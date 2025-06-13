Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам

23:34 13.06.2025

Tencent Китай

13 июня 2025



Беспорядки в Лос-Анджелесе не закончатся в ближайшее время! Очевидно, что обе партии разыгрывают спектакль, который им выгоден

Tencent: протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам



Представители обеих партий пытаются набрать очки за счет протестов в Калифорнии, пишет Tencent. Демократы провоцируют противника и обвиняют в нарушении ценностей. Республиканцы проявляют себя твердыми лидерами. А страдают от этих грязных игр простые избиратели.



Хань Пэн (记者韩鹏)



Беспорядки в Лос-Анджелесе не закончатся в ближайшее время! Очевидно, что обе партии разыгрывают спектакль, который им выгоден.



Демократическая партия пытается наказать федеральный центр, а Белый дом продолжает думать, что всегда прав. Обе стороны отчаянно пытаются максимально эффективно отыграть свою роль перед выборами в 2026 году, чтобы набрать очки.



Китайцы запасаются попкорном и смотрят новый американский блокбастер. В любом случае показ бесплатный для китайцев и, конечно же, для американских политиков. Блокбастер снят на деньги американских налогоплательщиков, а также за счет министерства обороны США, которое решительно выполнило приказ президента Дональда Трампа отправить американских военных для поддержания порядка в Лос-Анджелесе. Их 60-дневное присутствие обойдется казне по меньшей мере в 134 миллиона долларов - недешевое удовольствие.



Во любом случае, на "съемочной площадке" китайцы не пострадали, за исключением репортера информационного агентства "Синьхуа", который отправился на место событий и испытал на себе действие слезоточивого газа. Американские политики также не пострадали; кому не повезло, так это американским налогоплательщикам.



Актеры массовки подвергаются воздействию слезоточивого газа, резиновых пуль, и, возможно, скоро пойдут в действие настоящие пистолеты с боевыми патронами. Такова современная американская политика - относиться к людям как к расходному материалу.



1. Давайте сначала поговорим о Демократической партии. Ее сторонники придерживаются следующей тактики: сначала спровоцируйте противника, потом заставьте его действовать. Как только он сделает первый шаг, начинайте кричать на весь мир, что "диктатор попирает общечеловеческие ценности". После этого демократы используют людей как пушечное мясо в своей борьбе, надевая на них нимб "демократии и свободы". Эта же идея стала основным принципом для подстрекательства Штатами цветных революций в других странах.



Трамп всегда хотел депортировать нелегальных мигрантов, чтобы освободить рабочие места для сторонников его лозунга "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Поэтому, когда он пришел к власти, Лос-Анджелес открыто с ним не соглашался.



Администрация Лос-Анджелеса в ноябре прошлого года объявила, что город станет убежищем для нелегальных мигрантов, поскольку Трамп заявил об их депортации. Всем госведомствам Лос-Анджелеса запрещено сотрудничать с федеральными правоохранительными органами для поимки нелегальных мигрантов. Город напрямую запрещает местным чиновникам сотрудничать с центральным правительством. Это губительно для страны и народа. В то время многие люди опасались, что это пустая трата денег налогоплательщиков и угроза безопасности, потому что город станет приютом для людей, которых не следует укрывать - например, нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.



В любом случае, эти сомнения звучат не так вдохновляюще. Лучше заявить: "Что бы ни делал Трамп, мы будем выступать против". Неинтересно анализировать политические выгоды и потери и искать способы урегулировать разногласия. Снять блокбастер - лучший способ получить хорошие отзывы. Поэтому Демократическая партия твердо решила до конца придерживаться своего иммиграционного курса назло Трампу.



Администрация Лос-Анджелеса выступила против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в городе. Жесткие аресты вылились в массовые протесты, которые привели к насилию и применению слезоточивого газа. Трамп ввел нацгвардию, и протестующие почувствовали свое моральное превосходство и что они снова олицетворяют "демократию и свободу".



Wall Street Journal сообщила, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пытается извлечь из ситуации политическую выгоду, выставляя себя лидером оппозиции. Некоторые считают, что Ньюсом может даже стать кандидатом в президенты. Ньюсом сравнил Трампа с диктатором, а себя выставил воплощением "демократии и свободы", заложив прочный фундамент к следующим выборам.



Какие интересы народа? Ньюсом сосредоточен на возможном участии в следующих выборах. Выборы - это же демократия, отражение интереса народа. Количество "лайков" говорит об интересах народа.



2. Что насчет Белого дома. Администрация президента США придерживается такого сценария: "Властный президент снова проявляет твердость и снова побеждает". Беспорядки в Лос-Анджелесе, по сути, являются результатом того, что две партии воспользовались ситуацией, чтобы набрать очки к следующим выборам.



Это бесконечная борьба двух партий, опирающаяся на расходный материал в виде людей, страдающих в ходе беспорядков.



На самом деле, вопрос о депортации нелегальных мигрантов не сложен. Они являются "трудовыми мигрантами" Штатов. Когда экономика в хорошем состоянии, эту дешевую рабочую силу именуют "хорошими людьми". Когда экономика в плохом состоянии, это "плохие люди", которые отнимают рабочие места и усиливают социальную нестабильность. Такой взгляд на экономику подобен замешиванию теста: если воды слишком много, добавьте муки; если муки слишком много, добавьте воды. Меняются пропорции, и этот хрупкий баланс сохраняется уже восемь лет. Отношение к мигрантам меняется в зависимости от обстоятельств. Это вполне прагматично. Нелегальные мигранты работают в США уже много лет и привыкли к такому.



Трамп называл мексиканских мигрантов преступниками и насильниками, построил американо-мексиканскую стену, запретил мусульманам въезд в страну. Все ради благосклонности "белокожих быдло-реднеков".



Демократическая партия приняла все меры, чтобы в страну хлынули мигранты. Из-за большого количества дешевой рабочей силы услуги стали дешевле. Но противоречия партий становились все более острыми и непримиримыми.



Трамп зависит от голосов безработных белых людей из низших слоев общества, которые, как правило, очень недовольны. Сторонники MAGA всего хотят от Республиканской партии "жесткости" и "побед", и, чем труднее приходится Демократической партии, тем лучше они себя чувствуют. Что касается того, возымеет ли эффект жесткая политика Трампа, их это не особо волнует, потому что качество их жизни так и остается на прежнем уровне. Наблюдение за тем, как Белый дом разыгрывает драму, имеет для них эмоциональную ценность.



Следует отметить, что действия обеих партий направлены на получение голосов. Главное - придать достаточную эмоциональную окраску, чтобы за них пришли проголосовать. Демократы любят чувствовать свое моральное превосходство, а республиканцы - побеждать. Все наслаждаются драматическим преставлением.



3. Обе стороны соревнуются в актерском мастерстве, и обеим это выгодно. Но какова цена?



Жесткое отношение Трампа к Демократической партии, возможно, не навредит политикам-демократам и, напротив, может спровоцировать усиление позиций его конкурентов. Кровь и слезы простых людей используются ради собственной выгоды. Американские солдаты, которые подчиняются Белому дому, - патриоты. Они не хотят направлять свое оружие на людей, они просто хотят поддерживать закон и порядок, но чем усерднее они работают, тем острее будет конфликт. Такая ирония.



Есть и молчаливое большинство Лос-Анджелеса. На улицах граффити, горящие шины, бьющееся стекло и военная полиция. Хотят ли они, чтобы город выглядел так?