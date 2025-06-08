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Суббота, 14.06.2025
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ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
00:05 14.06.2025

ВС РФ успешно добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 июня в разрезе СВО. Русские войска успешно ведут штурм последних рубежей обороны ВСУ на юге Часова Яра. Редакция Readovka рассмотрела, как новый виток эскалации на Ближнем Востоке скажется на поддержке Украины ее спонсорами.

Финальный аккорд



Последние рубежи, которые удерживают ВСУ в Часовом Яре, уже находятся на грани оставления противником. Прежде начавшееся финальное наступление наших войск на южные микрорайоны сумело преодолеть передовые позиции неприятеля и навязать ему ближние бои в сельской застройке южных окраин города.

Кроме того, положение остатков украинского гарнизона осложняется тем, что ВС РФ смогли окончательно установить контроль над селом Ступочки и тем самым обеспечить возможность нанести вспомогательный удар по югу Часова Яра. Таким образом, маленький микрорайон Южный не может надеяться на сеть пожарных водоемов, которые отделяют его от наших передовых позиций. Атака со стороны Ступочек очень опасна для ВСУ, оттого они ранее и пытались контратаковать от Предтечино, чтобы хотя бы организовать "серую зону" в Ступочках и этим прикрыть своих на юге Часова Яра. Однако ввиду прежней неудачи план продлить агонию города потерпел фиаско.

У ВСУ хоть все плохо с перспективами удержать позиции, но пока относительно хорошо с возможностью удрать и сдать оставшиеся районы города. Из микрорайонов имени Тараса Шевченко и Южного в сторону Константиновки идут асфальтированные дороги. Они хоть и систематически находятся под обстрелами и прицелом FPV, но до Константиновки по прямой от окраин Часова Яра менее 10 км. Все шансы проскочить есть. Этим, весьма вероятно, неприятель вскоре и воспользуется ввиду того, что пока имеющаяся возможность отступить со всем вооружением и транспортом в очень скором времени может исчезнуть. Все из-за того же села Ступочки. Ведь наша атака от него и сближение с сельскими дорогами дадут возможность полностью пресекать движение противника по ним. Кроме того, командование ВСУ уже по всем признакам готовится сводить все силы к югу, востоку и северо-востоку от Константиновки из внешнего оборонительного контура непосредственно в город и близлежащие узлы обороны. Плотность оборонительных порядков – единственное, что может спасти ВСУ от взлома фронта. Однако положение украинских сил говорит о том, что ни делай, будет только хуже. Отводить силы в Константиновку – значит, поставить вопрос ее блокирования выходом ВС РФ к селу Алексеево-Дружковка ребром. А не отступать из оперативных выступов означает для украинского командования вынуждение своих подразделений удерживать площади, которые они удержать не могут.

Иранский излом

Эскалация на Ближнем Востоке, хоть и кажется вопросом весьма далеким от проблематики СВО, однако это лишь на первый взгляд. Резкое обострение отношений между Ираном и Израилем автоматически означает перенос фокуса внимания не только общественности, но и мировых лидеров. Глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху дал следующую оценку срокам активного конфликта с Ираном.

"Нам предстоит долгое пребывание на передовой", – сказал он во время выступления, посвященного началу операции "Восходящий лев".

Военная операция Израиля в секторе Газа стоила очень дорого и потребовала его главного союзника США даже в условиях управления страной украинофильской администрацией Байдена уделять куда большее внимание Тель-Авиву, нежели Киеву. Сейчас ситуация на самом деле находится в максимальном приближении к "выходу из-под контроля". А если Израиль втянется в длительный конфликт с Ираном, США придется полностью перенаправить свое внимание на Ближний Восток. Тогда как Европа хоть и судорожно переодевается из "офисного костюма в полевую форму", но обеспечить боеспособность ВСУ в необходимой мере, не навредив собственной боеспособности, едва ли может.

Важно отметить, что хоть Иран и получил тяжелейший удар по своей военной инфраструктуре, утратил часть командной цепочки и частично – возможности отражать воздушное нападение, без сухопутной составляющей Израиль не сможет полностью уничтожить ядерную инфраструктуру противника. Такого рода действия являются лишь частично "обезоруживающими", но конец противостоянию ставит именно полноценная наземная операция. Таким образом, несмотря на все признаки "быстрого разгрома" Ирана, Израилю придется потратить на реализацию своих планов куда больше времени и сил. Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что сегодняшний день может кардинально изменить прежнюю конъюнктуру взаимоотношений исламского мира и еврейского государства. И в качестве вывода можно сказать, что Украина остается не у дел как с точки зрения медиа, так и с точки зрения финансирования и военных поставок.

Вчера, 12 июня, главным событием дня стало овладение селом Полтавка на Константиновском направлении и общее развитие наступления ВС РФ в тыл обороны ВСУ на Покровском участке фронта.

Источник - Readovka
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