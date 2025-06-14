День позора Франции. 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска, - Валерий Бурт

19:14 14.06.2025 День позора Франции

Умерьте амбиции, господа, утрите слезы!



14.06.2025 | Валерий БУРТ



Сегодня Франция борется за политическое лидерство в Европе. Президент республики Эммануэль Макрон обещает сделать армию сильнейшей на континенте и делает угрожающие выпады в адрес России. Словом, галльский петух нахохлился и злобно кукарекает. Однако гордым и самолюбивым французам не худо бы заглянуть календарь исторических дат. Там значится весьма неприятная и унизительная для их державы дата – 85 лет назад, 14 июня 1940 года в поверженный Париж вошли немецкие войска. Город был открыт, его ворота были распахнуты настежь…







За день до вступления вермахта в столице Франции царила суматоха. Кто мог – собирал пожитки и убегал. Тысячи повозок, автомобилей заполонили дороги. Но куда спешили эти люди? Немцы были везде и прибывали их новые контингенты.



По Парижу слонялись французские солдаты. Они были предоставлены самим себе – командиры разбежались, министры молчали. В глазах военных была безысходность, они были грязные, растерянные, молчаливые. От многих разило спиртным.



…Германские войска под стук барабанов вступили в Париж. Горожане молча взирали на завоевателей, многие были подавлены. На лицах не только женщин, но и мужчин выступили слезы. Известный хирург Тьери де Мартель, увидев оккупантов в "Городе света", покончил собой. Он не выдержал позора…



"Дыхание остановилось в груди. Что-то страшное и чужое ворвется сейчас в опустевшую столицу. В оцепенении мы смотрим на мост через Сену, которому с противоположной стороны подъезжают уверенно, не торопясь, зеленые статуеобразные мотоциклисты в стальных шлемах…



Мерными колоннами двигались немецкие части по Парижу. Вытянувшись в струнку, солдаты сидели рядами на грузовиках. Огромные танки громыхали по Елисейским полям, по всем проспектам и улицам, выплывали отовсюду, ныряя хоботом и снова грузно выпрямляясь. Словно какие-то мастодонты вторглись в столицу Франции и наполнили ее своим шумом и тяжестью…"



Так описал появление вермахта русский эмигрант Лев Любимов в своей книге "На чужбине".



В Париж приехал Гитлер и его соратники. Они гуляли по городу и смеялись. Потом сфотографировались на фоне Эйфелевой башни. Возможно, тогда, ровно за год до вторжения в Советский Союз, фюрер мечтал запечатлеть себя на фоне Кремля…



Франция боялась Германии, ее нарастающей мощи, тем более в ее составе преобладали, мягко говоря, не слишком решительные и дальновидные люди. Руководство страны вместе с Великобританией обещало помощь Польше, когда в 1 сентября 1939 года на нее напал вермахт. Но ничего не сделали, чтобы спасти союзника.



Гитлер сожрал Польшу и притих. Его генералы готовили вторжение во Францию и близлежащие страны – Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Это наступление началось в мае 1940 года. Никто, в том числе и сам Гитлер, не думали, что военная кампания на Западе продлится лишь чуть более месяца. Но французы, надеявшиеся отсидеться за хваленой линией Мажино, были посрамлены. Мощные удары вермахта повергли их иллюзии в прах. Они только и делали, что отступали – везде, на всех направлениях.



Союзники французов англичане чудом эвакуировались из Дюнкерка. Все лето сорокового года они с трепетом ждали высадки немецкого десанта на Британских островах…



Лихорадочные размышления премьер-министра Уинстона Черчилля навели его на мысль создать двуединое государство с двойным гражданством под названием "Неразрывный союз между Францией и Англией". Он опасался потерять союзника с его вооружением и боевым флотом. Но в итоге это произошло.



Французские власти ответили на предложение Лондона негодующим ропотом. Согласился с Черчиллем только заместитель военного министра, генерал Шарль де Голль. В итоге премьер-министр Франции Поль Рейно подал в отставку, и формирование кабинета было доверено другому генералу, герою Первой мировой войны 84-летнему Филиппу Петену.



Бодрый старик возглавил Французское государство со столицей в Виши, которое подчинялось Германии. Петен придумал выражение "коллаборация" и призвал французов сотрудничать с оккупантами. Впрочем, они и без того не отказывались – в нацистских формированиях, частях СС служило больше граждан республики, чем в движении Сопротивления.



…22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию, выполнив все условия Третьего рейха. Унизительная церемония прошла в том же вагоне, что и в ноябре 1918 года. Тогда Германия сдалась на милость победителей, среди которых была Франция.



Черчиллю оставалось лишь тяжело вздохнуть: "Английское правительство с горем и изумлением узнало, что условия, продиктованные немцами, были приняты французским правительством". Великобритания осталась один на один с нацистским монстром, и британский премьер решился на крайность…



Боясь, что огромный французский военный флот достанется немцам и они пустят его в ход, он отдал приказ о начале операции "Катапульта". В портах Великобритании, Египта, Алжира, Сенегала были атакованы суда под трехцветным флагом. Огонь британцев уничтожил лучшие силы французского флота, 1300 моряков погибли.



…Нельзя сказать, что французы враждебно встретили завоевателей. Скорее, они с ними неплохо ужились. Позже немецкая оккупация была прозвана "комфортабельной" и неспроста. Жители страны, конечно, стали жить хуже, многого не хватало, они лишились деликатесов, не всегда в доме были кофе и круассаны, но на стаканчик вина деньги находились. Как и раньше, заполнялись рестораны, театры, концертные залы, варьете. Посетители быстро привыкли к полотнищам со свастикой и портретам Гитлера. Многие женщины крутили романа с немецкими офицерами.



"Поймут ли меня, если я скажу, что оккупация была невыносима, но мы к ней замечательно приспособились?" - шутливо вопрошал писатель и драматург Жана-Поль Сартр. И многие французы были с ним согласны.



Во Франции обитало немало русских эмигрантов. Когда Германия напала на СССР, они воспрянули. Как могли, поддерживали свою родину, желали ей победы. Немало выходцев из России пополнили ряды Сопротивления. Вот лишь некоторые имена героев: Борис Вильде, Анатолий Левицкий, Тамара Волконская, Кирилл Радищев, Зинаида Шаховская, Ариадна Скрябина.



Русские внесли немалый вклад в движение "Свободная Франция". Они сражались в разных частях света, и их могилы разбросаны везде, где сражались солдаты под командованием генерала де Голля: в Абиссинии, Сирии, Египте, Ливии, Тунисе, Италии. Представители России были в составе союзных войск, высадившихся в 1944 году в Нормандии. Они участвовали в вызволении Франции от оккупантов…



Кстати, включение дивизии генерала Филиппа Леклерка в состав англо-американских войск было чисто символическим жестом – от немецкой оккупации Францию должны были непременно освобождать французы. К тому же надо было спасать ее поруганную репутацию.



Что же касается вклада этой страны в победу над Третьим рейхом, то он был невелик. Тем не менее Франция попала в число четырех держав, принявших капитуляцию Третьего рейха. Это произошло во многом благодаря милости Сталина, который заступался за нее в спорах с руководителями Великобритании и США.



На церемонии подписания капитуляции Третьего рейха произошел забавный случай, вошедший в историю. Глава германской делегации, фельдмаршал Вильгельм Кейтель, заметив, что в зале находятся представители Франции, иронически спросил: "А что, они нас тоже победили?"



Зато после войны значение вклада Франции в победу во Второй мировой войне стало всячески раздуваться. Чем больше проходило времени, тем сильнее наполнялись страстным пафосом речи парижских политиков. Они без стеснения искажали историю, преувеличивая роль своей страны и преуменьшая заслуги России. А потом и вовсе стали отрицать ее великий вклад в победу над нацизмом.



Уже несколько лет представителей России не приглашают на торжества, связанные с открытием Второго фронта и Днем Победы. И это вопреки огромным заслугам нашей страны в войне, многомиллионным жертвам, которые она понесла. Об исторической правде говорить уже не приходиться, совести и чести авторов лживых заявлений – тоже.



Однако увещевать фальсификаторов, доказывать истину бесполезно. Можно лишь их уязвить, напомнить о величайшем позоре Франции – трусости ее властителей, бездарности военачальников, растерянности солдат, слезах граждан.



Найдет ли в себе силы Макрон и иже с ним вспомнить день унижения своей страны – 14 июня 1940 года, когда по улицам униженного Парижа промаршировали германские завоеватели?.. Источник - Фонд стратегической культуры

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