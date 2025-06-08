ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня

00:05 14.06.2025

ВС РФ успешно добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 июня в разрезе СВО. Русские войска успешно ведут штурм последних рубежей обороны ВСУ на юге Часова Яра. Редакция Readovka рассмотрела, как новый виток эскалации на Ближнем Востоке скажется на поддержке Украины ее спонсорами.



Финальный аккорд



