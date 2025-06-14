Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями, - Давид Нармания

14:49 14.06.2025

Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями



Давид Нармания

14.06.2025



На протяжении всего вчерашнего дня израильское руководство источало зубодробительную уверенность: победа в противостоянии с Ираном уже фактически в кармане. Судите сами: почти целый день весь мир наблюдал за тем, как Израиль, обезвредив иранское ПВО и ликвидировав многих военных руководителей КСИР и иранской армии, попросту хозяйничает в небе, нанося удар за ударом по ядерным и военным объектам противника.



Особо ретивые аналитики спешили подводить итог: нарушена цепочка принятия решений и Иран не в состоянии нанести ответный удар. Более того, долгое время иранское руководство ограничивалось лишь словесными интервенциями, и у некоторых возникли сомнения в том, что за ними что-то последует. Вероятно, примерно так же думали и в Израиле.



Рассвет 13 июня Биньямин Нетаньяху встречал как национальный лидер, все проблемы которого остались позади. Казалось, что он обеспечил себе если не главу, то хотя бы параграф в школьных учебниках истории. А все угрозы, которые еще недавно были для него головной болью, - от возможного развала правящей коалиции до уголовных дел - казалось, остались в прошлом: победителей не судят. А он представал победителем, который избавил родину от главной угрозы - ядерной программы Ирана. Правда, сам Иран подчеркивал, что не стремится к созданию ядерного оружия, но кто ж ему в Израиле-то верил.



