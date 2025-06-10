Readovka: Событие недели на СВО. Бои вовлекают новые территории

00:05 15.06.2025

Евгений Норин



СВО



За последнюю неделю русская армия снова набрала неплохой темп наступления. После освобождения Суджи некоторое время линия фронта постояла на месте, но теперь ВСУ опять оказались в тяжелом положении. На сей раз ВС РФ поддавливают противника на 2 противоположных направлениях, и в сводках новостей стали появляться совсем новые названия.



Под Сумами "збройные силы" блестяще победили сами себя. Это направление было медвежьим углом фронта, там практически не проявляли активности обе стороны – ровно до того момента, пока ВСУ не пересекли границу и захватили Суджу. Этот "великий" поход кончился полным позором, когда украинское войско из города было выбито, отступив обратно в Сумскую область. Однако русская армия не остановилась и продолжила атаковать. В результате противник сейчас пятится, и фронт постепенно приближается к Сумам. Это не очень крупный, но все же областной центр, с промышленными предприятиями и довольно многочисленным населением. В 2022 году ВС РФ проскакали через город насквозь, а по большей части просто его объехали. Теперь Зеленский своими руками притащил к нему полноценные боевые действия. Сейчас фронт проходит в примерно 20 км от городской черты. А это значит, что Сумы стоят в нескольких неделях от ударов артиллерии и FPV-дронов по объектам, расположенным глубоко внутри городских кварталов. ВСУ пытаются как-то ограничить этот прорыв непрямыми способами – а именно контрударом у Теткино, села западнее по нашу сторону границы. В результате боев оно оказалось разрушено, прославленный 56-й полк ВДВ держит оборону, очень медленно отступая под ударами превосходящих сил неприятеля. Таким образом, для Украины такой контрудар вообще не выглядит перспективным. А вот Сумы в ближайшее время могут оказаться в "дистанционной осаде", когда ЛБС еще глазом не увидеть, но вот на транспорте по городу уже не стоит перемещаться, а маневры военных могут пресекаться огнем.



