. Демократы любят чувствовать свое моральное превосходство, а республиканцы - побеждать. Все наслаждаются драматическим преставлением.

3. Обе стороны соревнуются в актерском мастерстве, и обеим это выгодно. Но какова цена?

Жесткое отношение Трампа к Демократической партии, возможно, не навредит политикам-демократам и, напротив, может спровоцировать усиление позиций его конкурентов. Кровь и слезы простых людей используются ради собственной выгоды. Американские солдаты, которые подчиняются Белому дому, - патриоты. Они не хотят направлять свое оружие на людей, они просто хотят поддерживать закон и порядок, но чем усерднее они работают, тем острее будет конфликт. Такая ирония.

Есть и молчаливое большинство Лос-Анджелеса. На улицах граффити, горящие шины, бьющееся стекло и военная полиция. Хотят ли они, чтобы город выглядел так?

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749846840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили законы об усилении соцподдержки спасателей и пожарных
- В Астане прошло XIV заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств
- Олжас Бектенов обсудил с главой Roca Group Сантьяго де Гомар Рока строительство завода в Кызылординской области
- Олжас Бектенов обсудил с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезельдже сотрудничество в АПК
- Назарбаев, Токаев и кадры
- Кадровые перестановки
- Наука, технологии и забота о пациентах
- Казахстан намерен увеличить экспорт пшеницы в Иран до 2 млн тонн в год
- Грузооборот в Казахстане увеличился на 13,6%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  