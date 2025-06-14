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НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
02:22 14.06.2025

НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе
14.06.2025 | Сергей АНДРЕЕВ

Военно-политическая ситуация в регионе Балтийского моря дрейфует в сторону осложнения, причем с постепенным ускорением и педалированием усиления военной напряженности со стороны расположенных здесь стран НАТО. Балтика является районом планеты, который характеризуется тесным переплетением геополитики и логистики.

Недавно здесь завершились крупномасштабные учения НАТО, отрабатывавшие в числе прочих действия по блокированию Датских проливов, через которые Балтика связана с внешним миром. В сентябре близ стратегически важного Сувалкского коридора, обеспечивающего наземное сообщение государств Балтии с Европой, ожидаются не менее знаковые российско-белорусские учения "Запад-2025". Тем самым обе стороны показывают, что у них есть способы воздействия друг на друга и взаимного сдерживания.

Однако, невзирая на них, накапливание критической массы противоречий, пока выливающихся в явно неслучайные инциденты или преднамеренные провокации, делают сценарий открытой конфронтации весьма реальным. Вероятных траекторий у него может быть сразу несколько. Включая вовлечение всех стран северной Европы (прежде всего, Финляндии и Швеции, а также Дании и Норвегии), которое будет способствовать горизонтальному распространению эскалации через "Скандинавский мост" и на регион Арктики.

Свою игру в регионе ведут и англосаксы, как островные, так и заокеанские. При этом их интересы в значительной части расходятся. Если британцы заинтересованы в оказании поддержки датчанам и прочим скандинавам, а также удержании в сфере своего влияния Канады, то американцы, наоборот, уже открыто нацелились на ту же самую Канаду, а заодно и соответствующие сектора Арктики, принадлежащие канадцам и скандинавам.

"Загрести жар" заокеанские стратеги хотят, как всегда, чужими руками, стравив русских с европейцами, а затем просто подобрав то, что в результате конфликта станет как бы бесхозным и беззащитным. Вроде датской Гренландии. Недаром Д. Трамп, отвечая на вопрос журналиста, беспокоит ли Вашингтон наращивание российской военной мощи на границах со скандинавскими союзниками, заявил: "Совсем не беспокоит".

Зато обостряющаяся ситуация в регионе очень беспокоит Москву. Балтийское море уже не одно столетие обслуживает прорубленное еще Петром I "окно в Европу" (и остальной западный мир). Причем делает это даже в тех геополитических условиях, которые сложились после февраля 2022 года. Существенная часть российского экспорта нефти, леса, угля, зерна, и других товаров идет именно через балтийские порты. Например, в 2024 году отсюда ушло 36 млн тонн химических и минеральных удобрений (85% от всего российского экспорта этого рода) и 45 млн тонн угля (примерно 25%).

Кроме того, недавние инциденты с шедшими в Россию танкерами актуализировали такое очень серьезное проявление напряженности на Балтике, как атаки на интересы России под предлогом нейтрализации ее действий по преодолению санкционного лимита на экспорт ее нефти (не более 60 долларов за баррель), введенного западными странами.

14 мая в Финском заливе танкер под флагом Габона, якобы имевший отношение к т. н. теневом флоту, перевозящему подсанкционную российскую нефть, получил требование от береговой охраны Эстонии остановиться для досмотра. Судно не подчинилось и продолжило следовать курсом в российский порт назначения. Более того, в районе инцидента появился истребитель Су-35 Воздушно-космических сил РФ, совершивший заход в воздушное пространство Эстонии.

Спустя 4 дня, корабли ВМФ РФ задержали танкер под греческим флагом, следовавший с грузом сланцевой нефти через территориальные воды РФ в Роттердам из эстонского порта. Это была по сути "ответка", т. к. спустя несколько суток судно получило разрешение следовать далее. Однако с того момента весь исходящий судоходный траффик из портов Эстонии перенаправлен в собственные территориальные воды, что причиняет существенные неудобства по причине недостаточной глубины фарватеров.

Два вышеописанных эпизода отражают рутинизацию напряженности на Балтике, которая начала формироваться в регионе по мере затягивания кровопролития на Украине. В течение 2023-2025 гг. в балтийской акватории произошло несколько "загадочных" инцидентов, сопровождавшихся преднамеренным повреждением подводных трубопроводов, электрических кабелей и интернет-кабелей, соединяющих государства Балтии, Швецию, Финляндию и Польшу.

Параллельно на фоне открытой милитаризации региона страны Запада развернули против РФ гибридные операции, экономическую и информационно-психологическую войну. На потенциальном морском ТВД ставка делается на подводные дроны, способные атаковать не только подводную часть ядерной триады РФ (атомные субмарины), но и подводные кабели и трубопроводы вроде "Северных потоков". Недавно британская лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) совместно с рядом компаний представила один из таких новых подводных дронов.

Позиционировали это устройство как инструмент не атаки, а защиты кабелей и трубопроводов "от саботажа". Но это больше "для политики". По словам тут же проболтавшихся разработчиков, главное преимущество дрона – универсальность: разведка, обнаружение подозрительных объектов и их дистанционная нейтрализация объединены в одном корпусе. Система оснащена камерами, сонарами, манипуляторами для установки и обезвреживания взрывчатки, а также различными инструментами для нейтрализации подводных угроз. Аппарат способен работать на глубинах, обычно недоступных для водолазов, длительно находиться под водой и запускаться как с корабля, так и с берега. Система уже прошла испытания в Скандинавии (Норвегии) и Британии (Южном Уэльсе) и должна стать частью сети автономных средств действий на морском дне в рамках стратегии НАТО и работы с "гибридными угрозами".

На суше НАТО может делать расчет на затягивание русских в капкан Сувалкского коридора, упирающегося в Калининградскую область, причем затягивание не только России, но и соседней союзной РФ Белоруссии. Сопутствующий психоз, по меньшей мере со второй половины весны 2025 года, уже нагнетают европейские СМИ. Вроде немецкой Bild, принявшейся живописать, как "жители Сувалкского коридора боятся атаки Путина с двух сторон и массово уезжают из региона, опасаясь вторжения России". Сувалкский коридор – узкий участок (65 км), разделяющий Белоруссию и Калининград, считается слабым звеном обороны НАТО.

Публикуя подобное, Bild, по сути, провоцирует бегство местных жителей – поляков и прибалтов, запугивая их тем, что Москва может якобы "ударить с двух сторон", а артиллерия с дальностью 30+ км перекрывает весь "коридор". Заодно, под шумок запугивания туземцев русскими пушками и тем, что "уже в сентябре РФ проведет учения "Запад-2025" у границы, как это было перед вторжением в Украину", Германия сама тем временем планирует разместить здесь к 2027 году не менее 5 тыс. военных бундесвера и побольше бронетехники НАТО.

Не отстают от немецких пропагандистов "угрозы с Востока" и французы из Le Monde, уверяющие европейцев, что "Сувалкский коридор" в Калининград "в Польше находится под усиленным наблюдением из-за угрозы со стороны России". Тем самым как бы оправдываются проводимые НАТО учения в северо-восточной Польше. Тот факт, что военные маневры здесь активизировались и весьма значительно, объясняется исключительно "целью защиты этой уязвимой точки Европы, окруженного российским анклавом Калининградом и Белоруссией".

"Чтобы отрезать НАТО сухопутный доступ к странам Балтии, достаточно, чтобы Россия и ее союзник Белоруссия захватили этот считающийся чрезвычайно чувствительным местом в случае общего конфликта между Москвой и европейскими столицами 65-километровый участок земли, проходящий по линии разграничения между Литвой на севере и Польшей на юге, с двух сторон окруженный российским анклавом Калининградской области на западе и Белоруссией на востоке", – пугает Le Monde.

"Это один из районов, наиболее подверженных риску [конфликта] в Европе. Конечно, НАТО также имеет военные позиции на территории стран Балтии, но без подкрепления из Сувалкского коридора их защита, вероятно, станет невозможной", – подпевают немцам и французам польские эксперты по вопросам безопасности из аналитических центров типа Polityka Insight в Варшаве (Марек Сверчинский и др.).

Некоторые из них "успокаивают" сограждан уверениями в духе того, что центральной в планах Кремля целью является нейтрализация Сувалкского коридора Литвой без прямого пересечения польской границы. Эту легенду поддерживают и интерпретируют в нужном плане и некоторые заокеанские "доброхоты". Например, бывший генерал США Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ, назвавший во время недавнего круглого стола, организованного влиятельным аналитическим центром Policy Exchange, Литву "потенциальной целью Владимира Путина", а также возможным объектом российского нападения на "узкий Сувалкский коридор".

Тем временем Польша уже постепенно закрыла западнее "коридора" 600 километров границы с Калининградской областью. После развала СССР в 1991 году она была открыта: россияне ездили за покупками в супермаркеты Польши, а поляки - за бензином и алкоголем, которые в анклаве были дешевле и лучше. Теперь из 4-х пограничных пунктов, которые еще в 2019 году обслуживали до 3,5 млн пассажиров, осталось только 2, и они посещаемы все менее.

До неузнаваемости изменилась и сама граница. Подразделения польской пограничной службы и других силовых структур, подчиняющихся командованию НАТО, патрулируют сегодня днем и ночью линию, ощерившуюся колючей проволокой, датчиками движения и камерами. На протяжении десятков метров ей предшествуют три ряда тройных "зубов дракона", бетонных блоков, предназначенных для препятствия продвижению танков. Разрытая земля предвещает окопы. И это всего лишь только первые элементы т. н. "Восточного щита", который Варшава создает с ноября 2024 года под предлогом обеспечения безопасности северо-восточной Европы и стран-членов НАТО.

Под тем же предлогом численность польской армии в Ожише уже увеличилась более чем вдвое. В марте Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении выйти из Оттавского договора, который запрещает производство и использование противопехотных мин и подобного рода оружия массового поражения. Сегодня, еще до того, как они добираются до Сувалкского коридора, жители прилегающих к Подольскому воеводству деревень видят под окнами бесчисленные военные машины НАТО: от танков до грузовиков для перевозки войск, от разведмашин до артустановок, над которыми все чаще пролетают с оглушительным шумом вертолеты.

В Сейнах, небольшом городке недалеко от белорусской границы, на восточной оконечности "коридора", напряжение еще более ощутимо. В этом регионе, по которому когда-то Наполеон шел в Россию (и бежал обратно), для местных жителей всех возрастов восстановлены (еще в 2017 году) специальные стрелковые клубы и тренировочные полигоны. В свое время они были созданы здесь при Пилсудском – после установления им своей персоналистской диктатуры в 1926 году – и использовались в межвоенный период как учебные центры, готовившие борцов против "угрозы с Востока".

Сегодня окруженные польскими и европейскими флагами, а также эмблемой НАТО эти стрельбища принимают и приучают к оружию все больше гражданских лиц и военных.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749856920


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