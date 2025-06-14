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Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
11:40 14.06.2025

Иран запустил уже четыре волны ответных ударов по территории Израиля

14 июня 2025, 07:01

Вечером 13 июня в рамках крупномасштабной операции "Правдивое обещание 3" Вооруженные силы (ВС) Ирана выпустили первую волну ответных ударов по военным целям в Израиле. Вскоре стало известно о запуске второй волны баллистических ракет. Ночью 14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о третьей волне ракетной атаки со стороны Ирана. Уже к утру Иран в четвертый раз атаковал израильскую территорию. Что нужно знать о зеркальных мерах Тегерана - в материале "Известий".

"Правдивое обещание 3": что известно об операции

"Жесткий ответ" на объявленную израильским премьер-министром Биньямин Нетаньяху операцию "Восстающий лев" пообещал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также о "мощном ответном ударе" предупредил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. При этом Хаменеи назвал израильскую атаку "большой ошибкой" и заявил, что отказывается от идеи компромисса с Израилем. Так, операция с символическим названием "Правдивое обещание 3", о начале которой сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), стала зеркальной мерой на удары Израиля.

Один шаг до войны: Израиль нанес удар по Ирану
Целями стали ядерные объекты страны

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран начали волну ответных ударов по Израилю после ударов израильского режима по иранской территории", - говорится в заявлении КСИР.

Зеркальная атака Ирана на Израиль: последствия и жертвы

По данным израильского телеканала N12, Иран выпустил около сотни ракет при первом залпе и еще порядка 50 во второй волне. В результате несколько ракетных ударов попали по зданию министерства национальной безопасности Израиля, отмечает агентство IRNA. Вскоре иранская телерадиокомпания IRIB заявила, что Иран осуществил третью волну ответной атаки по израильской территории, в ходе которой, согласно заявлению КСИР, были поражены центры производства ракет, а также объекты военной промышленности еврейского государства.

"В ходе этой операции ракетные и беспилотные подразделения Аэрокосмических сил КСИР, используя комбинацию точечных и интеллектуальных систем, нанесли удары по военным центрам и авиабазам, а также по военно-промышленным центрам", - подчеркнул КСИР.

Кроме того, Израильская корпорация телерадиовещания (KAN) сообщила, что в результате ответных мер Ирана - в период запуска первой и четвертой волн - два человека погибли и 63 пострадали. Также порядка 300 жителей Израиля были эвакуированы из города Рамат-Ган в центры помощи, приводит данные N12. А многие израильтяне и гости страны были вынуждены укрываться от ракетных ударов в бомбоубежищах.

Око за око: Иран ответил на атаку Израиля
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Реакция мирового сообщества

По инициативе Ирана в связи с атакой Израиля состоялось чрезвычайное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Тель-Авива. Как указал российский дипломат, удар ЦАХАЛ поспособствовал толчку к "масштабной ядерной войне" в регионе.

"Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права", - подчеркнул Небензя.

Израиль поддержала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен: по ее словам, в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль имеет право "защищать себя и свой народ". Соответствующее заявление она сделала несмотря на то, что еврейское государство первым совершило атаку на вторую сторону конфликта - Иран. При этом фон дер Ляйен отметила важность сохранения региональной стабильности и призвала предотвратить эскалацию дипломатическими усилиями.

И у Израиля, и у Ирана потребовал прекращения эскалации конфликта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудив и израильские бомбардировки, и ракетные удары по Тель-Авиву. Он подчеркнул, что мир и дипломатия "должны взять верх".

Агрессию народа Израиля против Ирана призвал прекратить президент Венесуэлы Николас Мадуро, осудив действия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Глава государства даже сравнил военную операцию еврейского государства с нацизмом. Помимо этого, он выразил разочарование позицией стран Запада и подчеркнул, что только многополярный мир, основанный на диалоге цивилизаций и уважении к международному праву, способен остановить угрозу новой мировой войны.

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Мнение экспертов

В эскалации между сторонами конфликта есть постановочные элементы, рассказал "Известиям" кандидат исторических наук, политолог Станислав Тарасов. Как заметил эксперт, израильский удар состоялся после завершения пятого раунда и накануне шестого раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупреждал об угрозе атак на иранскую атомную инфраструктуру. Исламская Республика, в свою очередь, сообщала о принятии контрмер против таких попыток

"В нынешней конфронтации вооруженного типа между Израилем и Ираном очень много постановочных элементов. [...] То есть все было ожидаемо", - утверждает политолог.

Ответные удары Ирана по территории Израиля - разведка перед боем, заявил аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, это атака с целью "прощупать противника". Риттер считает, что Исламская Республика может лишить Израиль электричества, атаковать аэродромы и атаковать высокопоставленных военнослужащих.

Источник - Известия
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