|После разговора с Саудовским принцем Иран разбомбил НПЗ в Хайфе. Ждем нефть по $300
01:00 15.06.2025
Телефонный разговор наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с президентом Ирана:
"Мы стоим рядом с нашими братьями в Исламской Республике Иран, и сегодня весь исламский мир единодушно поддерживает вас. Саудовская Аравия не откажет своим иранским братьям ни в какой поддержке"
Какую роль играет нефтеперерабатывающий завод, по которому нанес удар Иран?
◾️НПЗ в Хайфе - сердце топливного снабжения Израиля
◾️Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, расположенный на севере Израиля, обеспечивает более 60% потребляемого в стране топлива - от бензина и дизельного топлива до авиационного керосина для ВВС.
◾️Повреждение этого объекта в результате сегодняшнего удара Ирана приведет к серьезному топливному кризису в Израиле:
◾️самолеты столкнутся с перебоями,
◾️транспорт замедлится,
◾️промышленность окажется в кризисе,
◾️а энергетическое снабжение на оккупированных территориях станет критическим.
◾️Успешный удар по Хайфе - это стратегический удар по экономическому и военному позвоночнику Израиля.