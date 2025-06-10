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Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории
00:05 15.06.2025

Евгений Норин

СВО

За последнюю неделю русская армия снова набрала неплохой темп наступления. После освобождения Суджи некоторое время линия фронта постояла на месте, но теперь ВСУ опять оказались в тяжелом положении. На сей раз ВС РФ поддавливают противника на 2 противоположных направлениях, и в сводках новостей стали появляться совсем новые названия.

Под Сумами "збройные силы" блестяще победили сами себя. Это направление было медвежьим углом фронта, там практически не проявляли активности обе стороны – ровно до того момента, пока ВСУ не пересекли границу и захватили Суджу. Этот "великий" поход кончился полным позором, когда украинское войско из города было выбито, отступив обратно в Сумскую область. Однако русская армия не остановилась и продолжила атаковать. В результате противник сейчас пятится, и фронт постепенно приближается к Сумам. Это не очень крупный, но все же областной центр, с промышленными предприятиями и довольно многочисленным населением. В 2022 году ВС РФ проскакали через город насквозь, а по большей части просто его объехали. Теперь Зеленский своими руками притащил к нему полноценные боевые действия. Сейчас фронт проходит в примерно 20 км от городской черты. А это значит, что Сумы стоят в нескольких неделях от ударов артиллерии и FPV-дронов по объектам, расположенным глубоко внутри городских кварталов. ВСУ пытаются как-то ограничить этот прорыв непрямыми способами – а именно контрударом у Теткино, села западнее по нашу сторону границы. В результате боев оно оказалось разрушено, прославленный 56-й полк ВДВ держит оборону, очень медленно отступая под ударами превосходящих сил неприятеля. Таким образом, для Украины такой контрудар вообще не выглядит перспективным. А вот Сумы в ближайшее время могут оказаться в "дистанционной осаде", когда ЛБС еще глазом не увидеть, но вот на транспорте по городу уже не стоит перемещаться, а маневры военных могут пресекаться огнем.



Цель этих усилий для России понятна – поставить противника в очень скверное положение, когда крупный город окажется под непрерывным шахом, что создает проблемы и военного свойства, и социально-экономического. Что должно сделать противника мягче и на переговорах.

А в это время ВС РФ добились символически и политически важного успеха. На широком фронте – километров в 20 по прямой – вышли к границе с Днепропетровской областью и в одном месте даже пересекли ее.

Это потенциально крайне малоприятное для украинских войск событие. Дело в том, что Днепропетровская область отличается от соседней ДНР не только названием. Здесь падает плотность городов, уменьшается количество терриконов, зато повышается площадь открытых степных участков, где сложнее организовать оборону. При этом по политическим причинам Украина вряд ли откажется от удержания позиций на этом направлении. Даже сейчас русские войска вышли на границы области с 2 точек, а между ними остался очередной полукотел. Для командования ВСУ по каким-то причинам огневой мешок остается зоной психологического комфорта.

Впрочем, большой вопрос – захотят ли ВС РФ вообще развивать эту тему. Дело в том, что степи западного Донбасса нужны в первую очередь не сами по себе. Войска охватывают с запада многострадальный Покровск, и самым осмысленным выглядит наступление на север, в тыл гарнизону города. Освобожденные куски Днепропетровской области здесь становятся своеобразным буфером, прикрытием наступающих сил с запада.

Есть ли у ВСУ возможность сорвать все эти атаки? По неясным причинам украинское командование очень вяло использует резервы, хотя на 2 направлениях сразу опять набухают оперативные кризисы. Противник готовит мощную оборонительную линию в своем тылу, но без поддержки она рискует быть просто пройденной без сопротивления. Здесь вариантов не очень много. Возможно, неприятель пытается снова приготовить нашим войскам сюрприз, как под Суджей. А возможно, что резервы в действительности уже исчерпаны, и ВСУ просто удерживают одну линию вдоль всего фронта.

И эта линия истончается.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749935100


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