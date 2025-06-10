После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300

01:00 15.06.2025

Телефонный разговор наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с президентом Ирана:



"Мы стоим рядом с нашими братьями в Исламской Республике Иран, и сегодня весь исламский мир единодушно поддерживает вас. Саудовская Аравия не откажет своим иранским братьям ни в какой поддержке"



