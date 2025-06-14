 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.06.2025
14:49  Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
11:40  Известия: Иран нанес ответные удары Израилю. Что известно
03:29  Синьхуа: Как Си Цзиньпин налаживает новые связи с Центральной Азией
02:22  НАТО провоцирует усиление военной напряженности в Балтийском регионе, - Сергей Андреев
00:05  ВС РФ добивают оборону ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 июня
Пятница, 13.06.2025
23:34  Tencent(Китай): протесты в Калифорнии выгодны и демократам, и республиканцам
23:10  Президент России провел телефонные разговоры с руководством Иран и Израиля
20:09  Известия: Грозит ли миру большая война между Израилем и Ираном. Разбор
19:18  В Британии построят АЭС из золота, - Сергей Савчук
13:00  ФСК: Война Израиля против Ирана и перспективы коридора "Север – Юг"
12:00  RT: Как Израиль готовил нападение на Иран. Что известно к этому часу
11:00  Кухня Роджерса: День России – это день броска на Приштину. Нет более прекрасного, нет более русского дня. [Строго 18+]
03:05  В Туркменистане снизилась активность горящего кратера Дарваза (Врата ада)
02:52  Макрон нашел "новых друзей и уран" в Центральной Азии, вместо Африки. Французская Assystem будет консультировать Узатом и КазАЭС
01:32  Грозит ли России нечто подобное бунту мигрантов в Калифорнии? - Александр Шустов
00:40  RS: возвращение тел ВСУшников обернется для Киева коллапсом сильнее проигрыша на поле боя
00:25  Крушение самолета в Индии: что известно
00:05  ВС РФ развивают наступление в тыл ВСУ – итоговая сводка Readovka за 12 июня
Четверг, 12.06.2025
22:11  Бизнес Татарстана делает ставку на создание своих промышленных парков в Средней Азии
19:05  В Казахстан прибыли первые зеленые тепловозы из Китая
18:31  Чем Казахстан и Центральная Азия привлекательны для США
18:09  Узбекистан и Афганистан подписали соглашение о преференциальной торговле
14:57  "Предложение из четырех пунктов" Си Цзиньпина: стабильная, процветающая, гармоничная и взаимосвязанная Центральная Азия
14:54  Spik.kz: Кто заплатит за дипломатические победы Казахстана?
14:02  НГ: Зачем "яростным муллам" имитировать борьбу с террористами
13:45  Казахстан. Экономика и пропаганда, - Данияр Ашимбаев
12:59  Президент Кыргызстана об утверждении Национальной программы развития до 2030 года
11:55  Президент Узбекистана о важности партнерства в рамках Совета иностранных инвесторов
10:00  Что мы празднуем 12 июня? - П.В. Густерин
03:44  Китайские ученые ознакомили узбекистанских педагогов и студентов с археометрией
02:53  В Туркмении не поняли запрет на въезд в США гражданам республики и обиделись
02:07  Астана наводит порядок в управлении водными ресурсами, - Анна Кряжева
01:10  В росте госдолга нет ничего постыдного. Откуда взялся дефицит бюджета Узбекистана
00:05  ВС РФ начали операцию по охвату Юнаковки – итоговая сводка Readovka за 11 июня
Среда, 11.06.2025
23:43  В Ашхабаде с песней "Матушка-Земля" отметили День России
21:04  Ливия и Украина: сходства больше чем различий, - Олег Царев
20:17  SwebbTV: На смену коронавирусу пришла русофобия - какой будет следующая истерия?
12:30  Москва поделилась опытом выпуска зеленых облигаций с Таджикистаном
12:23  В Кыргызстане началась спецоперация "Нелегал-2025". ГКНБ призвал работодателей к добровольному сотрудничеству
12:16  В Узбекистане для защиты прав инвесторов создадут Ташкентский международный коммерческий суд (TICC)
12:07  Казахстан к тридцатилетию Конституции готовит амнистию
11:28  Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий публикует списки идентифицированных тел военных ВСУ, от которых отказался Киев
11:14  Захарова: Украина прямо отказалась забрать тела солдат ВСУ с границы
04:09  Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года, - Юрий Тавровский
03:41  Президент Узбекистана призывает все страны к сотрудничеству по четырем направлениям
02:19  МТК "Север – Юг" и его роль в современной евразийской логистике, - Азиз Абдраимов
01:25  Раздать булыжники: кто стоит за мигрантами, разгромившими Лос-Анджелес
00:05  ВС РФ открыли новое направление атаки в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Вторник, 10.06.2025
21:43  Агент Краснов: как дважды президента США долгие годы называли марионеткой Кремля, - ФСК
20:40  НГ: Американцы обвинили Саудовскую Аравию в новой ценовой войне
15:52  В Алматы открыли Международный логистический хаб в рамках "Одного пояса и одного пути"
14:36  Словакия готова принимать узбекских трудовых мигрантов, - Виктория Панфилова
04:08  Видео интервью Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу в эфире RT
03:30  Пхеньян и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
02:12  ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
01:20  Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания
14:49 14.06.2025

Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями

Давид Нармания
14.06.2025

На протяжении всего вчерашнего дня израильское руководство источало зубодробительную уверенность: победа в противостоянии с Ираном уже фактически в кармане. Судите сами: почти целый день весь мир наблюдал за тем, как Израиль, обезвредив иранское ПВО и ликвидировав многих военных руководителей КСИР и иранской армии, попросту хозяйничает в небе, нанося удар за ударом по ядерным и военным объектам противника.

Особо ретивые аналитики спешили подводить итог: нарушена цепочка принятия решений и Иран не в состоянии нанести ответный удар. Более того, долгое время иранское руководство ограничивалось лишь словесными интервенциями, и у некоторых возникли сомнения в том, что за ними что-то последует. Вероятно, примерно так же думали и в Израиле.

Рассвет 13 июня Биньямин Нетаньяху встречал как национальный лидер, все проблемы которого остались позади. Казалось, что он обеспечил себе если не главу, то хотя бы параграф в школьных учебниках истории. А все угрозы, которые еще недавно были для него головной болью, - от возможного развала правящей коалиции до уголовных дел - казалось, остались в прошлом: победителей не судят. А он представал победителем, который избавил родину от главной угрозы - ядерной программы Ирана. Правда, сам Иран подчеркивал, что не стремится к созданию ядерного оружия, но кто ж ему в Израиле-то верил.



После заката этот образ развеялся как морок. Пришло время собирать камни. Выяснилось, что, несмотря на потери в руководстве, Иран в состоянии нанести ответный удар. Причем довольно убедительный. В первую же волну ЦАХАЛ не смогли сбить несколько ракет. С каждой следующей их число росло, а сопротивление некогда считавшейся всесильной израильской ПВО угасало. Минувшая ночь показала: Израиль уязвим. И в разлетавшихся по всему миру, несмотря на запрет съемки от армии обороны Израиля, видео каждый мог видеть это своими глазами.

Иран же, в свою очередь, оправился после нокдауна первых часов после атаки и вышел из состояния грогги. К вечеру вчерашнего дня стали поступать сообщения о первых сбитых израильских самолетах - хотя на момент выхода этого текста убедительных подтверждений Тегеран не предоставил. Также стало известно о предотвращении нескольких диверсий израильских спецслужб в Иране при помощи беспилотников.

Конечно, сопоставимой с израильской результативностью Тегеран похвастать не может. Но проблема для Израиля в том, что лучший момент для устранения "иранской угрозы" он уже упустил. Организовать второй такой же обезоруживающий удар будет крайне трудно. Между тем почти сутки прохозяйничав в небе над Ближним Востоком, ВВС Израиля не смогли выполнить главную задачу: ядерная программа Ирана продолжает работу. Да, часть объектов повреждена, а ущерб еще предстоит оценить. Но ни о каком уничтожении речь не идет - многие цели скрыты под землей, и "добомбиться" до них очень непросто. И вместо быстрой победы - очень неловко в данном контексте использовать слово "блицкриг" - перед Западным Иерусалимом открываются не самые радужные перспективы.

Дальнейшие авиаудары будут сопряжены с рисками потери самолетов. А обмен ударами приведет к потерям не только в Иране, но и в Израиле. При этом Израиль традиционно болезненно переносит потери - отсюда все эти обмены сотен заключенных на одного пленного. В общем, на первый взгляд блестящее начало операции завело Израиль в тупик: программа-максимум в виде уничтожения ядерной программы Ирана недостижима, а продолжение противостояния невыгодно. В сухом остатке Нетаньяху из национального лидера превратился в политика, который подписал свой народ на конфликт с сомнительными перспективами.

Тегеран тоже понес тяжелые потери, а вопрос восстановления боеспособности ПВО по-прежнему остается открытым - сегодня ВВС Израиля наносили новые удары. Продолжать испытывать на прочность ядерные объекты особого желания нет. Причем, Израиль может начать бомбить не только их, но и нефтяную промышленность, которая куда более уязвима. Да и возможности Израиля по устранению членов иранского руководства пока остаются неясными - и это тоже большой риск.

И здесь, казалось бы, самое время для дипломатии. Вот только, как отметил Дональд Трамп, ЦАХАЛ и "Моссад" уничтожили всех членов иранской делегации, которая участвовала в переговорах в Омане. Да и к самому Трампу у Тегерана наверняка есть вопросы.

Американский президент вчера старательно убеждал всех, что не был в курсе планов Израиля. Правда, еще за несколько дней до этого он заявлял Нетаньяху, что у того нет "зеленого света" на удар по Ирану. Несмотря на это, пока в Тегеране заявляют о том, что судьба переговоров не решена, и не отказываются от дипломатии. И это, судя по всему, не только лучший, но вообще единственный способ выйти из нынешнего кризиса. В противном случае две страны, не имеющие сухопутной границы, продолжат обмениваться ракетно-бомбовыми ударами без надежды на какое-то разрешение конфликта.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749901740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили законы об усилении соцподдержки спасателей и пожарных
- В Астане прошло XIV заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств
- Олжас Бектенов обсудил с главой Roca Group Сантьяго де Гомар Рока строительство завода в Кызылординской области
- Олжас Бектенов обсудил с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезельдже сотрудничество в АПК
- Назарбаев, Токаев и кадры
- Кадровые перестановки
- Наука, технологии и забота о пациентах
- Казахстан намерен увеличить экспорт пшеницы в Иран до 2 млн тонн в год
- Грузооборот в Казахстане увеличился на 13,6%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  