Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный

20:00 14.06.2025

Moody's Ratings изменило прогноз по Узбекистану со стабильного на позитивный, подтвердив рейтинг Ba3



Сингапур, 13 июня 2025 г. -- Рейтинговое агентство Moody's (Moody's) изменило прогноз правительства Узбекистана со стабильного на позитивный и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Ba3. Мы также подтвердили рейтинги старших необеспеченных облигаций Ba3 и рейтинги программы среднесрочных облигаций (P)Ba3.



Изменение прогноза на позитивный отражает наше мнение о том, что текущие реформы по улучшению управления и институциональных рамок, если они окажутся эффективными, могут со временем повысить эффективность политики и качество институтов. Правительственная программа приватизации также может повысить темпы роста, если будет успешно реализована. Эти реформы, наряду с сильной фискальной осмотрительностью, могут укрепить экономическую устойчивость в среднесрочной перспективе и обеспечить полную реализацию потенциала роста страны.



Подтверждение рейтинга Ba3 отражает относительно диверсифицированную экономику Узбекистана, надежные перспективы роста с благоприятной демографической ситуацией и умеренную долговую нагрузку – в основном на льготных условиях. Эти сильные стороны компенсируются низким доходом на душу населения и конкурентоспособностью, институциональной слабостью (хотя и улучшающейся) и умеренными политическими рисками.



Потолки национальной и иностранной валют Узбекистана остаются неизменными на уровне Ba1 и Ba3 соответственно. Разрыв в два уровня между потолком национальной валюты и суверенным рейтингом отражает большое присутствие правительства в экономике и слабую предсказуемость политики, частично уравновешенную умеренным риском внешней уязвимости, который отражает постоянный, хотя и снижающийся, дефицит текущего счета и умеренный внешний долг, который находится в основном на льготных условиях. Разрыв в два уровня между потолком иностранной валюты и потолком национальной валюты включает относительно слабые рамки денежно-кредитной и фискальной политики Узбекистана и ограниченный счет капитала, который может быть подвержен дальнейшим ограничениям на перевод и конвертацию в периоды стресса.



Полный текст

https://ratings.moodys.com/ratings-news/444994