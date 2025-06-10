Протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций, - Кирилл Дмитриев

17:00 14.06.2025

"Сценарий цветных революций": Дмитриев прокомментировал готовящиеся в США протесты

Дмитриев: протесты против Трампа организуются по сценарию цветных революций



Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что планируемые в США протесты против президента страны Дональда Трампа организуются по тому же сценарию, что "цветные революции".



Дмитриев согласился в Twitter с бывшим советником американского президента по нацбезопасности Майклом Флинном, что протесты являются частью широкой компании по подрыву авторитета властей США.



Протесты по всей стране под девизом No Kings ("Нет королям") планируется 14 июня. В тот же день запланирован военный парад. В тот же день Трампу исполняется 79 лет. Организаторы парада утверждают, что он приурочен не к дню рождения Трампа, а к юбилею американской армии.



